Spis treści: Diaskia. Delikatna roślina o ogromnym potencjale Dlaczego warto sadzić diaskię? Sprawdź, z czym ją łączyć na balkonie Stanowisko i warunki uprawy diaskii. O tym trzeba pamiętać

Diaskia. Delikatna roślina o ogromnym potencjale

Diaskia (Diascia) wywodzi się z rodziny trędownikowatych. Możemy wyróżnić około 60 gatunków tych pochodzących z południowej Afryki roślin. Wiele z nich uprawia się ze względu na niesamowite walory ozdobne, a konkretniej - pięknie kwitnące kwiaty, które mogą cieszyć nasze oczy przez długie miesiące. W zależności od odmiany, przybierają one rozmaite odcienie - od biało-kremowych po fioletowo-czerwone.

Diaskia zwykle osiąga około 40-50 cm wysokości. Jej pokładające się lub zwisające pędy są lekko owłosione. Liście z kolei, przybierają sercowaty kształt, a ich brzegi mogą być lekko ząbkowane. Wcześniej wspomniane kwiaty są dość drobne i skupiają się w luźnych kwiatostanach. Ich cecha charakterystyczną są dwa odgięte do tyłu ostrogi.

Dlaczego warto sadzić diaskię? Sprawdź, z czym ją łączyć na balkonie

Jak już zostało wcześniej wspomniane - diaskia odznacza się cudownie pachnącymi i długo kwitnącymi kwiatami, które stanowią wspaniałą ozdobę. Z uwagi na jej niską mrozoodporność, najczęściej uprawia się ją w pojemnikach. Co więcej, roślina nie ma zbyt wygórowanych potrzeb, wobec czego poradzą sobie z nią nawet osoby, który dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem.

Chcąc efektownie udekorować balkon lub taras, warto połączyć diaskię również z innymi roślinami. Jej kwiaty kapitalnie prezentują się z petunią, lobelią czy pelargonią. Co jednak istotne - dobrze jest postawić na gatunki, które, podobnie jak diaskia, preferują zaciszne i osłonięte od wiatru miejsca.

Stanowisko i warunki uprawy diaskii. O tym trzeba pamiętać

Jeżeli zależy nam na długim kwitnieniu diaskii, powinniśmy zapewnić jej odpowiednie warunki do wzrostu. Uprawa nie jest skomplikowana, jednak warto trzymać się pewnych zasad dotyczących stanowiska, podłoża oraz pielęgnacji.

Przede wszystkim, diaskia najlepiej rośnie w słonecznym i ciepłym miejscu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, dobrze jest zadbać o osłonę przed wiatrem - w przeciwnym razie jej kruche pędy mogą zostać uszkodzone.

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Wybierając podłoże dla diaskii, postawmy na dobrze przepuszczalną i żyzną ziemię. Roślinę dobrze jest sadzić w skrzyniach balkonowych lub doniczkach wiszących. Warto pamiętać o zastosowaniu drenażu (na przykład z keramzytu) - w ten sposób zminimalizujemy ryzyko gnicia korzeni.

Podlewanie diaskii powinno odbywać się regularnie - podłoże powinno być stale lekko wilgotne, jednak nie mokre. Częstotliwość nawadniania warto zwiększyć w okresie upałów. Jeśli zaś chodzi o nawożenie, w okresie kwitnienia dobrze jest stosować preparaty bogate w fosfor i potas - mniej więcej co dwa tygodnie. Po pierwszym kwitnieniu diaskii warto delikatnie skrócić pędy (o zaledwie kilka centymetrów) - w ten sposób, po kilku tygodniach roślina ponownie wypuści barwne kwiaty.





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