Dlaczego należy regularnie ścierać kurz?

Kurz osiadający na meblach i wielu innych przedmiotach będących na wyposażeniu domu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Rzecz jasna należy dbać o częste, regularne sprzątanie, ale czy istnieją sprawdzone sposoby, by kurz pokrywał różnego rodzaju rzeczy zdecydowanie mniej intensywnie?

Zalegający na meblach, telewizorze czy czymkolwiek innym kurz, to tak naprawdę mieszanina najróżniejszych składników organicznych i nieorganicznych, zarodników pleśni, bakterii, roztoczy i grzybów.

Kurz zalegający na podłodze zapewne będzie się różnił składem od kurzu na meblach. Ten z podłoża może zawierać w sobie m.in. naskórek, sierść, piasek, włosy, włókna ubrań oraz odchody owadów.

Kurz w dużej mierze przyczynia się do powstawania problemów skórnych, zaczerwienienia i pieczenia oczu, łzawienia, nasilenia kichania oraz kaszlu, kataru, uczucia zatkanych zatok, zmęczenia, senności i bólu głowy. W skrajnych przypadkach kurz prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych w postaci zwiększonego ryzyka astmy i choroby płuc.

Jak zminimalizować osiadanie kurzu w mieszkaniu?

Problem nagminnego gromadzenia się kurzu w mieszkania może wynikać z kilku, różnych czynników. Istotne jest m.in. najbliższe otoczenie nieruchomości, w której mieszkamy. Jeśli w pobliżu znajduje się ruchliwa ulica, żwirowania lub plac budowy, ryzyko osiadania kurzu w mieszkania zdecydowanie wzrośnie.

Chcąc przeciwdziałać nadmiernemu osadzaniu się kurzu, warto przyjrzeć się systemom wentylacji. Jeśli nie działają one poprawnie, wówczas mogą przyczyniać się do kurzowego problemu. Ponadto kurz dostaje się do pomieszczenia przez otwarte lub zamknięte, ale słabo uszczelnione okna.

Źródłem kurzu może być paradoksalnie urządzenie, które służy do jego usuwania, a mowa o odkurzaczu. Jeśli filtr w odkurzaczu uległ uszkodzeniu lub został nieprawidłowo zamontowany, twój wysiłek związany ze ścieraniem kurzu pójdzie na marne.

Kurz wnoszony jest do mieszkania również przez samych lokatorów. Niepostrzeżenie przenosimy go na butach i odzieży. Pamiętajmy również, że kurz gromadzi się szybciej w miejscach o słabej cyrkulacji powietrza oraz w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo rzeczy.

Niestety nie da się w 100 proc. uniknąć kurzu w mieszkaniu. Oczywiście najprostszym sposobem na jego znaczące ograniczenie, jest regularne sprzątanie w postaci odkurzania i ścierania kurzu z różnych powierzchni. Nie należy również zapominać o częstym praniu pościeli, dywanów i tapicerek meblowych.

Osiadanie kurzu na powierzchniach możemy ograniczyć poprzez używanie środków antystatycznych, czyli kolokwialnie rzecz ujmując - odpychających kurz.

