Co wysiewamy do inspektów w kwietniu? Lista jest długa
Kwiecień to miesiąc, w którym możemy już wysiewać sporo roślin i kwiatów do gruntu. Wiele osób decyduje się jednak na wysiew do inspektów. Na czym on polega i jakie rośliny mogą się w nim znaleźć?
Na czym polega wysiewanie do inspektów?
Wysiewanie do inspektów to metoda uprawy roślin, która polega na sianiu nasion lub produkcji rozsad w przygotowanych wcześniej, osłoniętych skrzyniach. Często robi się to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.
Inspekt to niska konstrukcja, często wykonana z drewna i bez dna, z przeszklonym lub foliowym wiekiem. Zapewnia on roślinom ochronę przed przymrozkami i wiatrem oraz stabilne warunki wzrostu. Stosowanie inspektów ma na celu przyspieszenie zbiorów oraz umożliwienie produkcji rozsady roślin ciepłolubnych, czyli tych, które potrzebują dłuższego okresu wegetacji.
Mamy dwa rodzaje inspektów:
- zimne - nieogrzewane, które wykorzystują tylko ciepło słoneczne i izolację,
- ciepłe - ogrzewane, często przez warstwę nawozu umieszczoną pod ziemią.
W inspektach ciepłych wysiew możliwy jest już w lutym, a rośliny kiełkują i rosną w nich szybciej niż w zimnych.
Inspekty powinniśmy umieszczać w miejscach zacisznych, osłoniętych od wiatru i dobrze nasłonecznionych.
Inspekty możemy przygotować samodzielnie lub zakupić gotowe modele np. w sklepie ogrodniczym. Zwykle są one nieco bardziej estetyczne. Drewniane elementy należy dodatkowo zaimpregnować - zwiększa się wtedy ich wytrzymałość i posłużą nam dłużej.
Co wysiewamy do inspektów w kwietniu?
Rośliny, które wysiewa się do inspektów w kwietniu to m.in.:
- warzywa ciepłolubne takie jak pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, cukinia, dynia, kabaczek,
- nowalijki takie jak rzodkiewka, koper, rzeżucha, szczypiorek, buraki ćwikłowe, sałata, szpinak, kalarepa,
- warzywa korzeniowe i naciowe takie jak wczesna marchew, pietruszka naciowa, koper włoski,
- warzywa kapustne takie jak wczesne odmiany brokułów, kalafiora i białej kapusty.
- kwiaty jednoroczne takie jak aster chiński, jeżówka, nemezja, aksamitka, dalia, cynia, szarłat, żeniszek, nagietek, smagliczka, tytoń ozdobny, diaskia, kapusta ozdobna, arktotis, kroplik.
W kwietniu, w cieplejsze dni, inspekty należy wietrzyć, a podczas przymrozków przykrywać je dodatkowo matami.
