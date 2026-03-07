Co zrobić ze sfilcowanym swetrem? Trzecia metoda to hit

Choć wyciągnięcie z pralki ulubionego, sfilcowanego swetra może zepsuć humor na kilka dni, to nie panikujmy na zapas. Na szczęście, istnieją proste, sprawdzone sposoby, które pomogą nam go uratować!

Sfilcowany sweter? Spróbuj zanurzyć go w wodzie z odpowiednim płynem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak wygląda sfilcowany sweter?
  2. Jak uratować sfilcowany sweter?

Jak wygląda sfilcowany sweter?

Filcowanie to, mówiąc najprościej, zbicie materiału, w wyniku którego ubranie się kurczy. Najczęściej dotyczy to swetrów, które musimy prać w miarę często i czasem zdarzają nam się na tym polu błędy.

Sweter może ulec sfilcowaniu, gdy wypierzemy go w zbyt ciepłej wodzie. Nie jest to jednak jedyna możliwa przyczyna skurczenia się wełnianych włókien. Zbyt duża różnica temperatur pomiędzy wodą użytą do prania i do płukania również może zaszkodzić naszym ubraniom.

Nie każdy sfilcowany już sweter może powrócić do stanu sprzed feralnego prania, wiele zależy od składu tkaniny i od stopnia skurczenia włókien. Jeśli zbiły się one na sztywno i sweter stał się widocznie mniejszy, to raczej nie odzyska już swojego pierwotnego rozmiaru. Jeśli natomiast sfilcowany sweter wykonany jest ze 100-proc. wełny, która nieznacznie się skurczyła, to mamy spore szanse, by go uratować!

Jak uratować sfilcowany sweter?

Aby uratować sfilcowany sweter, możemy skorzystać z jednej z czterech metod ratunku.

Pierwsza z nich to prasowanie z użyciem dużej ilości pary wodnej. Sweter należy wyprasować, używając do tego parownicy lub żelazka, które generuje dużą ilość pary wodnej. Sweter prasujemy na lewej stronie, zaczynając od rękawów i delikatnie rozciągając jednocześnie tkaninę w dłoniach.

Druga metoda polega na użyciu płynu do wełny, odżywki do włosów lub szamponu dla niemowląt. Aby uratować sfilcowany sweter, należy namaczać go przez pół godziny w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do prania wełny, odżywki do włosów lub szamponu dla niemowląt. Po delikatnym odciśnięciu materiału w rękach i przepłukaniu go w czystej wodzie o zbliżonej temperaturze do tej, w której sweter był prany, należy odcisnąć nadmiar wody i wysuszyć materiał rozłożony płasko, na przykład na ręczniku.

Trzecią metodą ratowania sfilcowanego swetra jest zamrożenie. Wilgotny sweter należy zawinąć w srebrną folię spożywczą lub zwykły woreczek foliowy i włożyć do zamrażalnika na kilkanaście godzin. Po wyjęciu należy dać mu czas na powolne rozmrażanie, zdjąć folię i ostrożnie rozciągać wciąż zimny, ale nie zmrożony sweter.

WAŻNE: Nie rozciągamy mocno zmrożonego materiału, by nie uszkodzić włókien.

Ostatnim sposobem na ratowanie sfilcowanego swetra jest wypranie go w wodzie z dodatkiem gliceryny. W tym celu należy przygotować roztwór - na 4-5 litrów ciepłej wody potrzebne będzie 100 ml gliceryny. Następnie zanurzamy sweter w przygotowanym roztworze i co kilka minut delikatnie go ugniatamy. Wypłukany i odciśnięty suszymy w pozycji poziomej.

Mniej znane, ale również skuteczne metody na sfilcowany sweter to kąpiel w occie lub kąpiel fasolowa. W tym celu należy dodać szklankę białego octu do miski z ciepłą wodą lub wykorzystać wodę po gotowaniu białej fasoli, która jest bogata w naturalne substancje zmiękczające i może przywrócić strukturę wełny.

