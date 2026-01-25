Spis treści: Czarujący krzew, który kwitnie w śniegu. Idealna ozdoba zimowego ogrodu Oczar pośredni: najczęściej króluje w ogrodzie Jego wysokość oczar omszony Oczar japoński i oryginalne płatki kwiatów Oczar wirginijski. Krzew inny niż pozostałe

Co tak pięknie kwitnie w śniegu? Pytanie nasuwa się od razu, gdy spoglądamy na krzew obsypany kolorowymi kwiatami.

Oczar należy do rodziny oczarowatych i dzieli się na cztery gatunki podstawowe:

oczar japoński,

oczar omszony,

oczar wiosenny,

oczar wirginijski.

Dwa pierwsze występują we wschodniej części Azji, a oczar wiosenny i wirginijski w Ameryce Południowej. Krzewy są uprawiane jako rośliny ozdobne.

Oczar to wręcz idealna roślina na zimę. Kwitnie zazwyczaj od stycznia do marca, ale niektóre odmiany zaczynają zdobić ogród już w grudniu. Zimą w czasie przedwiośnia pędy zaczynają obsypywać się barwnymi kwiatami. Mają one charakterystyczny, "pająkowaty" wygląd i dobrze znoszą temperaturę sięgającą nawet -10 st. C.

Jak to możliwe? Gdy temperatury są niskie, oczar podkula wąskie, długie płatki kwiatów i rozwija je dopiero wtedy, gdy pogoda znów będzie bardziej sprzyjająca. Co więcej, kwiaty oczarów mogą też wydzielać piękny zapach. Krzew ma szerokie, owalne lub jajowate liście, które jesienią przybierają kolor czerwony, żółty lub pomarańczowy. Dzięki temu jest jeszcze bardziej dekoracyjny.

Oczar kwitnie w środku zimy - to wyjątkowa ozdoba ogrodu 123RF/PICSEL

Oczar pośredni: najczęściej króluje w ogrodzie

Jednym z najczęściej wybieranych do ogrodu krzewów jest oczar pośredni (łac. Hamamelis × intermedia). To mieszanka oczaru omszonego i japońskiego. Ma rozłożysty pokrój, ale nie jest zbyt duży - osiąga wysokość od 2 do 3 m. Ma sporych rozmiarów jajowate liście, które jesienią zyskują barwę czerwoną i pomarańczową. Oczar pośredni ma charakterystyczne kwiaty, które pojawiają się zimą lub tuż przed nastaniem wiosny. W zależności od odmiany mogą przybierać kolor pomarańczowy, czerwony lub żółty.

Krzew nie jest zbyt trudny w uprawie. Należy zadbać o odpowiednie osłonięcie od wiatru i słoneczne lub półcieniste stanowisko. Młode krzewy przez kilka pierwszych lat dobrze jest zabezpieczać np. włókniną. Oczar pośredni najlepiej rośnie na podłożu żyznym, próchniczym, ciepłym i lekko wilgotnym. Najlepiej by miało odczyn lekko kwaśny lub zasadowy. Ze względu na walory dekoracyjne, krzew powinien być uprawiany jako soliter. U podstawy można posadzić przebiśniegi, krokusy czy ciemierniki, z którymi stworzy barwną mozaikę. Wśród najciekawszych odmian znajdują się:"Diane" o intensywnie czerwonych kwiatach,

"Ruby Glow" o kwiatach miedziano-czerwonych,

"Feuerzauber" o kwiatach pomarańczowo-czerwonych i silnie pachnących,

"Rubin" o dużych pomarańczowych kwiatach,

"Arnold Promise" o kwiatach intensywnie żółtych,

"Primavera" o pachnących żółtych kwiatach z czerwoną podstawą.

Oczar może mieć różne kolory, m.in. czerwony 123RF/PICSEL

Jego wysokość oczar omszony

Oczar omszony ma luźny pokrój i w przeciwieństwie do pośredniego, dorasta do sporych rozmiarów. Może osiągać od 5 do 7 m wysokości, dlatego jest idealny zwłaszcza do dużych ogrodów. Ma żółte, pająkowate kwiaty, które wydzielają subtelny zapach i duże, jajowate liście pokryte meszkiem. Ma podobne wymagania co oczar pośredni.

Oczar japoński i oryginalne płatki kwiatów

Oczar japoński ma dość podobny pokrój i wysokość co oczar omszony. Jednak w przeciwieństwie do niego posiada gładkie liście. Ma żółte kwiaty, których płatki wyglądają jakby były "pomięte".

Oczar wirginijski. Krzew inny niż pozostałe

Oczar wirginijski różni się od swoich poprzedników. Kwitnie późną jesienią, a kwiaty zaczynają się pojawiać na pędach obsypanych jeszcze liśćmi. Mają pająkowaty kształt i są niewielkie. Przez to są dość słabo widoczne między liśćmi. Największą zaletą krzewu jest duża mrozoodporność. Oczar wirginijski może dorastać do 4 m wysokości, więc podobnie jak oczar omszony, nadaje się najlepiej do dużych ogrodów.

