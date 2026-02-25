Czego pod żadnym względem nie należy wkładać do zmywarki? Lista zakazanych przedmiotów
Zmywarka to wynalazek, bez którego wielu nie wyobraża sobie dziś życia. Ułatwia codzienne porządki, pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Mimo iż większość naczyń nadaje się do mycia w zmywarce, są też takie akcesoria kuchenne, jakich lepiej tam nie umieszczać. Czy znasz listę wszystkich rzeczy, których dla własnego bezpieczeństwa nie należy myć w zmywarce?
Spis treści:
- Dlaczego warto myć naczynia w zmywarce?
- Czego nie należy myć w zmywarce? Lista zakazanych rzeczy
Dlaczego warto myć naczynia w zmywarce?
Kiedyś była sprzętem tylko dla uprzywilejowanych i mogli korzystać z niej nieliczni. Dziś zmywarka to urządzenie obecnie w niemal każdym domu, dla wielu wręcz niezbędne. Ręczne mycie naczyń bywa bowiem nie tyle czasochłonne i upierdliwe, ale również nieekologiczne.
Używanie zmywarki ma wiele plusów - przede wszystkim pomaga zaoszczędzić czas, pieniądze, wodę oraz energię. Dzięki temu zużywamy także mniejsze ilości detergentów, możemy utrzymać wyższy poziom higieny, a jednocześnie nie cierpią nasze dłonie. Ci, którzy przywykli już do codziennego korzystania ze zmywarki umieszczają tam większość naczyń i kuchennych akcesoriów - nawet takie, których czyszczenie zdecydowanie lepiej wykonywać ręcznie. Czego kategorycznie nie powinno się umieszczać w zmywarce? Wiele osób nie ma o tym pojęcia.
Czego nie należy myć w zmywarce? Lista zakazanych rzeczy
Poza zastawą stołową, której producent jasno informuje, że umycie jej w zmywarce grozi zniszczeniem, istnieje długa lista "zakazanych" do czyszczenia w ten sposób akcesoriów kuchennych. Wiele osób wciąż nie ma to tym pojęcia i popełnia błędy, które skutkują nie tylko krótszą żywotnością naczyń, ale także fatalnymi skutkami zdrowotnymi. Niektóre deski do krojenia, sztućce czy naczynia w kontakcie z gorącą wodą i silnymi detergentami mogą bowiem nie tylko ulec zniszczeniu, ale również wchłaniać do swojej powierzchni pozostałości toksycznych związków.
W zmywarce kategorycznie odradza się mycia:
- Drewnianych przyborów kuchennych, jak również tych z drewnianymi elementami - gorąca woda i ciepło powstałe w wyniku suszenia mogą sprawić, że będą się one wyginać, odkształcać, pękać i chłonąć detergenty oraz bakterie
- Patelni i naczyń żeliwnych - to świetne do gotowania czy smażenia tworzywo, ale jednocześnie wyjątkowo delikatne. Żeliwne naczynia powinno się myć ręcznie, najlepiej bez użycia silnych środków chemicznych.
- Naczyń miedzianych - w zmywarce mogą one ulec zniszczeniu
- Patelni z powłoką nieprzywierającą - kontakt z detergentami i długi cykl mycia może uszkadzać ich delikatną powłokę, przez co stracą one swoje właściwości
- Kryształów - myte w zmywarce mogą ulec porysowaniu, pęknięciu i kruszeniu
- Ozdobnej zastawy stołowej - dekoracje mogą w zmywarce ulec wypłukaniu
- Noży kuchennych - silne detergenty mogą zarysować ostrza i sprawić, że będą się tępić
- Kubków termicznych - aby zachowały swoje właściwości, powinny być myte ręczne.