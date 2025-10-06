Czerwonych kubłów na odpady będzie coraz więcej. Co należy do nich wyrzucać?

Oprócz doskonale nam znanych pojemników na śmieci, w Polsce pojawiają się ostatnio również czerwone kubły. Nie każdy zdaje sobie sprawę, na jakie odpady są przeznaczone i zdarza się, że lądują w nich niewłaściwe artykuły. Co powinno się znaleźć w czerwonych kubłach?

Czerwone kosze pojawiają się na ulicach

Znane już wszystkim kolory pojemników służących do segregacji odpadów obowiązują już od dłuższego czasu i rzadko zdarza się, aby je mylono. Co innego wprowadzone niedawno kosze koloru czerwonego, które pojawiają się coraz częściej na polskich ulicach.

Na jakie odpady służą czerwone kubły?

Duże kosze w kolorze czerwonym przeznaczone są do gromadzenia odpadów, które niewłaściwie zutylizowane, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Pojawia się ich w Polsce coraz więcej, a z biegiem czasu będzie przybywać. Nie bez powodu oznaczono je wyrazistą, jaskrawą barwą - kolor czerwony rzuca się bowiem w oczy i jest kojarzony z czymś niebezpiecznym.

Do czerwonych kubłów, które zlokalizowane są przy osiedlach, sklepach czy po prostu na ulicach miast można wyrzucać:

  • zużyte baterie i akumulatorki
  • przeterminowane leki
  • chemikalia - np. farby, lakiery, rozpuszczalniki
  • drobny sprzęt elektroniczny np. telefony czy ładowarki,
  • żarówki energooszczędne i świetlówki
  • termometry rtęciowe
W kontekście międzynarodowym czerwone pojemniki na odpady są również wykorzystywane do zbierania odpadów medycznych - najczęściej znajdują się przy placówkach służby zdrowia i są one przeznaczone na zużyte strzykawki, opatrunki czy inne materiały skażone biologicznie.

W wielu krajach - m.in. Stanach Zjednoczonych, na te niebezpieczne odpady służą dodatkowo specjalne czerwone worki, a ich utylizacja podlega ścisłych regulacjom. Ma to na celu zabezpieczenie skażonych odpadów i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.

