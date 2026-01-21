Ile wynosi limit czerpania wody ze studni?

Ustawa z 2017 r. - Prawo wodne stanowi, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.

Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m³ na dobę, czyli 5000 litrów.

Należy pamiętać, że jest to limit czerpania wody ze studni na własne potrzeby, zatem domowe. Chcąc przekraczać wskazany limit, np. z uwagi na prowadzenie dużego gospodarstwa rolniczego, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z kolei za przekroczenie bez pozwolenia grożą wysokie kary.

Co grozi za przekroczenie limitu wody ze studni?

Przekroczenie limitów w kontekście czerpania wody z własnej studni może powodować szereg problemów i kar administracyjnych, a te mogą wynieść nawet 100 tys. zł. Ponadto przekroczenie limitu wody ze studni może skończyć się cofnięciem prawa do korzystania ze studni, a niekiedy nawet nakazem zasypania studni.

Rolnik przekroczył limit poboru wody i otrzymał ogromną karę

W 2022 r. kontrola inspekcji ochrony środowiska (IOŚ) wykazała, że rolnik z Choszczewa na Podlasiu przekraczał dozwolony pobór wody z własnej studni. Inspektorzy obliczyli, że mężczyzna zużywa 45 m³ wody na dobę, z kolei on sam przekonywał w rozmowie z "Super Expressem", że to niemożliwe i zużycie wynosiło maksymalnie 18 m³ na dobę.

Należy jednak pamiętać, że i takie wartości były zdecydowanie powyżej limitu dozwolonego poboru wody, który jest możliwy z ujęcia bez pozwolenia wodnoprawnego.

Rolnik tłumaczył, że nie wiedział o potrzebie otrzymania specjalnego pozwolenia w związku z czerpaniem wody z własnej studni powyżej wskazanych w przepisach limitów. Na mężczyznę nałożono wysoką karę i opłaty za wiele lat wstecz wraz z odsetkami, a kwota wyniosła ponad 100 tys. zł.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL