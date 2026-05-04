Czereśnie w tym sezonie bez robaków. Ten majowy zabieg ratuje owoce przed larwami

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Robaczywe czereśnie to efekt działania nasionnicy trześniówki, której cykl życiowy rozpoczyna się jeszcze przed dojrzewaniem owoców. Decydujący moment przypada na maj, kiedy dorosłe muchówki zaczynają wylot z gleby i przygotowują się do składania jaj. Wyjaśniamy, co zrobić, by skutecznie ograniczyć liczbę larw i uchronić owoce przed zniszczeniem.

Cztery czerwone czereśnie na gałęzi wśród zielonych liści, w tle rozmyta trawa.
Dlaczego w owocach czereśni pojawiają się robaki? Jak się ich pozbyć?Waclaw KlagEast News

Spis treści:

  1. Dlaczego czereśnie są robaczywe?
  2. Jak pozbyć się robaków z czereśni? To trzeba zrobić w maju

Dlaczego czereśnie są robaczywe?

Za obecność robaków w czereśni najczęściej odpowiada nasionnica trześniówka, czyli Rhagoletis cerasi. To niewielka muchówka o długości około 4-5 mm, z ciemnym ciałem, żółtawą tarczką na tułowiu i przezroczystymi skrzydłami. Największe szkody powodują jednak nie dorosłe owady, lecz ich larwy. Samice składają jaja w rozwijających się owocach, a po wylęgu biała, beznoga larwa wgryza się w miąższ i żeruje zwykle w pobliżu pestki.

Zobacz również:

O czym pamiętać podczas sadzenia borówki amerykańskiej?
Porady

Jeden błąd przy sadzeniu borówki i po zbiorach. Lepiej się wystrzegać

InteriaKobieta Redakcja

Problem zaczyna się bardzo wcześnie. Larwy, które żerowały w czereśniach w poprzednim sezonie, trafiają do gleby pod koroną drzewa i tam zimują w postaci bobówek. Wiosną, gdy ziemia się ogrzewa, szkodnik kończy rozwój i przygotowuje się do wylotu jako dorosła muchówka. Dlatego źródło zagrożenia często znajduje się nie na gałęziach, lecz w wierzchniej warstwie gleby, zwłaszcza tam, gdzie wcześniej zalegały opadłe, robaczywe owoce.

Kluczowy jest maj, bo właśnie wtedy rozpoczyna się największa aktywność nasionnicy. Dokładny termin zależy od pogody, temperatury gleby i odmiany czereśni, ale największe ryzyko zwykle przypada na drugą połowę miesiąca. Bardziej narażone są odmiany średnio późne i późne, ponieważ ich owoce dojrzewają w momencie, gdy populacja szkodnika osiąga swoje maksimum. Porażona czereśnia może długo wyglądać zdrowo, a dopiero po jej przekrojeniu widać białawą larwę, rozmiękczony miąższ i brunatnienie w okolicy pestki.

Zobacz również:

Niepozorne jagody mają niezwykłe działanie
Porady

Owoce, które zaskoczą kubki smakowe. Synsepal zdobywa coraz większą popularność w Polsce

InteriaKobieta Redakcja

Jak pozbyć się robaków z czereśni? To trzeba zrobić w maju

Najważniejszy majowy zabieg polega na fizycznym odcięciu drogi nasionnicy z gleby do owoców. Pod koroną czereśni należy rozłożyć agrowłókninę lub inny materiał, który utrudni wylot dorosłych muchówek zimujących w ziemi. Okrycie powinno obejmować cały obszar pod drzewem, najlepiej w zasięgu korony i miejsc, gdzie w poprzednim sezonie opadały owoce, ponieważ właśnie tam koncentrują się bobówki. Materiał należy dobrze dociążyć przy krawędziach, aby owady nie mogły wydostać się bokiem, a samo przykrycie utrzymać co najmniej do końca czerwca, gdy aktywność szkodnika stopniowo maleje.

Zobacz również:

Facelia to piękna, miododajna roślina, o niewielkim wymaganiach i odporności na niekorzystne warunki
Porady

Walczy ze szkodnikami, użyźnia glebę, a przy tym wygląda przepięknie. Roślina jedyna w swoim rodzaju

InteriaKobieta Redakcja

Drugim elementem działań są metody ograniczające liczebność dorosłych osobników. W maju przy czereśniach wywiesza się żółte tablice lepowe, które pozwalają wychwycić moment pojawienia się nasionnicy, ocenić skalę zagrożenia i wstępnie zredukować jej populację. Najlepiej umieścić je po słonecznej stronie korony, na wysokości owocujących gałęzi, a następnie kontrolować co kilka dni.

Zwalczanie nasionnicy trześniówki wymaga wiele cierpliwości ze strony ogrodnika
Czereśnie bez robaków. Ten zabieg trzeba zrobić w maju123RF/PICSEL

Gdy obserwacje wskazują na wyraźną obecność szkodnika, warto sięgnąć po wywar z piołunu, który działa odstraszająco na dorosłe muchówki i utrudnia im składanie jaj. Do jego przygotowania potrzebny jest około 1 kg świeżego ziela lub 100 g suszu oraz 2 litry wody. Surowiec należy zalać wodą i pozostawić na noc, następnie gotować przez około godzinę, przecedzić i rozcieńczyć do objętości mniej więcej 10 litrów. Oprysk, wykonywany co 7-10 dni, powinien dokładnie pokryć całą koronę drzewa, zwłaszcza młode owoce i liście. Najlepiej przeprowadzać go wieczorem, gdy nie ma już intensywnego oblotu owadów zapylających. Podobne działanie wykazują także opryski przygotowane na bazie czosnku lub wrotyczu, które można stosować zamiennie w tym samym czasie.

Zobacz również:

Pędraki bywają utrapieniem dla właścicieli ogródków i działek. Na szczęście można je skutecznie zwalczać
Porady

Larwy, które potrafią zniszczyć efekty wieloletniej pracy w ogrodzie. Działaj natychmiast

InteriaKobieta Redakcja
Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze