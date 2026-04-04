Czego nie wolno robić w pierwszy dzień świąt wielkanocnych?

Zakaz ciężkich prac domowych i porządków

W pierwszy dzień świąt wielkanocnych pod żadnym pozorem nie powinniśmy wykonywać żadnych ciężkich prac fizycznych oraz porządkowych. Nie wolno nam więc nie tylko prać czy odkurzać, ale również zamiatać, wycierać kurzu i prasować. Na porządki był czas wcześniej i nie powinniśmy robić tego w Wielkanoc. Tradycja zabrania również wszelkich prac ziemnych, które "przeszkadzają" naturze w odradzaniu się, w tym nawet prostych i przyjemnych prac ogrodowych.

Unikanie prac ogrodowych i ingerencji w naturę

W Wielkanoc nie załatwimy też oczywiście żadnych spraw urzędowych - jest to dzień wolny od pracy. Oczywiście mamy możliwość pracy w domu i załatwiania swoich spraw "papierkowych", ale tego również nie powinniśmy robić.

Nie wolno wyrzucać święconki

W Wielkanoc pod żadnym pozorem nie możemy wyrzucać resztek ze "święconki" - od zawsze wierzono, że jedzenie poświęcone w Wielką Sobotę nie może zostać zmarnowane. Tyczy się to zresztą całych świąt, a idea ta powinna przyświecać nam przez cały rok, niezależnie od okoliczności.

Unikanie kłótni i konfliktów

W święta wielkanocne nie powinniśmy się także kłócić ani pozostawać w niezgodzie. Jest to bowiem czas miłości i pokoju, a przy okazji doskonały moment na zakopanie topora wojennego i wyjaśnienie wszelkich nieporozumień. To czas wybaczania, który warto wykorzystać na naprawę zepsutych relacji rodzinnych i przyjacielskich.

Uczestnictwo we mszy świętej

W pierwszy dzień świąt wielkanocnych nie wolno nam także opuścić mszy świętej. Wizyta w kościele i udział w nabożeństwie jest dla katolików obowiązkiem. Podobnie zresztą jak przyjęcie tego dnia eucharystii. Nie musimy natomiast przystępować do spowiedzi, pod warunkiem jednak, że pozostajemy w stanie łaski uświęcającej.

Jak ubrać się w Wielkanoc do kościoła?

Co roku, w święta wielkanocne, powraca także temat "stroju do kościoła". Wiele osób zastanawia się, czy istnieje jakiś kodeks i faktycznie, zarówno w zwykłą niedzielę, jak i tą wielkanocną powinniśmy przestrzegać kilku istotnych zasad.

Po pierwsze, wielkanocny strój do kościoła powinien być elegancki, skromny i klasyczny, ale jednak odświętny. Oczywistym wydaje się fakt, że powinien być także czysty.

W czym nie wypada iść do kościoła w Wielkanoc?:

w sukienkach i bluzkach z odsłoniętymi ramionami i plecami,

w spódniczkach i sukienkach mini,

w zbyt głęboko wyciętych dekoltach,

w krótkich spodenkach i szortach,

w bluzkach odsłaniających brzuch,

w ubraniach opinających ciało - leginsach czy mocno opiętych sukienkach,

w strojach sportowych i roboczych,

w ubraniach prześwitujących,

w ubraniach odsłaniających bieliznę,

w zbyt swobodnym obuwiu np. klapkach.

Księża zauważają, że w wielu krajach niewłaściwy ubiór uniemożliwia wejście do świątyni, a my wciąż zapominany o tym, że strój do kościoła powinien być przemyślany i spełniać kilka wymogów. W ostatnich latach przybywa jednak osób, które sądzą, że reguły te powinny zacząć obowiązywać także w naszym kraju.

