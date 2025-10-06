Co wolno, a czego nie w ogródku pod blokiem. Ważne zasady i przepisy

Anna Czowalla

Moda na miejskie ogrodnictwo dotarła także pod polskie bloki. Coraz więcej osób marzy o własnym ogródku - miejscu, gdzie można posadzić lawendę, pomidory koktajlowe czy jabłoń kolumnową. Jednak zanim sięgniemy po łopatę, musimy pamiętać, że teren wokół budynku to nieruchomość wspólna. A to oznacza, że bez zgody wspólnoty lub spółdzielni ogródek może zostać uznany za samowolę. Jak zatem założyć ogródek przy bloku zgodnie z prawem?

Jak legalnie założyć ogródek pod blokiem? Konieczna będzie zgoda wspólnoty
Jak legalnie założyć ogródek pod blokiem? Konieczna będzie zgoda wspólnoty

Spis treści:

  1. Ogródek przy bloku - czy każdy może go założyć?
  2. Jak uzyskać zgodę od spółdzielni lub wspólnoty?
  3. Co wolno sadzić w ogródku pod blokiem?
  4. Czego nie należy robić? Najczęstsze zakazy i ograniczenia
  5. Przepisy dotyczące ogrodzeń, altanek i małej architektury
  6. Jak dbać o ogródek, by nie narazić się sąsiadom?
  7. Kto odpowiada za utrzymanie i ewentualne szkody?

Ogródek przy bloku - czy każdy może go założyć?

Choć wizja własnego ogródka pod oknem kusi wielu mieszkańców parterów, rzeczywistość prawna jest znacznie bardziej złożona. Teren wokół budynku wielorodzinnego stanowi bowiem nieruchomość wspólną, a więc należy do wszystkich współwłaścicieli lokali. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego każdy z nich ma prawo korzystać z tej przestrzeni, ale tylko w sposób zgodny z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

A zatem samowolne zagospodarowanie gruntu - choćby w dobrej wierze - może zostać zakwestionowane przez zarząd wspólnoty czy spółdzielni. Nawet wieloletnia pielęgnacja rabatek nie daje lokatorowi prawa własności, a przy sprzedaży mieszkania ogródek nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę.

Jak uzyskać zgodę od spółdzielni lub wspólnoty?

W celi uzyskania zgody na założenie przyblokowego ogródka, w pierwszej kolejności musimy złożyć pisemny wniosek, w którym należy wskazać dokładny fragment gruntu oraz przedstawić plan jego zagospodarowania. Spółdzielnia rozpatruje go zwykle na posiedzeniu zarządu, czasem po konsultacji z radą nadzorczą, natomiast we wspólnotach mieszkaniowych decyzja zapada w formie uchwały właścicieli lokali. To właśnie uchwała lub umowa dzierżawy stanowi podstawę do wyłącznego korzystania z części wspólnej. Brak formalnej zgody może skutkować cofnięciem prawa do ogródka, ale także roszczeniami finansowymi wobec lokatora.

Jak skutecznie zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem?
Przed założeniem ogródka należy złożyć oficjalny wniosek do wspólnoty

Powinniśmy również pamiętać, że zarządcy nieruchomości często stawiają dodatkowe warunki w postaci zakazu sadzenia drzew o rozbudowanym systemie korzeniowym, czy ograniczeń dotyczących małej architektury. Dlatego najlepiej już na etapie wniosku przedstawić szczegółowy projekt: jakie rośliny planujemy posadzić, czy teren będzie ogrodzony, a jeśli tak - to w jaki sposób. Spółdzielnie i wspólnoty chętniej akceptują rabaty kwiatowe czy ziołowe, które podnoszą estetykę osiedla, niż intensywnie użytkowane ogródki warzywne, mogące wpływać na wygląd i funkcjonalność przestrzeni wspólnej.

Co wolno sadzić w ogródku pod blokiem?

Przepisy prawa nie określają szczegółowych list gatunków, które można zasadzić w ogródku pod blokiem, ale praktyka i regulaminy wspólnot mieszkaniowych wyznaczają jasne granice. Najbezpieczniejsze są rośliny ozdobne - kwiaty sezonowe, byliny czy krzewy o niewielkim rozroście, które nie ingerują w fundamenty i nie zacieniają nadmiernie sąsiednich mieszkań.

