Spis treści: Zmiana rytmu snu Wahania hormonalne Mniejsza aktywność w ciągu dnia Przewlekłe problemy zdrowotne Mniejsza kontrola pęcherza Jak walczyć z bezsennością w starszym wieku?

Zmiana rytmu snu

Eksperci podkreślają, że wraz z wiekiem naturalnie zmienia się nasz rytm snu. I o ile nie zmienia się jego ilość w ciągu doby, to często następuje przesunięcie na wcześniejszą godzinę. Tego typu "przesunięcie fazowe" powoduje to, że wraz z wiekiem coraz wcześniej się budzimy.

Wahania hormonalne

Wraz z wiekiem częstsze są również zaburzenia wydzielania hormonów, także melatoniny, która odpowiada za zasypianie i zdrowy głęboki sen. Badania wykazały, że u starszych osób maleje ilość melatoniny wydzielanej w nocy, stąd łatwiejsze wybudzanie się i wcześniejsze pobudki.

Mniejsza aktywność w ciągu dnia

Brak intensywnych aktywności w ciągu dnia sprawia, że organizm nie potrzebuje tak dużej regeneracji jak wcześniej. Im mniej ruchu na świeżym powietrzu, treningów czy zwykłych spacerów, tym słabszy i krótszy sen. Zauważalne jest to zwłaszcza u osób na emeryturze, które nie muszą już wykonywać regularnych obowiązków, nie tylko fizycznych, ale i umysłowych.

Przewlekłe problemy zdrowotne

Przewlekłe schorzenia mogą mieć silny wpływ na jakość i długość snu. Nawracające bóle kręgosłupa czy stawów, bezdech senny (szczególnie zagrożone są kobiety po menopauzie), astma czy nadciśnienie tętnicze mogą powodować częstsze wybudzenia i uniemożliwiać ponowne zasypianie. Także niektóre leki przyjmowane na stałe przez osoby w starszym wieku mogą wykazywać tego typu skutki uboczne.

Problemy ze snem mogą być skutkiem chorób przewlekłych i przyjmowanych leków Graham Oliver 123RF/PICSEL

Mniejsza kontrola pęcherza

Ucisk pęcherza i konieczność oddawania moczu w nocy to kolejny czynnik, który mocno zaburza nocny odpoczynek. Narażeni są niego zwłaszcza mężczyźni po 60. roku życia, a pomocny może być np. zabieg zmniejszenia prostaty.

Jak walczyć z bezsennością w starszym wieku?

Wszelkie przewlekłe zaburzenia snu warto skonsultować z lekarzem. Przyczyną mogą być niektóre leki lub nieleczone przewlekłe schorzenia. Warto również zadbać o zdrowy styl życia - regularna aktywność na świeżym powietrzu potrafi zdziałać cuda w tej kwestii. Zadbaj też o odpowiednie warunki w sypialni - niską temperaturę (ok. 18-20 stopni), zaciemnienie i ciszę. Unikaj oglądania telewizji przed snem, a kolację jedz co najmniej 2 godziny przed położeniem się do łóżka.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

MOŻNA ZDROWIEJ. O ŚNIE. Somnolog: Latami można nie wiedzieć, że we śnie rozwija się choroba INTERIA.PL