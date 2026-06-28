Spis treści: Babka płesznik a siemię lniane. Czym się różnią? Na co pomaga babka płesznik? Jak stosować babkę płesznik? Z czym można ją jeść?

Babka płesznik a siemię lniane. Czym się różnią?

Siemię lniane kojarzy się głównie ze zdrowymi tłuszczami i charakterystycznym śluzem powstającym po zalaniu wodą. Babka płesznik działa podobnie, ale zawiera przede wszystkim bardzo dużo błonnika, dlatego najczęściej mówi się o jej wpływie na pracę jelit i regularność wypróżnień.

Po kontakcie z wodą nasiona tworzą delikatny żel, który zwiększa swoją objętość i może wspierać trawienie. Wiele osób docenia też to, że babki płesznik nie trzeba mielić przed spożyciem - można po prostu dodać ją do wody, jogurtu czy owsianki. Dodatkowym plusem jest fakt, że ma mniej kalorii niż siemię lniane, dlatego często pojawia się w dietach osób dbających o sylwetkę.

Na co pomaga babka płesznik?

Najczęściej wspomina się o poprawie pracy jelit i większym komforcie po posiłkach. U części osób regularne stosowanie pomaga ograniczyć uczucie wzdęcia, ciężkości czy "pełnego brzucha" wieczorem. Błonnik zawarty w nasionach chłonie wodę i zwiększa objętość w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu może dawać uczucie sytości na dłużej. W praktyce wiele osób zauważa, że rzadziej podjada między posiłkami i łatwiej kontroluje apetyt. Niektórzy sięgają po babkę płesznik także przy podwyższonym cholesterolu lub problemach z poziomem cukru we krwi.

Jak stosować babkę płesznik?

Najprostszy sposób to wsypanie jednej lub dwóch łyżeczek nasion do szklanki letniej wody. Po kilku minutach płyn zacznie lekko gęstnieć i wtedy można go wypić - najlepiej rano albo przed posiłkiem. Bardzo ważne jest regularne picie wody w ciągu dnia. Przy zbyt małej ilości płynów błonnik może zamiast pomagać, nasilać dyskomfort trawienny. Najlepiej zacząć od niewielkich ilości i stopniowo obserwować reakcję organizmu.

Po kontakcie z wodą nasiona tworzą delikatny żel, który zwiększa swoją objętość i może wspierać trawienie 123RF/PICSEL

Z czym można ją jeść?

Babka płesznik ma neutralny smak, dlatego łatwo przemycić ją w codziennej diecie. Dobrze sprawdza się jako dodatek do:

owsianki ,

jogurtu,

koktajli,

musli,

domowego pieczywa,

naleśników i placuszków.

Lekko zagęszcza konsystencję potraw, ale nie zmienia wyraźnie ich smaku. Dzięki temu można bez problemu włączyć ją do codziennego jadłospisu nawet wtedy, gdy nie przepada się za typowymi fit dodatkami.

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