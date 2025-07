Co zrobić, aby borówka miała duże owoce? Wystrzegaj się tych błędów

Tomasz Kromp

Borówki amerykańskie to jedne z najbardziej lubianych owoców. Wiele osób zajmujących się amatorską uprawą posiada borówkę w swoich ogrodach. Niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, co zrobić, by rzeczona roślina wydała na świat duże i zdrowe owoce. Okazuje się, że istnieje kilka ważnych czynników, o których należy pamiętać w trakcie pielęgnacji borówki amerykańskiej. O co konkretnie chodzi? Wyjaśniamy.