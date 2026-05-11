Polski Związek Działkowców (PZD) apeluje, że z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie Polaków działkami, których jest dziś zdecydowanie mniej, niż chętnych na nie. PZD stara się więc o dopisanie ROD do powstającej właśnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ustawy, co miałoby zwiększyć dostępność terenów pod rodzinne ogródki działkowe. W praktyce oczekuje on od rządu przekazania działkowcom państwowych gruntów z przeznaczeniem na działki ROD.

Coraz mniej działek ROD. Związkowcy walczą o zmianę przepisów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje faktycznie od dłuższego czasu nad projektem ustawy o budownictwie społecznym. Przepisy te mają na celu uproszczenie procedur przekazania gruntów państwowych gminom. Ustawa ta nie uwzględnia jednak działek ROD!

PZD przekonuje, że jest wiele "obiektywnych przesłanek, które przemawiają za wprowadzeniem do opracowanego przez ministerstwo projektu rozwiązań, które pomogą zwiększyć dostępność terenów przeznaczonych pod odtwarzanie lub zakładanie ROD".

Zarząd Polskiego Związku Działkowców domaga się również zmiany w opłatach za użytkowanie wieczyste. Obecne przepisy ustawy nakładają bowiem na działkowców najwyższe możliwe stawki, jak dla celów komercyjnych. Według PZD jest to całkowicie bezzasadne. Na liście oczekiwań działkowców znajduje się także wprowadzenie nieodpłatnego przekazywania gruntów dostępnych w zasobach Skarbu Państwa oraz prawo pierwokupu gruntu dla gmin za 1 proc. wartości, gdy dojdzie do zbycia użytkowania wieczystego działki ROD.

Działki ROD: Co warto wiedzieć przed zakupem?

Działka ROD, czyli Rodzinny Ogród Działkowy, to wydzielony teren rekreacyjno - uprawny, dzierżawiony od Polskiego Związku Działkowców (PZD). ROD-y przeznaczone są na cele hobbystyczne i wypoczynkowe, a właścicielem tych gruntów jest zazwyczaj Skarb Państwa lub samorząd. Warto pamiętać, że działkowiec nigdy nie posiada tego gruntu na własność, nie może też na stałe mieszkać na terenie działki, prowadzić działalności gospodarczej czy budować dużych domów.

Według prawa, działkowicz jest dzierżawcą działki - formalnie nabywa prawo do użytkowania gruntu oraz własność znajdujących się na nim nasadzeń i altany. Działkowiec ponosi roczne opłaty ogrodowe na rzecz PZD.

Obecnie w Polsce działa ok. 5 tysięcy rodzinnych ogródków działkowych. Ubywa ich jednak w zastraszającym tempie - powodem likwidacji są inwestycje drogowe czy zwrot terenów obejmujących działki gminom czy państwu.