Ogromną popularnością cieszą się hortensje, lawendy czy róże parkowe, które zdobią przestrzeń i jednocześnie przyciągają owady zapylające. Coraz częściej mieszkańcy decydują się również na ogródki użytkowe - zioła, sałaty, pomidory koktajlowe czy jarmuż. To część szerszego trendu "urban gardening", który rozwija się w całej Europie i staje się odpowiedzią na potrzebę bliskości natury w zurbanizowanym otoczeniu.

Warto podkreślić, że niskie drzewa owocowe - jabłonie kolumnowe czy wiśnie szczepione na karłowych podkładkach - zostaną zaakceptowane tylko wtedy, jeśli nie zagrażają instalacjom podziemnym ani elewacji budynku. Z kolei rośliny wydzielające intensywne zapachy lub wymagające stosowania chemicznych środków ochrony mogą zostać zakazane przez wspólnotę.

    Co ciekawe, badania przeprowadzone w 2019 roku przez Uniwersytet Exeter i Uniwersytet Wiedeński wykazały, że regularny kontakt z zielenią w miejscu zamieszkania obniża ryzyko depresji i chorób sercowo-naczyniowych, a także poprawia ogólne samopoczucie mieszkańców miast. Podobne wnioski płyną z badań z Uniwersytetu Northumbria z 2019 roku, które dowiodły, że przydomowe ogródki znacząco zwiększają bioróżnorodność w przestrzeni miejskiej, wspierając populacje owadów zapylających i ptaków.

    Czego nie należy robić? Najczęstsze zakazy i ograniczenia

    Lista ograniczeń w przyblokowych ogródkach jest długa i wynika zarówno z przepisów prawa, jak i regulaminów wspólnot mieszkaniowych. Najczęściej zakazuje się:

    • sadzenia drzew wysokopiennych, których systemy korzeniowe mogą uszkodzić instalacje podziemne;
    • sadzenia gatunków inwazyjnych: takich jak robinia akacjowa czy rdestowiec japoński - ich uprawa w przestrzeni publicznej jest formalnie zabroniona na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2011 r.;
    • samowolnej ingerencji w teren: betonowania fragmentów gruntu, stawiania altan czy domków narzędziowych bez zgody wspólnoty. Takie działania mogą zostać potraktowane jako samowola budowlana, co grozi nakazem rozbiórki i karami finansowymi;
    • rozpalania ognisk i grillowania: przepisy przeciwpożarowe i regulaminy wspólnot nie pozostawiają tu miejsca na wyjątki.

    Równie istotne są ograniczenia związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa. W listopadzie 2023 roku Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2023/2660, które odnowiło dopuszczenie glifosatu do użytku na kolejne dziesięć lat, ale jednocześnie wprowadziło surowsze warunki jego stosowania. Zakazano używania tej substancji do desykacji upraw, a państwom członkowskim pozostawiono możliwość dodatkowego ograniczania jej użycia w przestrzeniach publicznych - takich jak parki, place zabaw czy tereny osiedlowe.

    Oznacza to, że w ogródkach przy blokach nie powinno się stosować herbicydów zawierających glifosat, zarówno z uwagi na przepisy lokalne, jak i potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz zwierząt domowych. Analizy przeprowadzone w 2022 roku przez University of California wykazały, iż stosowanie chemicznych pestycydów w przestrzeniach miejskich znacząco obniża bioróżnorodność i przyczynia się do spadku populacji owadów zapylających. Zamiast chemii warto sięgnąć po naturalne metody ochrony roślin

    Przepisy dotyczące ogrodzeń, altanek i małej architektury

    Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła od 2025 roku szereg zmian, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców bloków i osiedli. Ogrodzenia do wysokości 2,2 m nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak w przypadku terenów wspólnych konieczna jest zgoda zarządcy lub wspólnoty. Co istotne, ustawodawca zakazał stosowania niebezpiecznych elementów, takich jak drut kolczasty czy tłuczone szkło, poniżej tej wysokości - chodzi o ochronę pieszych, dzieci i zwierząt. Nowe regulacje obejmują także furtki i bramy: nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, a ich minimalna szerokość przy budynkach wielorodzinnych wynosi 0,9 m, co ma zapewnić dostępność osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.

