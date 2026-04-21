Choć automat paczkowy z założenia ma minimalizować kolejki, a co za tym idzie również interakcje międzyludzkie, bywa że w godzinach szczytu staje się miejscem bitwy o przestrzeń i prywatność.

Wielu kierowców, kierując się egoistyczną wygodą, parkuje w sposób agresywny - na trawnikach, chodnikach lub bezpośrednio przed maszyną, blokując dostęp pieszym, kurierom, czasem uniemożliwiając zwyczajne ominięcie ich innym autem.

Drugim punktem zapalnym jest wzajemne naruszanie strefy prywatności. Mimo że większość z nas korzysta z aplikacji mobilnych, przy maszynach wciąż ustawiają się kolejki. Problemem jest zjawisko "stania komuś nad głową" - osoby czekające na swoją kolej często skracają dystans do tego stopnia, że są w stanie bez trudu odczytać na przykład nasz numer telefonu.

Osobną już sprawą jest to, że nikt chyba nie lubi, gdy ktoś dosłownie "dyszy" mu w kark podczas korzystania czy to z bankomatu, czy automatu do odbioru paczek, czy zwyczajnie w kolejce do kasy.

Dźwiganie ciężarów z poziomu gruntu

- Ostatnio odbierałam 10 kilogramów karmy dla psa ze skrytki na samym dole. Byłam w białym płaszczu i akurat zaczęło lać. Płaszcz od razu mi się ubłocił, nie wypomnę już o moim starczym stękaniu podczas podnoszenia się z przykucu z przesyłką w rękach - mówi Kaśka, 35-letnia warszawianka i - jak możemy już się domyślać - właścicielka dużego psa.

Czasem automaty paczkowe wywołują w nas frustrację

Problem, który opisuje Kaśka, wykracza poza zwykły dyskomfort. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi, seniorów czy osób z urazami kręgosłupa, konieczność głębokiego schylania się lub klękania na asfalcie stanowi realną barierę architektoniczną. Fizyczny wysiłek potrzebny do bezpiecznego wysunięcia ciężkiego kartonu z wąskiej wnęki przy samej ziemi jest czasem nieproporcjonalnie duży w stosunku do prostej, z założenia, usługi odbioru.

Czasami dotyczy to też najwyższego rzędu skrytek - osoby niskie wydobywają wtedy pakunki w równie niewygodnej, choć zupełnie innej, pozycji. Skrytki te są często głębokie, co przy ich niskim lub wysokim osadzeniu utrudnia poprawne chwycenie paczki obiema rękami. Czasem nawet kończy się to wypadnięciem zawartości na ziemię.

Wycieczka zamiast wygody

Systemy przekierowań to temat rzeka. Obiecany automat pod blokiem okazuje się przepełniony, więc paczka trafia do punktu oddalonego o dwa kilometry. Często jest to punkt obsługi czynny tylko do 17:00, co dla osoby pracującej oznacza logistyczny koszmar.

- Uwielbiam te SMS-y o treści: "Twoja paczka czeka w innym punkcie dla Twojej wygody". Ta "wygoda" zazwyczaj oznacza dla mnie dwadzieścia minut stania w korku do osiedlowego sklepiku, w którym pani właśnie ma przerwę na dostawę towaru. To taki nowoczesny odpowiednik awiza, tylko że bardziej złośliwy - mówi Alina.

Walka ze słońcem

Zbyt wysoka skrytka? To dla wielu osób kłopot

Nawet jeśli paczka trafi do właściwego automatu, to nie koniec wyzwań. Ostatni etap odbioru przesyłki weryfikuje sprawność rozwiązań technicznych zastosowanych w samym automacie. Częstym problemem okazuje się to, że w pełnym słońcu wyświetlacze większości maszyn stają się nieczytelne, co zmusza użytkowników do improwizowania i osłaniania wyświetlacza własnym ciałem, by móc dostrzec treść i wpisać odpowiednie dane.

Mnogość dostawców czasem nas myli

W miejscach o dużym natężeniu ruchu, na osiedlach czy przy centrach handlowych, obok siebie staje kilka, a czasem nawet kilkanaście automatów różnych operatorów. Bywa to dezorientujące. Identyczne gabaryty maszyn oraz zbliżona kolorystyka sprawiają, że identyfikacja właściwego urządzenia czasem prowadzi nas na manowce.

- Stałam pod maszyną dobre trzy minuty, kłócąc się z aplikacją, że kod nie działa. Wyzywałam system, dopóki starszy pan obok mnie uprzejmie i przytomnie zauważył, że stoję nie pod tym automatem, pod którym stać powinnam - wspomina Katarzyna.

Więcej czasu za dopłatą

Standardowe 48 godzin na odbiór przesyłki, choć z punktu widzenia logistyki uzasadnione rotacją paczek, dla klienta czasami jest stresujące, a czasem i kosztowne. W sytuacjach losowych - takich jak nagła choroba, niespodziewany wyjazd służbowy czy awaria pojazdu - dwudniowe okno może być niewystarczające.

Możemy wtedy sięgnąć do płatnych opcji przedłużenia terminu w aplikacji. Przez wiele osób jest to odbierane jako swoista sankcja za zdarzenia, na które nie mamy wpływu.

