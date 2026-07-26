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Co Niemcy jadają zwykle na śniadanie? Wbrew pozorom, nie tylko kiełbasę

Gabriela Kurcz

Oprac.: Gabriela Kurcz

Kuchnie niemiecka nie cieszy się wyjątkową sławą, ale wbrew pozorom da się ją polubić. Jest obfita i smaczna, a typowe niemiecki śniadanie syci na wiele godzin.

Talerz z jajkami sadzonymi, bekonem, grzankami i szpinakiem, miska granoli z truskawkami, kawa, jajko na twardo i croissanty.
Niemcy lubią pożywne i sycąca śniadania 123RF/PICSEL

Co warto wiedzieć o niemieckiej kuchni?

Kuchnia niemiecka nie należy może do najbardziej popularnych i najsmaczniejszych na świecie, ale ma swoje kulinarne perełki i wbrew pozorom jest dość różnorodna. Jej podstawą są, kochane także w Polsce, ziemniaki oraz knedle z bułki, mąki i kaszy manny, sycące dania mięsne, kiełbasy oraz kapusta. Na niemiecką kuchnię mocno wpłynęły też smaki sąsiadów - włoskie, greckie, hiszpańskie, tureckie, polskie, czeskie i słowackie, a nawet dalekowschodnie.

Potrawy kuchni niemieckiej są w większości tłuste, obfite i bardzo pożywne. Co ciekawe, słyną też z dużych dawek cukru, który dodawany jest nawet do słonych potraw.

Do najpopularniejszych dań mięsnych należą:

  • Bratwurst - tradycyjna, pieczona lub smażona kiełbasa wieprzowa,
  • Currywurst - pokrojona kiełbasa podawana z sosem pomidorowym i dużą ilością proszku curry,
  • Schweinshaxe - pieczona golonka wieprzowa z chrupiącą skórką,
  • Weißwurst - bawarska biała kiełbasa z mięsa cielęcego i wieprzowego, jedzona ze słodką musztardą i preclem.

Charakterystyczne dla kuchni Niemiec są też dodatki i warzywa, takie jak:

  • Kartoffelsalat - sałatka ziemniaczana z dodatkiem majonezu lub octu, ogórków i cebuli,
  • Sauerkraut - kiszona kapusta, często gotowana na ciepło z boczkiem lub kminkiem,
  • Spätzle - tradycyjne kluski lub makaron jajeczny, popularne na południu kraju.

Niemcy kochają także słodycze i wypieki. Najpopularniejszy jest oczywiście Apfelstrudel - ciasto z jabłkami, cynamonem i rodzynkami zawinięte w cienkie ciasto. Kulinarnym hitem Niemiec jest również Stollen - tradycyjny chleb bakaliowy wypiekany na Boże Narodzenie.

Od jakich pyszności Niemcy zaczynają każdy dzień?

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Co Niemcy jadają zazwyczaj na śniadanie?

Tradycyjne niemieckie śniadanie składa się zazwyczaj ze świeżego pieczywa (bułki i chleb), dobrej jakości wędlin oraz serów i croissantów. Niemcy kochają Brötchen, czyli chrupiące, świeże bułki pszenne lub pełnoziarniste, salami, sery żółte i serek śmietankowy.

Popularnym pomysłem na niemieckie śniadanie jest Mettbrötchen - kanapka z surowym mielonym mięsem wieprzowym, pieprzem i cebulą.

Talerz z jajkami sadzonymi, plasterkami bekonu, kiełbasą i warzywami, szklanka soku pomarańczowego, gotowane jajko w kieliszku, kawa, chrupiące pieczywo oraz słodkie bułeczki i owoce rozmieszczone wokół głównego dania.
Typowe niemieckie śniadanie123RF/PICSEL

Niemieckie śniadanie słynie także ze słodkich smarowideł - domowych dżemów, miodu i kremów czekoladowych. Na stole pojawia się też czasem musli i jogurty lub owsianka ze świeżymi owocami i orzechami. Niemcy jadają też jajeczne śniadania - najbardziej lubią te gotowane na twardo lub w postaci jajecznicy. 

Do śniadania Niemcy piją zazwyczaj dobrą kawę - klasyczną czarną, espresso lub cappuccino. Popularnością cieszy się także herbata i soki.

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Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL


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