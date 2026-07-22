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Coraz częściej zapominasz? Przyczyną mogą być codzienne nawyki

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Pewne rutynowe działania mogą pomóc utrzymać umysł w dobrej kondycji. Okazuje się bowiem, że nasz mózg często funkcjonuje gorzej nie tylko z uwagi na wiek. Dość spory wpływ na tę kwestię mogą mieć pewne codzienne nawyki. Czy pogorszenie pamięci powinno skłonić do wizyty u lekarza? Co zrobić, by utrzymać zdolności poznawcze na odpowiednim poziomie? Wyjaśniamy!

Starsza kobieta oparta o dłoń patrzy przez okno w jasnym świetle dziennym.
Zaburzenia pamięci nie wynikają jedynie z wieku. Co zrobić, by im zapobiec?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego pamięć słabnie? Nie tylko wiek ma znaczenie
  2. 7 prostych sposobów na wsparcie pamięci każdego dnia
  3. Kiedy pogorszenie pamięci powinno skłonić do wizyty u lekarza?

Dlaczego pamięć słabnie? Nie tylko wiek ma znaczenie

Zaburzenia pamięci mogą mieć wiele rozmaitych źródeł. Utarło się, że pogorszenie zdolności do zapamiętywania faktów ma związek głównie z wiekiem. Okazuje się jednak, że nie tylko ten aspekt ma znaczenie. Na zdolności poznawcze mają również wpływ inne czynniki, takie jak między innymi:

  • dieta - jeśli nasz jadłospis jest ubogi w pełnowartościowe produkty, możemy nabawić się niedoborów witamin, minerałów i innych związków, których niedostateczna podaż może poskutkować pogorszeniem pamięci - większość osób nie dba o dietę nie mając świadomości, jak złe skutki może to przynieść mózgowi;
  • używki - zażywanie używek, takich jak alkohol, może zaburzać procesy związane z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie pamięci;
  • zdrowie psychiczne - depresja czy przewlekły stres mogą przyczyniać się do osłabiania pamięci oraz koncentracji;
  • niedostateczna ilość snu - w trakcie snu mózg konsoliduje wspomnienia, a jego zła jakość może poskutkować zaburzeniem tego procesu;
  • choroby metaboliczne - niektóre schorzenia mogą doprowadzać do uszkadzania neuronów, co bezpośrednio przekłada się na funkcję poznawcze, w tym pamięć;
  • choroby neurologiczne - mowa tutaj między innymi o chorobie Alzheimera czy chorobie Parkinsona.

Warto zaznaczyć, że wystąpienie pewnych chorób neurologicznych faktycznie może mieć związek z wiekiem. Wskutek starzenia mózgu oraz układu nerwowego, ryzyko rozwoju określonych schorzeń skutkujących zaburzeniami pamięci jest znacznie większe.

Starsza kobieta siedzi przy stole w kuchni, opiera się o rękę i patrzy zamyślona w dal, przed nią leży otwarta książka, okulary oraz etui.
Popularny nawyk znacznie zwiększa ryzyko demencji123RF/PICSEL

7 prostych sposobów na wsparcie pamięci każdego dnia

Jeśli chcemy cieszyć się dobrą kondycją mózgu, możemy wypracować sobie pewne nawyki, które pomagają zachować dobrą pamięć. Mowa tutaj o:

  1. włączeniu do diety produktów bogatych w kwasy omega-3 oraz antyoksydanty - chodzi między innymi o orzechy, tłuste ryby, czy bogate w antyocyjany owoce jagodowe;
  2. ograniczeniu używek;
  3. regularnym ruchu - aktywnośc fizyczna może nie tylko pomóc nam osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ale również poprawić ukrwienie w mózgu i zwiększyć ilość połączeń nerwowych;
  4. regularnym treningu umysłu - nauka nowych rzeczy wpływa pozytywnie na neuroplastyczność móżgu i poprawia pamięć oraz koncentrację - warto rozwiązywać łamigłówki (krzyżówki, sudoku), uczyć się nowych języków bądź grać na instrumencie;
  5. regularnych badaniach profilaktycznych - jak już zostało wcześniej wspomniane, problemy z pamięcią mogą wynikać ze schorzeń somatycznych, wobec czego warto regularnie chodzić na badania;
  6. odpowiedniej ilości snu - niewysypianie się to prosta droga do zaburzeń pamięci, wobec czego najlepiej jest kłaść się do łóżka o tej samej porze i spać od około 7 do 9 godzin na dobę;
  7. ograniczaniu stresu - wysoki poziom kortyzolu także mże przyczyniać się do pogorszenia pamięci, wobec czego dobrze jest pamiętać o relaksie poprzez spędzanie czasu na łonie natury, stosowanie ćwiczeń oddechowych lub medytację.

Kiedy pogorszenie pamięci powinno skłonić do wizyty u lekarza?

W wielu przypadkach możemy zminimalizować problemy z pamięcią poprzez zdrową dietę, aktywność fizyczną i zadbanie o dobrą jakość snu. Niestety, czasami pewne symptomy mogą wskazać na konieczność wizyty u lekarza - problem może wówczas wynikać z poważniejszych zaburzeń.

Objawy, które powinny nas skłonić do zasięgnięcia opinii specjalisty, to między innymi długotrwałe, utrzymujące się od miesięcy problemy z pamięcią, które utrudniają nam codzienne funkcjonowanie. Mogą one obejmować również kłopoty z orientacją przestrzenną, czego symptomem często jest gubienie się w znanych miejscach bądź trudności z obsługą podstawowych sprzętów domowych.

Warto odwiedzić lekarza również wtedy, gdy objawy pojawiły się nagle (na przykład po urazie głowy) bądź gdy towarzyszą im niestandardowe zmiany nastroju i osobowości.

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