Czerwone kosze pojawiają się na ulicach

Znane już wszystkim kolory pojemników służących do segregacji odpadów obowiązują już od dłuższego czasu i rzadko zdarza się, aby je mylono. Co innego wprowadzone niedawno kosze koloru czerwonego, które pojawiają się coraz częściej na polskich ulicach.

Na jakie odpady służą czerwone kubły?

Duże kosze w kolorze czerwonym przeznaczone są do gromadzenia odpadów, które niewłaściwie zutylizowane, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Pojawia się ich w Polsce coraz więcej, a z biegiem czasu będzie przybywać. Nie bez powodu oznaczono je wyrazistą, jaskrawą barwą - kolor czerwony rzuca się bowiem w oczy i jest kojarzony z czymś niebezpiecznym.

Do czerwonych kubłów, które zlokalizowane są przy osiedlach, sklepach czy po prostu na ulicach miast można wyrzucać:

zużyte baterie i akumulatorki

przeterminowane leki

chemikalia - np. farby, lakiery, rozpuszczalniki

drobny sprzęt elektroniczny np. telefony czy ładowarki,

żarówki energooszczędne i świetlówki

termometry rtęciowe

Ważne, by nie wrzucać do czerwonych kubłów zwykłych odpadów zmieszanych, plastikowych butelek czy szklanych słoików

W kontekście międzynarodowym czerwone pojemniki na odpady są również wykorzystywane do zbierania odpadów medycznych - najczęściej znajdują się przy placówkach służby zdrowia i są one przeznaczone na zużyte strzykawki, opatrunki czy inne materiały skażone biologicznie.

W wielu krajach - m.in. Stanach Zjednoczonych, na te niebezpieczne odpady służą dodatkowo specjalne czerwone worki, a ich utylizacja podlega ścisłych regulacjom. Ma to na celu zabezpieczenie skażonych odpadów i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.

