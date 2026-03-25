Mydlnica bazyliowata. Spektakularne kwiaty, słodki zapach

Naturalnie rośnie we Włoszech, Francji i Hiszpanii, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zdobiła też ogrody w Polsce. Mydlnica bazyliowata to jedna z tych roślin, które wprowadzają do przestrzeni moc kolorów. Tworzy efektowne kobierce, osiągające do 30 cm wysokości. To jednak nie wszystko, bo mydlnica bazyliowata wydziela intensywny i słodki zapach. Jej aromat dość często jest porównywany do migdałowego. Daje o sobie znać zwłaszcza wieczorem, po zachodzie słońca.

Mydlnica bazyliowata ma drobne, pachnące kwiaty w kształcie gwiazdek, które utrzymują się od maja do lipca. Jeżeli warunki są sprzyjające, zakwita ponownie jesienią.

Spełnij te wymogi, a mydlnica zachwyci wyglądem

Roślina jest prosta w uprawie i idealnie nadaje się na skalniaki i obwódki. Szybko się rozrasta i ma przewieszające się pędy, dlatego można nią obsadzić murki czy szczeliny. Mydlnica bazyliowata stworzy też efektowny, kolorowy dywan.

Najlepiej rośnie na słonecznym stanowisku i przepuszczalnej glebie. Mydlnica nie wymaga obfitego podlewania. Nadmiar wody może sprawić, że jej korzenie zaczną gnić. Dlatego trzeba z tym uważać. Roślinę należy nawozić nawozami mineralnymi z zawartością potasu i fosforu. Preparat należy jej zaserwować wraz z początkiem wegetacji i kwitnienia.

Kwiaty mydlnicy bazyliowatej pięknie dekorują ogród 123RF/PICSEL

Zasiej w tym terminie. Latem kwiaty będą królować w ogrodzie

Nasiona mydlnicy bazyliowatej można wysiać do skrzynek w drugiej połowie marca. Ważne, by podłoże było luźne i wilgotne. Nasiona do kiełkowania potrzebują temperatury wynoszącej minimum 20 st. C. Kiełki zaczną się pojawiać po ok. dwóch tygodniach. Gdy siewki będą miały po 2-4 listki, czas na pikowanie do doniczek.

Na przełomie kwietnia i maja możemy z kolei wysiać nasiona na rozsadniku. Siewki należy chronić przed przeciągami i bezpośrednim działaniem słońca. Nie wolno zapominać o podlewaniu!

Rozsadę do podłoża najlepiej sadzić w połowie maja. Na ok. dwa tygodnie przed planowanym sadzeniem należy zacząć hartować rośliny. Sadzonki najlepiej sadzić grupami, co 30 cm. Mydlnica bazyliowata dość dobrze radzi sobie w niskich temperaturach. Może zimować bez dodatkowej ochrony, jeśli prognozy przewidują pokrywę śnieżną. W przeciwnym razie należy ją zabezpieczyć agrowłókniną.

