Ćwiczysz codziennie i nie chudniesz? Powód może zaskoczyć

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Na początku odchudzania łatwo jest popadać w skrajności. Dotyczy to również aktywności fizycznej. Niejedna osoba zadaje sobie pytanie: czy trzeba ćwiczyć codziennie, aby schudnąć? Przed oczami od razu staje wizja codziennych treningów, wylewania hektolitrów potu i maksymalnego wysiłku. Tymczasem rzeczywistość i dążenie do upragnionej sylwetki wygląda inaczej.

Kobieta w sportowym stroju wykonuje przysiady z hantlami na siłowni obok bieżni i piłki fitness.
Jak planować ćwiczenia, aby schudnąć?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Odchudzanie to nie tylko trening
  2. Czy codzienny trening jest niezbędny do schudnięcia?
  3. Dlaczego regeneracja jest tak ważna?
  4. Znaczenie stałej aktywności w ciągu dnia

Odchudzanie to nie tylko trening

Podstawą redukcji masy ciała jest deficyt kaloryczny. Najprościej rzecz ujmując, jest to sytuacja, w której organizm zużywa więcej energii, niż otrzymuje z pożywienia. Ćwiczenia pomagają zwiększyć wydatek energetyczny, ale nie są jednym elementem wpływającym na wagę.

Na skuteczne odchudzanie wpływają przede wszystkim:

  • odpowiednio zbilansowana dieta,
  • sen i regeneracja,
  • niski poziom stresu,
  • codzienna spontaniczna aktywność.

W praktyce oznacza to, że osoba ćwicząca trzy-cztery razy w tygodniu i utrzymująca zdrowe nawyki może osiągnąć lepsze efekty niż ktoś trenujący codziennie, ale żyjący w ciągłym zmęczeniu i bez kontroli diety.

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Czy codzienny trening jest niezbędny do schudnięcia?

Większość specjalistów podkreśla, że regularność jest ważniejsza niż duże nagromadzenie treningów w krótkim czasie. Dla większości osób optymalnym rozwiązaniem są trzy-cztery treningi tygodniowo połączone z aktywnym trybem życia.

Wszystko przez to, że organizm potrzebuje czasu na adaptację i regenerację. Podczas odpoczynku mięśnie się odbudowują, a ciało wraca do równowagi po wzmożonym wysiłku.

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Dlaczego regeneracja jest tak ważna?

Codzienne intensywne treningi mogą prowadzić do przewlekłego przemęczenia, spadku wydolności, problemów ze snem, podwyższonego poziomu kortyzolu (zwanego hormonem stresu) i większego ryzyka kontuzji. Stan zmęczenia może również skutkować chęcią podjadania niezdrowych przekąsek "w nagrodę" lub dla szybkiej poprawy humoru.

Paradoksalnie więc zbyt intensywne treningi mogą utrudniać redukcję tkanki tłuszczowej. Przeciążony organizm gorzej radzi sobie z regeneracją, a chroniczny stres może wpływać na zatrzymywanie wody i obniżonego samopoczucia.

Osoba ćwicząca na orbitreku w kolorowych legginsach w siłowni, skupienie na ruchu nóg i maszynie do ćwiczeń.
Ćwiczenia każdego dnia nie są konieczne dla skutecznej redukcji masy ciała123RF/PICSEL

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Znaczenie stałej aktywności w ciągu dnia

W odchudzaniu ogromną rolę odgrywa nie tylko sam trening, ale również codzienny ruch, wykonywany "przy okazji". Podejmowanie nawet drobnych aktywności w ciągu całego dnia może znacząco zwiększyć całkowity wydatek energetyczny.

Do takich niepozornych ćwiczeń należy np. wybieranie schodów zamiast windy, prace domowe czy wyjście z autobusu albo tramwaju nie w miejscu docelowym, a na wcześniejszym przystanku. Okazuje się, że osoba która ćwiczy godzinę dziennie na siłowni czy sali fitness, ale przez resztę dnia siedzi przy biurku niemal bez ruchu, może spalać mniej kalorii niż ktoś umiarkowanie aktywny przez cały dzień.

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