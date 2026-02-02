Spis treści: Czy pomarańcze są zdrowe? Co się stanie z twoim ciałem, jeśli codziennie będziesz zjadać jedną pomarańczę?

Czy pomarańcze są zdrowe?

Pomarańcze to owoce przez wielu wprost uwielbiane i wykorzystywane nie tylko jako przekąska, ale także składnik deserów czy potraw. Mimo iż sprowadzane z cieplejszych regionów Europy, są to owoce po które zdecydowanie warto sięgać przez cały rok. Latem sprawdzą się świetnie jako składnik orzeźwiających napojów czy koktajli, a w okresie jesienno-zimowym doskonale urozmaicą smak i aromat rozgrzewających herbat. Jeśli sądzicie, że pomarańcze kryją w sobie jedynie śladowe ilości witamin i składników odżywczych, to rzeczywisty wpływ tych owoców na zdrowie i wygląd mocno was zaskoczy. Dlaczego zatem warto zjadać choćby jedną pomarańczę każdego dnia?

Co się stanie z twoim ciałem, jeśli codziennie będziesz zjadać jedną pomarańczę?

Pomarańcze to prawdziwa bomba prozdrowotnych składników. Mimo że nie rosną w naszej strefie klimatycznej, warto korzystać z ich dostępności w sklepach, bo wspierają organizm na wielu płaszczyznach. Ich zbawienne działanie można zaobserwować nie tylko poprzez lepsze samopoczucie, ale również wygląd zewnętrzny. Co zatem się stanie, jeśli zaczniesz regularnie sięgać po pomarańcze?

Wzmocnisz odporność

Pomarańcze to przede wszystkim naturalne źródło witaminy C - niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Ich spożywanie pomaga więc zwalczać infekcje, zmniejsza ryzyko rozwoju przeziębienia, grypy i chroni komórki przed wolnym rodnikami. Jedna średnia pomarańcza to mniej więcej 70 mg witaminy C, co stanowi niemal 100 proc. dziennego zapotrzebowania na ten składnik.

Wyregulujesz poziom cukru we krwi i obniżysz cholesterol

Pomarańcze to owoce o niskim indeksie glikemicznym - nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi (w przeciwieństwie do dojrzałych bananów czy winogron), a ponadto są bogate w błonnik. Składnik ten wspomaga trawienie, przeciwdziała zaparciom, a ponadto pomaga obniżyć poziom cholesterolu.

Szybciej schudniesz

Pomarańcze jak również inne cytrusy, świetnie sprawdzą się w czasie odchudzania. Spożywane jako przekąska świetnie stłumią chęć na słodycze, a dodatkowo zapewnią uczucie sytości. Pomarańcze to ponadto owoce niskokaloryczne - jedna sztuka zawiera jedynie około 40-50 kcal.

Jedzenie pomarańczy świetnie wpływa na kondycję skóry i opóźnia jej starzenie Olga Zhukova 123RF/PICSEL

Poprawisz wygląd skóry

Pomarańcze są również bogactwem przeciwutleniaczy - beta-karotenu, flawonoidów i kwasu foliowego, wykazujących pozytywny wpływ na stan skóry. Ich spożywanie zbawiennie wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci. Ponadto dzięki flawonoidom wspomagają ochronę przed promieniowaniem UV i tym samym opóźniają procesy starzenia się skóry. Z kolei kwas foliowy wspomaga syntezę kolagenu - głównego składnikiem tkanki łącznej skóry.

Zmniejszysz ryzyko rozwoju wielu chorób

Naukowcy są zdania, że jedzenie pomarańczy zmniejsza ryzyko niektórych schorzeń. Dzięki wynikom badania opublikowanego w czasopiśmie Molecular Nutrition & Food Research wiemy, że regularne jedzenie tych cytrusów może:

zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych (za sprawą cytrynianu)

regulować ciśnienie krwi i rytm serca (za sprawą zawartego w nich potasu)

zapobiegać nadciśnieniu i arytmii

