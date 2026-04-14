Na czym polega wysiewanie do inspektów?

Wysiewanie do inspektów to metoda uprawy roślin, która polega na sianiu nasion lub produkcji rozsad w przygotowanych wcześniej, osłoniętych skrzyniach. Często robi się to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

Inspekt to niska konstrukcja, często wykonana z drewna i bez dna, z przeszklonym lub foliowym wiekiem. Zapewnia on roślinom ochronę przed przymrozkami i wiatrem oraz stabilne warunki wzrostu. Stosowanie inspektów ma na celu przyspieszenie zbiorów oraz umożliwienie produkcji rozsady roślin ciepłolubnych, czyli tych, które potrzebują dłuższego okresu wegetacji.

Mamy dwa rodzaje inspektów:

zimne - nieogrzewane, które wykorzystują tylko ciepło słoneczne i izolację,

ciepłe - ogrzewane, często przez warstwę nawozu umieszczoną pod ziemią.

W inspektach ciepłych wysiew możliwy jest już w lutym, a rośliny kiełkują i rosną w nich szybciej niż w zimnych.

Inspekty powinniśmy umieszczać w miejscach zacisznych, osłoniętych od wiatru i dobrze nasłonecznionych.

Inspekty możemy przygotować samodzielnie lub zakupić gotowe modele np. w sklepie ogrodniczym. Zwykle są one nieco bardziej estetyczne. Drewniane elementy należy dodatkowo zaimpregnować - zwiększa się wtedy ich wytrzymałość i posłużą nam dłużej.

Co wysiewamy do inspektów w kwietniu?

Rośliny, które wysiewa się do inspektów w kwietniu to m.in.:

warzywa ciepłolubne takie jak pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, cukinia, dynia, kabaczek,

nowalijki takie jak rzodkiewka, koper, rzeżucha, szczypiorek, buraki ćwikłowe, sałata, szpinak, kalarepa,

warzywa korzeniowe i naciowe takie jak wczesna marchew, pietruszka naciowa, koper włoski,

warzywa kapustne takie jak wczesne odmiany brokułów, kalafiora i białej kapusty.

kwiaty jednoroczne takie jak aster chiński, jeżówka, nemezja, aksamitka, dalia, cynia, szarłat, żeniszek, nagietek, smagliczka, tytoń ozdobny, diaskia, kapusta ozdobna, arktotis, kroplik.

W kwietniu, w cieplejsze dni, inspekty należy wietrzyć, a podczas przymrozków przykrywać je dodatkowo matami.

