Spis treści: Dlaczego warto zachować wodę po ogórkach małosolnych? 7 zastosowań wody po ogórkach małosolnych. Nie tylko w kuchni Kiedy lepiej ją wylać? Takiej wody po ogórkach nie używaj

Dlaczego warto zachować wodę po ogórkach małosolnych?

Woda po ogórkach małosolnych to coś znacznie więcej niż słona zalewa. To produkt żywej fermentacji, w którym zachodzą procesy biochemiczne, realnie wpływające na nasz organizm.

Zawiera bakterie kwasu mlekowego, które tworzą przyjazne środowisko dla dobrych drobnoustrojów, a niekorzystne dla bakterii chorobotwórczych. Drobnoustroje z grup Lactobacillus, Leuconostoc czy Pediococcus przekształcają naturalne cukry zawarte w ogórkach w kwas mlekowy. Za takie produkty w aptekach sporo płacimy.

Woda po ogórkach małosolnych działa jak naturalny probiotyk, który wspiera zdrowie jelit. To przekłada się na wzmocnienie odporności całego organizmu, a także ułatwia trawienie i zmniejsza ryzyko stanów zapalnych. Choć w przypadku produktów krótko fermentowanych jest ich mniej niż w pełnych kiszonkach, ich korzystne działanie dla jelit trudno przecenić.

W zalewie znajdują się też cenne składniki odżywcze. Podczas fermentacji do wody przenikają witaminy z grupy B oraz witamina C, które redukują stres oksydacyjny i wspierają system nerwowy. Minerały takie jak potas, magnez i wapń sprawiają, że zalewa po ogórkach staje się naturalnym elektrolitem. Jest to ważne szczególnie w letnie, upalne dni.

Krótko mówiąc: jeśli woda po ogórkach małosolnych jest świeża i przechowywana w dobrych warunkach, to nie tylko wzbogaca smak potraw. Może być też prostym, naturalnym wsparciem dla jelit i całego organizmu.

Ogórki małosolne 123RF/PICSEL

7 zastosowań wody po ogórkach małosolnych. Nie tylko w kuchni

Najbardziej oczywistym wykorzystaniem jest wody z ogórków małosolnych jest kuchnia. Zalewa dodaje potrawom wyrazistości, której nie osiągniemy zwykłą solą. Na kulinariach nie kończą się jednak możliwości drogocennego płynu. Oto siedem prostych zastosowań wody po ogórkach małosolnych:

Baza dla kolejnych kiszonek

Do zalewy możesz wrzucić kolejną partię ogórków. Procesy fermentacyjne rozpoczną się szybciej i już na drugi dzień będziesz chrupać na wpół ukiszone małosolne. Nie musisz ograniczać się do ogórków, do kiszenia nadają się także inne warzywa. Rzodkiewka, kalarepa, rzepa, kalafiory czy buraki wrzucone do zalewy nabiorą ciekawych smaków. Jeśli lubisz nieoczywiste rozwiązania, ukiś w niej gotowane na twardo jajka.

Baza do zupy

Wodę po ogórkach małosolnych możesz dodać do kwaśnych zup: ogórkowej, kapuśniaku, szczawiowej czy białego barszczu. W ten sposób wzmocnisz ich smak i aromat. Taki dodatek sprawia, że zupa staje się bardziej głęboka i nabierze smaku lata.

Marynata do mięs

Zalewa po ogórkach świetnie sprawdzi się do marynowania mięs. Karkówka, kurczak czy żeberka pod wpływem zawartej w niej soli oraz przypraw nie tylko nabiorą kruchości, ale również czosnkowo-koperkowego aromatu. Marynata sprawi, że będą wymagały krótszej obróbki cieplnej.

Dodatek do dressingów i sosów

Niewielka ilość wody po ogórkach małosolnych sprawi, że sałatka jarzynowa, ziemniaczana, a nawet mizeria nabiorą wiosennego aromatu. W przygotowaniu dressingów do sałatek zalewa może być zdrowszym zamiennikiem octu, zakwaszając sosy w łagodny dla żołądka sposób.

Koktajle i napoje

Latem, kiedy nasz organizm szybko pozbywa się elektrolitów, woda po ogórkach małosolnych może stać się prawdziwym ratunkiem. Można ją pić bez dodatków, ale jeśli masz przed tym opory, dodaj ją do koktajli, smoothies czy wody do picia. W chłodnych napojach spełni funkcję cytryny czy limonki, nadając im koperkowego aromatu. Będzie doskonałym elektrolitem po wysiłku fizycznym.

Woda po ogórkach małosolnych zakwasi pH gleby. Jest to bardzo istotne przy roślinach preferujących kwaśne podłoże, takich, jak hortensje, rododendrony, azalie czy borówki amerykańskie. Zawarte w nie potas i magnez wesprą rozwój i kwitnienie upraw.

Kosmetyka naturalna

Zawartość witaminy C oraz kwasu mlekowego sprawia, że kiszona zalewa ma właściwości rozświetlające i rozjaśniające przebarwienia. Możesz jej używać do przemywania twarzy, a nawet do moczenia stóp. Nie tylko zmiękczy twardy naskórek, ale zadziała też antybakteryjnie na drobnoustroje, które odpowiadają za nieprzyjemny zapach stóp.

Kiedy lepiej ją wylać? Takiej wody po ogórkach nie używaj

Choć woda po ogórkach małosolnych jest wartościowa, czasem naprawdę nie warto ryzykować. Przed użyciem dokładnie ją zbadaj pod kątem zapachu, koloru i konsystencji. To one najwięcej mówią o tym, czy proces fermentacji przebiega prawidłowo.

Pierwszy sygnał ostrzegawczy to zapach. Świeża zalewa powinna pachnieć przyjemnie: lekko kwaśno, koperkowo i czosnkowo. Jeśli jednak aromat zaczyna przypominać zgniliznę, staje się ostry i nieprzyjemny, to znak, że coś poszło nie tak. W takiej sytuacji lepiej jej nie używać, nieprzyjemny zapach jest oznaką, że skończyła się naturalna fermentacja, a zaczęło psucie.

Druga rzecz to wygląd i kolor. Naturalnie zalewa może być lekko mętna, to normalny efekt fermentacji i obecności bakterii kwasu mlekowego. Jednak, gdy woda po ogórkach małosolnych robi się szarawa i tworzy się w niej osad w dziwnym kolorze, lepiej ją wylać. Tego typu zmiany mogą świadczyć o rozwoju niepożądanych mikroorganizmów albo o tym, że proces fermentacji zaszedł za daleko.

Niepokojąca może być też konsystencja. Gdy woda zaczyna być śluzowata lub przypomina rzadki kisiel, to efekt tzw. fermentacji ubocznej. Taka zmiana wynika z działania określonych bakterii i choć nie zawsze oznacza zagrożenie, zdecydowanie pogarsza jakość i smak zalewy. Lepiej ją wtedy wylać niż wykorzystywać w kuchni.

Wiele osób zastanawia się, czy biały nalot na wodzie od ogórków jest oznaką, że trzeba ją wylać. Nic bardziej mylnego. To naturalny kożuch fermentacyjny, świadczący o prawidłowym procesie kiszenia. Powinien być cienki i równomierny, łatwy do przerwania. Jeśli jednak nalot robi się gruby i nabiera sinych, niebieskich lub zielonych barw, woda jest do wyrzucenia. Taki wygląd wskazuje, że kożuch fermentacyjny zamienił się w pleśń, która jest szkodliwa dla zdrowia.





Odcinek 6 INTERIA.PL