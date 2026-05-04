Czereśnie w tym sezonie bez robaków. Ten majowy zabieg ratuje owoce przed larwami
Robaczywe czereśnie to efekt działania nasionnicy trześniówki, której cykl życiowy rozpoczyna się jeszcze przed dojrzewaniem owoców. Decydujący moment przypada na maj, kiedy dorosłe muchówki zaczynają wylot z gleby i przygotowują się do składania jaj. Wyjaśniamy, co zrobić, by skutecznie ograniczyć liczbę larw i uchronić owoce przed zniszczeniem.
Spis treści:
- Dlaczego czereśnie są robaczywe?
- Jak pozbyć się robaków z czereśni? To trzeba zrobić w maju
Dlaczego czereśnie są robaczywe?
Za obecność robaków w czereśni najczęściej odpowiada nasionnica trześniówka, czyli Rhagoletis cerasi. To niewielka muchówka o długości około 4-5 mm, z ciemnym ciałem, żółtawą tarczką na tułowiu i przezroczystymi skrzydłami. Największe szkody powodują jednak nie dorosłe owady, lecz ich larwy. Samice składają jaja w rozwijających się owocach, a po wylęgu biała, beznoga larwa wgryza się w miąższ i żeruje zwykle w pobliżu pestki.
Problem zaczyna się bardzo wcześnie. Larwy, które żerowały w czereśniach w poprzednim sezonie, trafiają do gleby pod koroną drzewa i tam zimują w postaci bobówek. Wiosną, gdy ziemia się ogrzewa, szkodnik kończy rozwój i przygotowuje się do wylotu jako dorosła muchówka. Dlatego źródło zagrożenia często znajduje się nie na gałęziach, lecz w wierzchniej warstwie gleby, zwłaszcza tam, gdzie wcześniej zalegały opadłe, robaczywe owoce.
Kluczowy jest maj, bo właśnie wtedy rozpoczyna się największa aktywność nasionnicy. Dokładny termin zależy od pogody, temperatury gleby i odmiany czereśni, ale największe ryzyko zwykle przypada na drugą połowę miesiąca. Bardziej narażone są odmiany średnio późne i późne, ponieważ ich owoce dojrzewają w momencie, gdy populacja szkodnika osiąga swoje maksimum. Porażona czereśnia może długo wyglądać zdrowo, a dopiero po jej przekrojeniu widać białawą larwę, rozmiękczony miąższ i brunatnienie w okolicy pestki.
Jak pozbyć się robaków z czereśni? To trzeba zrobić w maju
Najważniejszy majowy zabieg polega na fizycznym odcięciu drogi nasionnicy z gleby do owoców. Pod koroną czereśni należy rozłożyć agrowłókninę lub inny materiał, który utrudni wylot dorosłych muchówek zimujących w ziemi. Okrycie powinno obejmować cały obszar pod drzewem, najlepiej w zasięgu korony i miejsc, gdzie w poprzednim sezonie opadały owoce, ponieważ właśnie tam koncentrują się bobówki. Materiał należy dobrze dociążyć przy krawędziach, aby owady nie mogły wydostać się bokiem, a samo przykrycie utrzymać co najmniej do końca czerwca, gdy aktywność szkodnika stopniowo maleje.
Drugim elementem działań są metody ograniczające liczebność dorosłych osobników. W maju przy czereśniach wywiesza się żółte tablice lepowe, które pozwalają wychwycić moment pojawienia się nasionnicy, ocenić skalę zagrożenia i wstępnie zredukować jej populację. Najlepiej umieścić je po słonecznej stronie korony, na wysokości owocujących gałęzi, a następnie kontrolować co kilka dni.
Gdy obserwacje wskazują na wyraźną obecność szkodnika, warto sięgnąć po wywar z piołunu, który działa odstraszająco na dorosłe muchówki i utrudnia im składanie jaj. Do jego przygotowania potrzebny jest około 1 kg świeżego ziela lub 100 g suszu oraz 2 litry wody. Surowiec należy zalać wodą i pozostawić na noc, następnie gotować przez około godzinę, przecedzić i rozcieńczyć do objętości mniej więcej 10 litrów. Oprysk, wykonywany co 7-10 dni, powinien dokładnie pokryć całą koronę drzewa, zwłaszcza młode owoce i liście. Najlepiej przeprowadzać go wieczorem, gdy nie ma już intensywnego oblotu owadów zapylających. Podobne działanie wykazują także opryski przygotowane na bazie czosnku lub wrotyczu, które można stosować zamiennie w tym samym czasie.