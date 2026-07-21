Spis treści: Dlaczego warto mrozić owoce i warzywa latem? Co najlepiej zamrozić w lipcu? Pamiętaj, aby nie przegapić idealnego momentu

Dlaczego warto mrozić owoce i warzywa latem?

Mrożenie żywności to łatwy i najbezpieczniejszy sposób na przedłużenie jej trwałości. Mrozić można niemal wszystko - m.in. pieczywo, mięso, ryby, ciasta, gotowe potrawy i większość warzyw oraz owoców. W przypadku tych ostatnich, mrożenie na dużą skalę zwykle odbywa się w latem, w szczycie sezonu zbiorczego. Miesiącem idealnym na przygotowanie mrożonek z polskich owoców oraz warzyw będzie lipiec - wówczas mamy dostęp do w pełni dojrzałych, jędrnych, najsłodszych, posiadających najwięcej wartości odżywczych odmian. Właśnie teraz jest najlepszy moment na to, aby zatrzymać pełnie ich smaku i witamin. Warto zrobić to samodzielnie, bo będzie to lepsze i tańsze rozwiązanie, aniżeli kupowanie gotowych mrożonek w dyskontach. Owoce czy warzywa po rozmrożeniu sprawdzą się idealnie jako dodatek do ciast, owsianek, koktajli, a także potraw obiadowych. Które konkretnie warto mrozić w lipcu?

Co najlepiej zamrozić w lipcu? Pamiętaj, aby nie przegapić idealnego momentu

Lipiec to idealny moment na mrożenie przede wszystkim produktów sezonowych, które zimą są zwykle drogie i kiepskie w smaku. Warto zaopatrzyć się w foliowe woreczki lub opakowania, a następnie przygotować owoce i warzywa do mrożenia. Właśnie teraz jest idealny moment, aby zamrozić:

Owoce jagodowe - np. maliny, borówki, jeżyny, porzeczki - umyj je i dokładnie osusz, a następnie rozsyp na tacce i wstaw do zamrażalnika. Kiedy zrobią się nieco twarde przesyp je do torebek lub pojemników.

Bób, groszek zielony i fasolkę szparagową - przed zamrożeniem najlepiej będzie je zblanszować poprzez zanurzenie we wrzątku na 2-3 minuty. Następnie należy je gwałtownie schłodzić w zimnej wodzie i osuszyć, dzięki czemu zachowają jędrność i kolor.

Lato zamknięte w zamrażarce. Jak zamrozić owoce, by nie były papką? 123RF/PICSEL





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