    Wysoki blok mieszkalny z licznymi balkonami otoczony zielenią i drzewami, przed budynkiem chodnik, po którym idą dwie starsze kobiety, jedna z nich ciągnie wózek na kółkach.
    W przyblokowych ogródkach nie można stawiać ogrodzeń z drutu kolczastego

    Szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące altan i małej architektury. Konstrukcje rekreacyjne o powierzchni do 35 m² można postawić bez pozwolenia, ale tylko dwie na każde 500 m² działki. Jeśli jednak altana zaczyna przypominać domek działkowy - murowany, zamknięty i z instalacjami - traktowana jest już jako budynek gospodarczy i wymaga zgłoszenia lub pozwolenia. Podobnie jest z pergolami, ławkami czy oczkami wodnymi: dopóki mieszczą się w granicach tzw. małej architektury, nie wymagają formalności, ale ich przekroczenie grozi uznaniem inwestycji za samowolę budowlaną.

    Jak dbać o ogródek, by nie narazić się sąsiadom?

    Nawet najbardziej zadbany ogródek pod blokiem może wywołać napięcia, jeśli jego użytkownik zapomni o otoczeniu. Najczęstsze skargi dotyczą hałasu związanego z pracami ogrodniczymi, intensywnego zapachu kompostu czy podlewania w godzinach wieczornych, które potrafi zalać balkony sąsiadów. W takich sytuacjach sprawdza się prosta zasada: "żyj i daj żyć innym". Regularne usuwanie chwastów, utrzymywanie porządku i rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin na rzecz naturalnych preparatów - np. wyciągu z pokrzywy na mszyce - poprawiają relacje sąsiedzkie, ale też wspierają zdrowie mieszkańców.

      Powinniśmy również pamiętać, że prawo chroni nie tylko właściciela ogródka, ale i jego sąsiadów. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, każdy użytkownik nieruchomości ma obowiązek powstrzymać się od działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Oznacza to, że rośliny nie mogą nadmiernie zacieniać okien, zapach kompostu nie powinien być uciążliwy, a podlewanie nie może powodować zalewania chodników czy balkonów. Ogródek pod blokiem powinien być zatem estetyczny i neutralny dla otoczenia - wówczas stanie się miejscem odpoczynku dla wszystkich sąsiadów, a nie zarzewiem konfliktów.

      Kto odpowiada za utrzymanie i ewentualne szkody?

      Odpowiedzialność za ogródek przy bloku to temat, który często wywołuje spory, ponieważ dotyka zarówno prawa własności, jak i codziennego współżycia sąsiedzkiego. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. A więc jeśli gałęzie posadzonych krzewów porysują zaparkowany samochód albo źle zamocowane ogrodzenie spowoduje potknięcie przechodnia, odpowiedzialność ponosi osoba, która ogródek urządziła. Spoczywa na nie zarówno obowiązek pielęgnacji roślin, jak i stała kontrola stanu technicznego ogrodzenia i elementów małej architektury.

      Jeśli natomiast ogródek został wydzierżawiony na podstawie umowy, pełna odpowiedzialność za jego utrzymanie oraz ewentualne szkody spoczywa na lokatorze. W sytuacji, gdy zgoda wspólnoty ma jedynie charakter ustny lub nieformalny, zakres odpowiedzialności staje się mniej oczywisty - część obowiązków może obciążać użytkownika, a część wspólnotę. Jednak niezależnie od formy zgody, szkody wyrządzone osobom trzecim, czyli np. uszkodzenie samochodu przez złamaną gałąź czy potknięcie się przechodnia o źle zamocowane ogrodzenie, mogą prowadzić do roszczeń cywilnych. Brak formalnej umowy nie tylko utrudnia rozstrzygnięcie takich sytuacji, ale też znacząco zwiększa ryzyko sporów i nieporozumień między mieszkańcami.

      Warto dodać, że odpowiedzialność za ogródek nie ogranicza się wyłącznie do prawa cywilnego. Analizy przeprowadzone w 2019 roku przez Heidelberg University w ramach projektu dotyczącego konfliktów sąsiedzkich w przestrzeni wspólnej wykazały, że brak jasnych zasad użytkowania terenów zielonych przy blokach jest jedną z najczęstszych przyczyn sporów w budynkach wielorodzinnych, a w konsekwencji prowadzi do postępowań sądowych i pogorszenia relacji społecznych. Dlatego ogródek pod blokiem powinien być traktowany nie tylko jako prywatna przestrzeń relaksu, lecz także jako element wspólnego dobra.

      Źródła: Kodeks Cywilny, ResearchGate

