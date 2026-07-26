Co warto wiedzieć o niemieckiej kuchni?
Kuchnia niemiecka nie należy może do najbardziej popularnych i najsmaczniejszych na świecie, ale ma swoje kulinarne perełki i wbrew pozorom jest dość różnorodna. Jej podstawą są, kochane także w Polsce, ziemniaki oraz knedle z bułki, mąki i kaszy manny, sycące dania mięsne, kiełbasy oraz kapusta. Na niemiecką kuchnię mocno wpłynęły też smaki sąsiadów - włoskie, greckie, hiszpańskie, tureckie, polskie, czeskie i słowackie, a nawet dalekowschodnie.
Potrawy kuchni niemieckiej są w większości tłuste, obfite i bardzo pożywne. Co ciekawe, słyną też z dużych dawek cukru, który dodawany jest nawet do słonych potraw.
Do najpopularniejszych dań mięsnych należą:
- Bratwurst - tradycyjna, pieczona lub smażona kiełbasa wieprzowa,
- Currywurst - pokrojona kiełbasa podawana z sosem pomidorowym i dużą ilością proszku curry,
- Schweinshaxe - pieczona golonka wieprzowa z chrupiącą skórką,
- Weißwurst - bawarska biała kiełbasa z mięsa cielęcego i wieprzowego, jedzona ze słodką musztardą i preclem.
Charakterystyczne dla kuchni Niemiec są też dodatki i warzywa, takie jak:
- Kartoffelsalat - sałatka ziemniaczana z dodatkiem majonezu lub octu, ogórków i cebuli,
- Sauerkraut - kiszona kapusta, często gotowana na ciepło z boczkiem lub kminkiem,
- Spätzle - tradycyjne kluski lub makaron jajeczny, popularne na południu kraju.
Niemcy kochają także słodycze i wypieki. Najpopularniejszy jest oczywiście Apfelstrudel - ciasto z jabłkami, cynamonem i rodzynkami zawinięte w cienkie ciasto. Kulinarnym hitem Niemiec jest również Stollen - tradycyjny chleb bakaliowy wypiekany na Boże Narodzenie.
Od jakich pyszności Niemcy zaczynają każdy dzień?
Zobacz również: Co Bułgarzy jedzą na śniadanie? Banica i mekici to podstawa
Co Niemcy jadają zazwyczaj na śniadanie?
Tradycyjne niemieckie śniadanie składa się zazwyczaj ze świeżego pieczywa (bułki i chleb), dobrej jakości wędlin oraz serów i croissantów. Niemcy kochają Brötchen, czyli chrupiące, świeże bułki pszenne lub pełnoziarniste, salami, sery żółte i serek śmietankowy.
Popularnym pomysłem na niemieckie śniadanie jest Mettbrötchen - kanapka z surowym mielonym mięsem wieprzowym, pieprzem i cebulą.
Niemieckie śniadanie słynie także ze słodkich smarowideł - domowych dżemów, miodu i kremów czekoladowych. Na stole pojawia się też czasem musli i jogurty lub owsianka ze świeżymi owocami i orzechami. Niemcy jadają też jajeczne śniadania - najbardziej lubią te gotowane na twardo lub w postaci jajecznicy.
Do śniadania Niemcy piją zazwyczaj dobrą kawę - klasyczną czarną, espresso lub cappuccino. Popularnością cieszy się także herbata i soki.
Zobacz również: Co je się na śniadanie w Turcji? Meze to tylko początek uczty
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl