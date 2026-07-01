Spis treści: Co sprawia, że grzyby zaczynają rosnąć? Kiedy najlepiej wybrać się do lasu? Jak zwiększyć szanse na udane grzybobranie?

Co sprawia, że grzyby zaczynają rosnąć?

Grzyby potrzebują odpowiednich warunków do wzrostu. Najlepiej rozwijają się, gdy jest wilgotno. Właśnie dlatego często mówi się, że coś "rośnie jak grzyby po deszczu". Intensywne opady sprawiają, że grzybnia chłonie wodę i wytwarza owocniki. Ważna okazuje się również temperatura. Najszybszy wzrost grzybów ma miejsce, gdy termometry wskazują około 15-25 stopni Celsjusza.

Czy upały sprzyjają grzybom? Okazuje się, że nie bardzo. Podwyższona temperatura oraz susza mogą znacząco zahamować wzrost grzybów i sprawić, że nie znajdziemy żadnych wartych uwagi okazów. Co więcej, upały mogą przyczynić się do szybszego psucia się owocników.

W Polsce najwięcej grzybów rośnie jesienią 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej wybrać się do lasu?

Chcąc cieszyć się obfitymi zbiorami, warto wiedzieć, kiedy najlepiej wybrać się na grzybobranie. W tym przypadku idealny okazuje się dzień następujący około 2-3 dni po opadach. Celujmy również we właściwe warunki pogodowe - najwięcej grzybów możemy znaleźć, gdy temperatura wynosi około 15-25 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza przekracza 80 proc.

Grzyby najlepiej zbierać rano, gdy las jest jeszcze chłodny. Oprócz tego, poranna rosa sprawia, że poszczególne okazy są lepiej widoczne. Warto również wiedzieć, że różne gatunki grzybów mogą rosnąć w odmiennym tempie. Przykładowo - koźlarze lub maślaki zazwyczaj pojawiają się już kilkanaście godzin po opadach. Tymczasem na prawdziwki często musimy czekać nawet tydzień.

Jak zwiększyć szanse na udane grzybobranie?

Wybór odpowiedniego dnia to tylko połowa sukcesu. W jaki sposób można zwiększyć szanse na udane grzybobranie? Kluczowe okazuje się miejsce, w którym będziemy poszukiwać grzybów. Spacerując po lesie, dobrze jest wybierać rzadziej uczęszczane ścieżki - wówczas szansa na znalezienie ładnych okazów znacznie wzrasta. Należy sprawdzać leśne polany, obrzeża dróg lub niewielkie zagłębienia terenu.

Warto również umieć rozpoznawać poszczególne gatunki drzew. Okazuje się bowiem, że wiele grzybów żyje z nimi w symbiozie. To tak zwana mikoryza. Borowików możemy szukać w okolicy sosen, dębów lub grabów. Koźlarze często rosną pod brzozami. Z kolei maślaki mogą żyć w symbiozie z modrzewiami.

Pamiętajmy, że jeśli nie mamy stuprocentowej pewności co do gatunku znalezionego grzyba, to lepiej zostawić go na swoim miejscu. Zatrucie niejadalnym gatunkiem może skończyć się bardzo poważnymi objawami, a w skrajnych przypadkach stanem zagrożenia życia.





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