Spis treści: Zielony dodatek, który warto traktować poważniej Koper ogrodowy to nie koper włoski Dlaczego może pomagać po posiłku? Cztery proste przepisy z koperkiem Kto powinien uważać?

Zielony dodatek, który warto traktować poważniej

Koper ogrodowy jest jedną z tych roślin, które wiele osób ma na działce, w przydomowym ogródku albo w doniczce. Zwykle ścina się go odruchowo, sieka nad zupą i nie zastanawia nad tym, co kryje intensywny aromat. Tymczasem liście i nasiona zawierają olejki eteryczne, m.in. karwon i limonen. To związkom aromatycznym przypisuje się tradycyjne działanie wiatropędne, czyli ułatwiające usuwanie gazów i zmniejszające uczucie pełności po posiłku.

Koperek nie jest lekiem na choroby jelit, ale może być częścią diety wspierającej trawienie. Zwiększa atrakcyjność prostych potraw i pozwala ograniczyć sól, ponieważ nadaje daniom wyrazisty smak. Dla seniorów kontrolujących ciśnienie lub skłonność do obrzęków to dodatkowa zaleta.

Koper ogrodowy to nie koper włoski

W poradnikach często miesza się dwie różne rośliny. Koper ogrodowy, czyli popularny koperek, ma delikatne, pierzaste liście i świeży zapach. Koper włoski, nazywany fenkułem, tworzy jasną bulwę, a jego nasiona pachną mocno anyżowo.

Obie rośliny należą do rodziny selerowatych i tradycyjnie są wykorzystywane przy dolegliwościach trawiennych. Najlepiej opisane zastosowanie przy łagodnych wzdęciach i skurczach dotyczy jednak owoców kopru włoskiego. W przypadku zwykłego koperku danych jest mniej. Uczciwiej zatem mówić, że może wspierać komfort po jedzeniu, a nie że "naprawia jelita" lub leczy zespół jelita drażliwego

Dlaczego może pomagać po posiłku?

Najbardziej praktyczną zaletą koperku jest to, że pasuje do potraw, które bywają ciężkie: ziemniaków, jaj, ryb, sosów, twarogu czy dań z roślin strączkowych. Dodany pod koniec gotowania zachowuje więcej aromatu. Nie potrzeba wielkich porcji - liczy się regularne używanie świeżego zioła zamiast traktowania go wyłącznie jako dekoracji.

Koper nie zneutralizuje jednak tłustego obiadu ani nie usunie przyczyny przewlekłych wzdęć. Gdy dolegliwości powtarzają się, towarzyszy im ból, utrata masy ciała, krew w stolcu, biegunka lub uporczywe zaparcia, potrzebna jest konsultacja lekarska. U seniorów podobne objawy mogą mieć związek z przyjmowanymi lekami, nietolerancjami albo chorobami przewodu pokarmowego.

Dorsz gotowany z koperkiem 123RF/PICSEL

Cztery proste przepisy z koperkiem

Lekka sałatka ziemniaczano-ogórkowa

Ugotuj trzy ziemniaki, ostudź i pokrój w kostkę. Dodaj świeżego ogórka, dwie łyżki posiekanego koperku oraz sos z jogurtu naturalnego, soku z cytryny i pieprzu. To lżejsza alternatywa dla sałatki z majonezem.

Przy nietolerancji laktozy wybierz jogurt bezlaktozowy. Przy alergii na białka mleka użyj jogurtu kokosowego lub owsianego. Osoby z celiakią powinny sprawdzić oznaczenie bezglutenowe produktów roślinnych i przypraw.

Krem z cukinii i koperku

Pokrojoną cukinię, ziemniaka i kawałek pora ugotuj w bulionie do miękkości. Zblenduj, dodaj garść koperku i łyżeczkę oliwy. Zupa jest lekka, a po zmiksowaniu łatwa do jedzenia dla osób z problemami stomatologicznymi.

W wersji bez mleka nie dodawaj śmietany. Przy alergii na seler użyj domowego bulionu bez selera, ponieważ gotowe kostki często go zawierają. Danie nie wymaga dodatku glutenu.

Pieczona ryba z koperkiem

Filet z dorsza lub łososia skrop cytryną, posyp koperkiem i piecz około 15-20 minut. Podaj z gotowanymi warzywami albo kaszą. Zioła zastąpią ciężki sos.

Przy alergii na ryby podobnie można przygotować tofu. Przy alergii na soję sprawdzi się kotlecik z białej fasoli lub ciecierzycy, a przy uczuleniu na strączki - pieczony kalafior z ziemniakami.

Pasta twarogowa albo fasolowa

Twaróg rozgnieć z łyżką jogurtu, dużą ilością koperku, rzodkiewką i pieprzem. W wersji bez nabiału zblenduj białą fasolę z oliwą, sokiem z cytryny i koperkiem.

Przy alergii na mleko wybierz pastę fasolową, a przy alergii na strączki - pastę z pieczonego kalafiora. Pieczywo można zastąpić bezglutenowym albo podać pastę z plasterkami ogórka.

Kto powinien uważać?

Koper należy do rodziny selerowatych. Osoby uczulone na seler, marchew, pietruszkę, anyż lub koper włoski mogą reagować również na koperek. Niepokojące są m.in. świąd w ustach, pokrzywka, obrzęk warg, duszność lub nagłe pogorszenie samopoczucia. Przy silnej reakcji trzeba pilnie wezwać pomoc.

Czym innym jest kulinarna ilość świeżego koperku, a czym innym skoncentrowany olejek eteryczny lub preparat z nasion. Seniorzy przyjmujący wiele leków nie powinni stosować skoncentrowanych produktów ziołowych bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Koper nie zastąpi błonnika, nawodnienia, ruchu ani leczenia chorób przewodu pokarmowego. Może jednak ułatwić komponowanie lżejszych, mniej słonych i bardziej aromatycznych posiłków. Zamiast rozsypywać symboliczną szczyptę na talerzu, warto dodawać go do zup, past, sałatek, warzyw i ryb. Niewielka roślina z ogródka może dzięki temu stać się regularnym elementem diety przyjaznej jelitom.





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