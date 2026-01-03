Spis treści: Co zrobić z żywą choinką w doniczce? Co zrobić z żywą ciętą choinką? Gdzie wyrzucić sztuczną choinkę?

Co zrobić z żywą choinką w doniczce?

Wiele osób wciąż traktuje choinki w donicy jako jednorazową świąteczną dekorację. Tymczasem to spory błąd - jest spora szansa, że wsadzone do gruntu drzewko się przyjmie i będzie mogło dalej rosnąć w naturze. To jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań, które polecają specjaliści. Kluczowe jest jednak odpowiednie przechowywanie choinki w domu w czasie świąt. Drzewko powinno być regularnie podlewane i ustawione z daleka od grzejników. Jeśli nie zostało nadmierne przesuszone, należy je też stopniowo hartować, przechowując w miejscu, gdzie temperatury są niższe, np. w czasie słonecznego dnia można je wystawić na balkon. Po kilku dniach choinkę można posadzić na działce lub w ogrodzie. Coraz więcej miast organizuje też akcje ponownego sadzenia choinek na terenach zielonych.

Co zrobić z żywą ciętą choinką?

Żywe, cięte choinki często trafiają do odpadów zmieszanych - to duży błąd, za który część firm odbierających odpady może nałożyć karę. Takie drzewko przed wyrzuceniem należy oczyścić z fragmentów dekoracji, pociąć na niewielkie kawałki i umieścić w pojemniku na odpady BIO. Jeśli jest ich dużo, najlepiej wyrzucić je do pojemnika wskazanego przez administratora budynku (odpowiednie ogłoszenia pojawiają się zazwyczaj na początku stycznia) lub odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Jeśli masz własną działkę czy ogród, pocięta na drobne fragmenty choinka świetnie sprawdzi się jako naturalna ściółka do roślin, chroniąca przed mrozem i utratą wilgoci na wiosnę.

Gdzie wyrzucić sztuczną choinkę?

Sztuczne choinki powinny służyć nam przez wiele lat. Jeśli jednak z jakichś względów musisz pozbyć się tej dekoracji, nie wyrzucaj jej, ale oddaj innym - wystaw ogłoszenie lub zaproponuj przekazanie choinki do pobliskiej szkoły, urzędu czy przychodni.

Mocno zniszczone sztuczne choinki są trudne w utylizacji - wykonane są z różnych tworzyw (zarówno plastiku, jak i metalu), więc powinno się je umieszczać w odpadach zmieszanych. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak wywiezienie sztucznej choinki do PSZOK-u lub poczekanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych.

