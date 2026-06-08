W skrócie Po 60. roku życia pomimo mniejszych porcji i słabszego apetytu brzuch może zwiększać się z powodu zmian w sposobie gospodarowania energią.

Zmniejszona masa mięśniowa, niższy poziom codziennej aktywności oraz zmiany hormonalne sprawiają, że organizm łatwiej gromadzi tłuszcz w okolicy brzucha.

Przyczynami większego brzucha mogą być również wzdęcia, osłabienie mięśni brzucha i pleców, a także działanie niektórych leków oraz choroby.

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Takie doświadczenie ma wiele osób po 60. roku życia. Pani Maria z Raciborza (67 lat) długo nie mogła zrozumieć, dlaczego mimo mniejszych porcji jej sylwetka się zmienia:

- Zawsze byłam szczupła, naprawdę nigdy nie musiałam się pilnować. A teraz? Jem mniej niż 10-20 lat temu, często nawet nie dojadam kolacji, a brzuch mam większy niż kiedykolwiek. Najgorsze było to poczucie, że robię wszystko dobrze, a ciało jakby przestało współpracować.

„Jem mniej niż kiedyś, a brzuch i tak rośnie”

Dopiero kiedy zaczęłam się więcej ruszać i zwróciłam uwagę na białko w posiłkach, zobaczyłam różnicę. Waga może nie spadła spektakularnie, ale brzuch trochę się zmniejszył, a ja czuję się stabilniej i lżej.

Metabolizm zwalnia, ale to nie wszystko

Często mówi się, że po 60. roku życia zwalnia metabolizm. To prawda, ale problem jest bardziej złożony. Organizm zużywa mniej energii między innymi dlatego, że z wiekiem zmniejsza się masa mięśniowa. Mięśnie są aktywną tkanką - nawet w spoczynku potrzebują kalorii. Gdy jest ich mniej, ciało spala mniej energii w ciągu dnia.

To oznacza, że ta sama ilość jedzenia, która kiedyś pozwalała utrzymać wagę, po latach może prowadzić do powolnego przyrostu tkanki tłuszczowej. Problem często widać właśnie na brzuchu, bo u wielu osób po 60. roku życia tłuszcz zaczyna odkładać się chętniej w okolicy talii niż na biodrach czy udach.

Jesz mniej, ale ruszasz się jeszcze mniej

- Najpierw obwiniałam siebie. Myślałam: jem za dużo, ruszam się za mało. Zaczęłam więc jeść jeszcze mniej. I wtedy było tylko gorzej - miałam mniej siły, gorzej spałam, a brzuch wcale nie znikał.

Zrozumiałam dopiero po rozmowie z dietetyczką, że moje ciało po prostu działa już inaczej niż kiedyś. Teraz zamiast się karać, staram się je wspierać - jem bardziej regularnie, wychodzę codziennie na spacery i zaczęłam lekkie ćwiczenia. To zmieniło więcej, niż się spodziewałam - mówi Teresa, emerytka z Krakowa.

Wiele osób po sześćdziesiątce rzeczywiście je mniej niż dawniej. Jednocześnie jednak bardzo często spada codzienna aktywność. Nie chodzi tylko o sport, ale o zwykły ruch: chodzenie, sprzątanie, noszenie zakupów, wchodzenie po schodach, spacery czy prace w ogrodzie.

Jeśli organizm dostaje mniej jedzenia, ale jednocześnie zużywa jeszcze mniej energii, bilans nadal może sprzyjać tyciu. Brzuch może rosnąć powoli, miesiąc po miesiącu, bez nagłej zmiany w diecie. Dlatego warto pytać nie tylko: "ile jem?", ale też: "ile moje ciało naprawdę robi w ciągu dnia?".

Czemu po 60. brzuch szybciej rośnie, mimo że jesz mniej? 123RF/PICSEL

Hormony zmieniają sylwetkę

U kobiet po menopauzie zmienia się sposób odkładania tkanki tłuszczowej. Nawet jeśli masa ciała nie rośnie bardzo mocno, sylwetka może wyglądać inaczej niż kiedyś. Tłuszcz częściej gromadzi się w okolicy brzucha, talii i boczków, a mniej na biodrach czy udach.

