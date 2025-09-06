Ile wody powinien pić kot?

Przyjęło się, że dorosły kot powinien pić około 50-70 ml wody na każdy kilogram masy ciała dziennie. Dla przykładu, kot, który waży 4 kg, powinien wypijać od 200 do 280 ml wody. To jednak tylko teoria, bo wiele zależy od diety, wieku kota, stanu jego zdrowia oraz pory roku.

Koty, których dieta oparta jest na mokrej karmie, będą pić zdecydowanie rzadziej. Mniej wody potrzebują także młode koty, starsze, których nerki pracują już gorzej, mają zazwyczaj większe pragnienie. Koty schorowane i cierpiące na choroby nerek piją zdecydowanie więcej - taka nagła zmiana w zachowaniu kota powinna więc wzmóc naszą czujność i skłonić nas do wizyty u weterynarza.

Koty, szczególnie te karmione głównie suchą karmą i chrupkami, powinny mieć stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody. Niestety, nie wszystkie mruczki piją jej wystarczająco dużo, nawet w upalne dni. Jak skłonić kota, by zainteresował się miseczką z wodą?

Jak skłonić kota do picia wody? Dwa proste sposoby

Koty mają naturalną, wrodzoną niechęć do picia wody znajdującej się obok pożywienia. Wynika to z faktu, że dziki kot nigdy nie pije w miejscu, w którym jadł - w ten sposób unika potencjalnego zatrucia bakteriami upolowanych zwierząt. Aby skłonić kota, by pił więcej wody, powinniśmy więc oddalić miseczkę od miejsca, w którym podajemy mu jedzenie, a najlepiej ustawić w domu więcej misek w różnych miejscach, by futrzak miał do nich nieograniczony dostęp.

Koty to bardzo czyste zwierzęta, więc możemy być pewni, że będą omijać szerokim łukiem brudną miseczkę z nieświeżą wodą. Higiena to podstawa, więc kocia miska musi być zawsze czysta, a woda regularnie wymieniana.

Dobrym sposobem na skłonienie kota do picia wody jest także zakup specjalnej fontanny dla kotów. Jest to rodzaj kociego poidła, w którym woda znajduje się w ciągłym ruchu. Kotki bardzo ją lubią - woda w niej dłużej zachowuje świeżość, natlenia się i zdecydowanie lepiej smakuje!

Jak zachęcić kota do picia wody? Te szczegóły są często pomijane przez opiekunów 123RF/PICSEL

Kot nie chce pić wody? Zastosuj prosty trik

Dobrym sposobem na skłonienie kota do częstszego picia jest zmieszanie wody z odrobiną mięsnego bulionu, soku rybnego lub oleju z łososia. Ważne, by były one pozbawione soli i przypraw.

Niektóre koty bardzo lubią również lód, szczególnie w upalne dni. Wystarczy wrzucić do karmy kostki lodu, które dostarczą dodatkową porcję płynu, intrygując przy okazji zawsze ciekawskiego przecież kota!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL