Czego kategorycznie nie należy robić będąc na kąpielisku? Rokrocznie w Polsce dochodzi tam do tragedii
Przed nami wyjątkowo upalny weekend. Wiele osób zapewne skorzysta z iście wakacyjnej pogody i pojedzie nad jezioro, aby nieco się ochłodzić. Należy jednak pamiętać, że latem, przy ekstremalnie wysokich temperaturach trzeba mieć się na baczności. Czego kategorycznie zabrania się robić przebywając na kąpielisku?
Spis treści:
- Pierwszy w tym roku fala upałów w Polsce. Wydano alerty
- Tego pod żadnym względem nie rób nad jeziorem. Może skończyć się tragedią
Pierwszy w tym roku fala upałów w Polsce. Wydano alerty
Po nieco chłodnych jak na wiosnę tygodniach w końcu nadeszło lato, a gdy tylko się rozpoczęło dało o sobie znać po stokroć. Ostatnie dni są w Polsce mamy bardzo ciepłe, a temperatury jakie zapowiadane są na najbliższy weekend zapewne przejdą do historii jako wyjątkowo ekstremalne. Synoptycy są zdania, że żar będzie lał się z nieba przynajmniej do poniedziałku, a termometry w niektórych regionach Polski wskazywać będą nawet 41 st. C. Z pewnością wiele osób, w tym rodzin z dziećmi wpadnie na pomysł, aby wybrać się nad wodę. Nie ma bowiem nic przyjemniejszego niż ochłoda w jeziorze, zamiast przebywania w nagrzanym mieszkaniu. Kąpieliska zapewne będą przepełnione i nie zabraknie takich, którzy będą chcieli popływać. Podczas weekendowego wypoczynku nad jeziorem nie można jednak zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Według statystyk, jeziora są bowiem najczęstszym miejscem śmiertelnych wypadków w Polsce. Podaje się, że najczęściej toną mężczyźni, a powodem tych tragicznych incydentów są najczęściej alkohol i brawura. W czasie upałów ponadto drastycznie rośnie liczba wypadków oraz zagrożeń dla zdrowia, dlatego też należy wiedzieć jak postępować przebywając na zewnątrz. Czego kategorycznie się zabrania?
Tego pod żadnym względem nie rób nad jeziorem. Może skończyć się tragedią
Pobyt nad jeziorem czy innym zbiornikiem wodnym w czasie upałów wymaga przede wszystkim przygotowania. Należy zabrać niezbędne rzeczy, które zabezpieczą nas przed negatywnymi skutkami palącego słońca. Będą to przede wszystkim:
- Krem z filtrem UV oraz okulary przeciwsłoneczne
- Przewiewne nakrycie głowy i odpowiedni strój
- Orzeźwiające napoje - przede wszystkim woda, najlepiej schłodzona
- Duży parasol, który zapewni cień
Przebywając na kąpielisku należy też bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Mianowicie zabrania się:
- Wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu - napoje wyskokowe, nawet w małych ilościach zaburzają ocenę odległości, opóźniają czas reakcji i sprzyjają przecenianiu własnych sił
- Skakania do wody "na główkę" - może to doprowadzić do tragicznych urazów kręgosłupa i kalectwa
- Gwałtownego schładzania ciała - nagłe zanurzenie rozgrzanego ciała w zimnej wodzie może skutkować szokiem termicznym, skurczami mięśni, a nawet zatrzymaniem akcji serca
- Pływania poza wyznaczonymi strefami - unikaj niestrzeżonych akwenów, a wybieraj takie, na których czuwa ratownik WOPR
- Pozostawiania dzieci bez opieki - najmłodsi powinni pływać wyłącznie w specjalnych kamizelkach i pod okiem dorosłych. Chwila nieuwagi może skutkować tragedią.
Ponadto podczas upałów zaleca się, aby unikać przebywania w pełnym słońcu w godzinach od 11-16. Bez odpowiedniego zabezpieczenia (braku cienia, nakrycia głowy) może bowiem dojść do udarów, zasłabnięć i poparzeń. Należy także stale się nawadniać, wybierając wodę, izotoniki, a także orzeźwiające przekąski (arbuzy, melony itp.)