Jak wygląda sfilcowany sweter?

Filcowanie to, mówiąc najprościej, zbicie materiału, w wyniku którego ubranie się kurczy. Najczęściej dotyczy to swetrów, które musimy prać w miarę często i czasem zdarzają nam się na tym polu błędy.

Sweter może ulec sfilcowaniu, gdy wypierzemy go w zbyt ciepłej wodzie. Nie jest to jednak jedyna możliwa przyczyna skurczenia się wełnianych włókien. Zbyt duża różnica temperatur pomiędzy wodą użytą do prania i do płukania również może zaszkodzić naszym ubraniom.

Nie każdy sfilcowany już sweter może powrócić do stanu sprzed feralnego prania, wiele zależy od składu tkaniny i od stopnia skurczenia włókien. Jeśli zbiły się one na sztywno i sweter stał się widocznie mniejszy, to raczej nie odzyska już swojego pierwotnego rozmiaru. Jeśli natomiast sfilcowany sweter wykonany jest ze 100-proc. wełny, która nieznacznie się skurczyła, to mamy spore szanse, by go uratować!

Jak uratować sfilcowany sweter?

Aby uratować sfilcowany sweter, możemy skorzystać z jednej z czterech metod ratunku.

Pierwsza z nich to prasowanie z użyciem dużej ilości pary wodnej. Sweter należy wyprasować, używając do tego parownicy lub żelazka, które generuje dużą ilość pary wodnej. Sweter prasujemy na lewej stronie, zaczynając od rękawów i delikatnie rozciągając jednocześnie tkaninę w dłoniach.

Druga metoda polega na użyciu płynu do wełny, odżywki do włosów lub szamponu dla niemowląt. Aby uratować sfilcowany sweter, należy namaczać go przez pół godziny w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do prania wełny, odżywki do włosów lub szamponu dla niemowląt. Po delikatnym odciśnięciu materiału w rękach i przepłukaniu go w czystej wodzie o zbliżonej temperaturze do tej, w której sweter był prany, należy odcisnąć nadmiar wody i wysuszyć materiał rozłożony płasko, na przykład na ręczniku.

Trzecią metodą ratowania sfilcowanego swetra jest zamrożenie. Wilgotny sweter należy zawinąć w srebrną folię spożywczą lub zwykły woreczek foliowy i włożyć do zamrażalnika na kilkanaście godzin. Po wyjęciu należy dać mu czas na powolne rozmrażanie, zdjąć folię i ostrożnie rozciągać wciąż zimny, ale nie zmrożony sweter.

WAŻNE: Nie rozciągamy mocno zmrożonego materiału, by nie uszkodzić włókien.

Ostatnim sposobem na ratowanie sfilcowanego swetra jest wypranie go w wodzie z dodatkiem gliceryny. W tym celu należy przygotować roztwór - na 4-5 litrów ciepłej wody potrzebne będzie 100 ml gliceryny. Następnie zanurzamy sweter w przygotowanym roztworze i co kilka minut delikatnie go ugniatamy. Wypłukany i odciśnięty suszymy w pozycji poziomej.

Mniej znane, ale również skuteczne metody na sfilcowany sweter to kąpiel w occie lub kąpiel fasolowa. W tym celu należy dodać szklankę białego octu do miski z ciepłą wodą lub wykorzystać wodę po gotowaniu białej fasoli, która jest bogata w naturalne substancje zmiękczające i może przywrócić strukturę wełny.

