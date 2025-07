Co latem najbardziej szkodzi twoim jelitom? Oto produkty, które lepiej ograniczyć

Truskawki, czereśnie, borówki - smakują świetnie, kuszą zapachem i wyglądem. Ale w nadmiarze mogą działać jak bomba fermentacyjna. Wiele sezonowych owoców zawiera sporo cukrów z grupy FODMAP , czyli fermentujących oligosacharydów, które są trudne do strawienia dla wrażliwego układu pokarmowego. Zamiast zjeść cały pojemnik jagód w jeden dzień - lepiej podzielić porcje i łączyć owoce z białkiem lub tłuszczem (np. garść borówek do jogurtu)

Latem wiele osób instynktownie sięga po zimne latte, mrożoną herbatę, sorbety czy lody mleczne. Ale to właśnie te "ratunki na upały" często wywołują nagłe skurcze, uczucie dyskomfortu, a nawet przyspieszoną perystaltykę jelit. Dlaczego? Zimne pokarmy to bodziec stresowy dla układu trawiennego, który zamiast pracować w równym rytmie - zaczyna wariować. Produkty mleczne (szczególnie lody) to także laktoza, tłuszcze i cukry, które mogą nasilać objawy u osób z nietolerancją lub nadwrażliwością.

Nie musisz rezygnować z ulubionych smaków, ale warto: