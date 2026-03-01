Spis treści: Posiłek w restauracji to rodzaj umowy Na jakiej podstawie zgłosić reklamację w restauracji? Co kwalifikuje danie do zgłoszenia reklamacji? Czego oczekiwać, gdy jedzenie w restauracji nie jest zgodne z zamówieniem? Czy można zwrócić danie, jeśli nam nie smakuje?

Posiłek w restauracji to rodzaj umowy

Na mieście jemy z różnych powodów. Czasem jest to brak czasu na ugotowanie obiadu w domu, a czasem chcemy uroczystym posiłkiem celebrować ważne w życiu chwile. Niezależnie od okoliczności, które skłaniają nas do wizyty w lokalu, warto pamiętać o prawach konsumenckich.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w sytuacji, jeśli coś pójdzie nie tak, przysługują nam takie same uprawienia, jak przy kupnie elektroniki albo odzieży. Zamówienie dania w restauracji jest tożsame z zawarciem umowy na usługę gastronomiczną. W związku z tym obsługa jest zobowiązana dostarczyć nam posiłek zgodny z ustaleniami.

Na jakiej podstawie zgłosić reklamację w restauracji?

W pierwszej kolejności gość lokalu ma prawo do rzetelnej informacji o oferowanych potrawach i ich cenach. Restaurator ma obowiązek dokładnie opisać skład dań, uwzględniając także alergeny. Przed złożeniem zamówienia powinien uprzedzić o ewentualnej dodatkowej opłacie serwisowej. Jeżeli nie znajdujemy takiej informacji w menu, warto dopytać również o dostępne metody płatności.

Co kwalifikuje danie do zgłoszenia reklamacji?

Najczęstsze podstawy to niezgodność dania z zamówieniem, zła jakość potrawy oraz uchybienia higieniczne. Jeśli zamówiliśmy stek o poziomie wysmażenia odpowiadającym medium rare, a otrzymaliśmy well done, mamy prawo poprosić o poprawę. Podobnie w sytuacji, gdy w posiłku znajdują się inne składniki niż w karcie albo brakuje jakichś elementów.

Reklamować można również potrawę o nieodpowiedniej temperaturze (zazwyczaj dotyczy to otrzymania zimnego jedzenia, mimo zapowiedzi gorącego posiłku), niedogotowaną, przypaloną lub budzącą wątpliwości co do świeżości. W skrajnych przypadkach, np. gdy w żywności znajdzie się ciało obce, mamy pełne prawo odmówić zapłaty za danie i oczekiwać reakcji ze strony lokalu.

Czego oczekiwać, gdy jedzenie w restauracji nie jest zgodne z zamówieniem?

Jeżeli na naszym stoliku ląduje potrawa, która odbiega od zamówienia, możemy oczekiwać jej poprawienia lub wymiany. Oczywiście, bez dodatkowych kosztów. To najczęstsze rozwiązania, po które sięgają restauratorzy. W niektórych sytuacjach właściciel lub manager sali może zaproponować rabat, darmowy deser lub całkowite skreślenie dania z rachunku.

Reklamacja w restauracji nie wymaga pisemnego zgłoszenia i wypełniania stosu formularzy. Obsługę należy poinformować ustnie niezwłocznie po stwierdzeniu wady - nie po zakończeniu konsumpcji. Dokładnie wyjaśnijmy, co podlega naszej skardze i jaka forma rekompensaty byłaby dla nas akceptowalna.

Czy można zwrócić danie, jeśli nam nie smakuje?

Jeśli posiłek został przygotowany prawidłowo, zgodnie z opisem w menu, a po prostu nie trafia w nasze gusta, restauracja nie ma obowiązku go wymieniać. Upodobania smakowe są bowiem kwestią subiektywną. Gdy zamówiliśmy pikantne curry, a dopiero nad gorącym talerzem przypomnieliśmy sobie, że nie przepadamy za ostrą kuchnią, nie da się mówić o błędzie lokalu.

Co prawda możemy spokojnie zapytać o możliwość wymiany bez dorzucania kolejnej pozycji do rachunku, ale restauracja nie ma obowiązku na to przystać. Zgoda to wyłącznie dobra wola właściciela lub kierownika lokalu, wynikająca z dbałości o relacje z klientem. Nie warto nadużywać tej uprzejmości. Nasze wrażenia nie będą zbyt wiarygodne, jeśli zastrzeżenia zgłosimy dopiero po zjedzeniu całej zawartości talerza.

