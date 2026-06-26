Pierwszy w tym roku fala upałów w Polsce. Wydano alerty

Po nieco chłodnych jak na wiosnę tygodniach w końcu nadeszło lato, a gdy tylko się rozpoczęło dało o sobie znać po stokroć. Ostatnie dni są w Polsce mamy bardzo ciepłe, a temperatury jakie zapowiadane są na najbliższy weekend zapewne przejdą do historii jako wyjątkowo ekstremalne. Synoptycy są zdania, że żar będzie lał się z nieba przynajmniej do poniedziałku, a termometry w niektórych regionach Polski wskazywać będą nawet 41 st. C. Z pewnością wiele osób, w tym rodzin z dziećmi wpadnie na pomysł, aby wybrać się nad wodę. Nie ma bowiem nic przyjemniejszego niż ochłoda w jeziorze, zamiast przebywania w nagrzanym mieszkaniu. Kąpieliska zapewne będą przepełnione i nie zabraknie takich, którzy będą chcieli popływać. Podczas weekendowego wypoczynku nad jeziorem nie można jednak zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Według statystyk, jeziora są bowiem najczęstszym miejscem śmiertelnych wypadków w Polsce. Podaje się, że najczęściej toną mężczyźni, a powodem tych tragicznych incydentów są najczęściej alkohol i brawura. W czasie upałów ponadto drastycznie rośnie liczba wypadków oraz zagrożeń dla zdrowia, dlatego też należy wiedzieć jak postępować przebywając na zewnątrz. Czego kategorycznie się zabrania?