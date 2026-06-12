Spis treści: Sezon na truskawki. Na co zwrócić uwagę w czasie ich kupowania Jedna spleśniała truskawka w opakowaniu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Sezon na truskawki. Na co zwrócić uwagę w czasie ich kupowania

Spośród letnich owoców to truskawki cieszą się największym zainteresowaniem. Nic dziwnego - są słodkie, pyszne i nadają się idealnie do koktajli oraz iście wakacyjnych wypieków.

Wybieramy zazwyczaj te najbardziej dorodne, mocno czerwone, duże i jędrne - taki wygląd świadczy zazwyczaj o tym, że są one najsmaczniejsze. Sprzedawcy truskawek starają się, aby do konsumentów trafiały te najładniejsze, jednak niekiedy pomimo ich selekcji może zdarzyć się, że wśród truskawek pojawi się jedna lub dwie sztuki, które zaczynają się psuć. Problem ten obserwuje się szczególnie w dyskontach, gdzie truskawki sprzedaje się na ogół w plastikowych opakowaniach i są przechowywane w ten sposób przez jakiś czas.

Warto wówczas w razie wątpliwości dobrze je obejrzeć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Jeśli już się zdarzy, to czy w takiej sytuacji trzeba wyrzucić całą zawartość czy może jedynie spleśniałe owoce?

Spleśniałe truskawki najczęściej trafiają się pośród tych, sprzedawanych już w opakowaniach 123RF/PICSEL

Jedna spleśniała truskawka w opakowaniu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Na początku należy przypomnieć, że pleśń - zarówno ta pojawiająca się w różnych zakamarkach jak również na żywności, jest bardzo toksyczna i niebezpieczna dla zdrowia. Jej zarodniki wywołują silne reakcje alergiczne, a wiele gatunków produkuje tzw. mykotoksyny. Jedzenie pleśni może prowadzić do zatruć pokarmowych, poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych i chorób nowotworowych, a jej wdychanie skutkuje przewlekłymi infekcjami dróg oddechowych i problemów neurologicznych.

Należy także wiedzieć, że widoczne na danym produkcie spożywczym ślady pleśni oznaczają, że najpewniej został on zainfekowany w całości. Dlatego też pod żadnym względem nie można odkrajać zepsutej części z żywności, tylko należy w całości ją wyrzucić.

Pleśń nie tylko błyskawicznie rozprzestrzenia się w obrębie konkretnego owocu czy warzywa, ale także przenosi się na te, z którym się stykają - nawet jeśli wyglądają na zupełnie zdrowe, mogą mieć już w sobie zarodniki grzybów.

Dlatego też w przypadku, gdy zakupisz truskawki i znajdziesz w nich spleśniałą sztukę, wyrzuć także te owoce, które znajdowały się najbliżej zainfekowanej. Jeśli natomiast zepsutych owoców jest więcej, najlepiej pozbyć się całego opakowania. Aby zapobiegać takim sytuacjom, warto jednak przede wszystkim dokładnie sprawdzać owoce przed zakupem.





Chińskie cesarzowe i księżniczki. Moda na historię w Pekinie © 2026 Associated Press