To dlatego wiele kobiet mówi: "ważę prawie tyle samo, ale brzuch mam większy". Zmiany hormonalne wpływają też na napięcie mięśni, elastyczność skóry i ogólną kompozycję ciała. Nie jest to powód do paniki, ale sygnał, że po 60. roku życia trzeba inaczej dbać o ruch, mięśnie i sposób jedzenia.

Słabsze mięśnie też powiększają brzuch

Brzuch po 60. roku życia może wyglądać na większy nie tylko przez tłuszcz, ale też przez słabsze mięśnie głębokie. Mięśnie brzucha, pleców i miednicy pomagają utrzymać prawidłową postawę. Gdy są osłabione, brzuch łatwiej wypada do przodu, nawet jeśli kilogramów nie przybyło bardzo dużo.

Do tego dochodzi częstsze garbienie się, siedzący tryb życia i sztywność kręgosłupa. Sylwetka robi się mniej wyprostowana, klatka piersiowa zapada się, a brzuch staje się bardziej widoczny. Dlatego same diety zwykle nie wystarczają. Potrzebne są łagodne ćwiczenia wzmacniające: spacery, gimnastyka dla seniorów, pilates, ćwiczenia na krześle albo trening z małym obciążeniem.

Czasem to nie tłuszcz, tylko wzdęcia

Nie każdy większy brzuch oznacza tycie. Po 60. roku życia częściej pojawiają się problemy trawienne: wzdęcia, zaparcia, uczucie pełności i wolniejsze trawienie. Brzuch może być rano mniejszy, a wieczorem wyraźnie większy. To ważna wskazówka, bo wtedy problemem może być praca jelit, a nie nadmiar kalorii.

Wzdęcia nasilają się przez zbyt szybkie jedzenie, małą ilość płynów, brak ruchu, słodkie napoje, nadmiar pieczywa, słodyczy albo gwałtowne zwiększenie ilości surowych warzyw i błonnika. Błonnik jest potrzebny, ale wprowadzany zbyt szybko może dawać odwrotny efekt: brzuch staje się twardy, napięty i bolesny.

Leki i choroby mogą mieć znaczenie

Na wygląd brzucha wpływają także niektóre leki, problemy z tarczycą, cukrzyca, insulinooporność, choroby serca, nerek albo przewlekłe zaparcia. Czasem przyrost obwodu brzucha wiąże się z zatrzymywaniem wody lub obrzękami.

Warto zachować czujność, jeśli brzuch powiększył się nagle, jest bolesny, twardy, towarzyszy temu utrata masy ciała, brak apetytu, duszność, obrzęki nóg, krew w stolcu albo wyraźna zmiana rytmu wypróżnień. Powolna zmiana sylwetki jest częsta, ale nagłe powiększenie brzucha wymaga konsultacji z lekarzem.

Czemu po 60. brzuch szybciej rośnie, mimo że jesz mniej? 123RF/PICSEL

Samo jedzenie mniej może pogorszyć problem

Wiele osób próbuje walczyć z rosnącym brzuchem przez coraz mniejsze porcje. Po 60. roku życia to może być pułapka. Jeśli dieta staje się zbyt uboga w białko i składniki odżywcze, organizm traci jeszcze więcej mięśni. Waga może chwilowo spaść, ale sylwetka niekoniecznie wygląda lepiej, a brzuch nadal zostaje.

Lepsza strategia to poprawa jakości posiłków. W każdym głównym posiłku powinno być źródło białka: jajko, ryba, twaróg, jogurt naturalny, kefir, chude mięso, strączki albo tofu. Do tego warzywa, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze w rozsądnej ilości. Mniej przypadkowego podjadania, więcej regularności.

Brzuch po 60. roku życia może rosnąć nawet wtedy, gdy jesz mniej, bo organizm ma mniej mięśni, wolniej zużywa energię, inaczej reaguje na hormony i częściej zmaga się z problemami trawiennymi. Nie zawsze winna jest ilość jedzenia. Czasem ważniejsze są jakość posiłków, codzienny ruch, siła mięśni i praca jelit.

Najlepiej nie walczyć z brzuchem głodówką. Lepszy efekt daje spokojna konsekwencja: więcej białka, mniej słodkich przekąsek, regularne spacery, ćwiczenia wzmacniające i obserwacja, czy problemem jest tłuszcz, wzdęcia czy nagła zmiana zdrowotna.

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