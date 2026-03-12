Częsta przyczyna bezsenności w starszym wieku. Zmień jeden nawyk

Wydaje się, że dzieci i nastolatki mogłyby spać każdego dnia do samego południa. Młodzi dorośli też chętnie wylegują się w łóżku, ale już w wieku średnim wiele osób miewa regularne problemy z zasypianiem i wybudzaniem się. Z kolei seniorzy często wstają nawet w środku nocy, bo nie są w stanie ponownie zasnąć. Czy takie pobudki są normalnym zjawiskiem związanym z procesem starzenia się, czy powinny wzbudzić nasz niepokój? Poznaj najczęstsze przyczyny problemów ze snem.

Zmiana rytmu snu

Eksperci podkreślają, że wraz z wiekiem naturalnie zmienia się nasz rytm snu. I o ile nie zmienia się jego ilość w ciągu doby, to często następuje przesunięcie na wcześniejszą godzinę. Tego typu "przesunięcie fazowe" powoduje to, że wraz z wiekiem coraz wcześniej się budzimy.

Wahania hormonalne

Wraz z wiekiem częstsze są również zaburzenia wydzielania hormonów, także melatoniny, która odpowiada za zasypianie i zdrowy głęboki sen. Badania wykazały, że u starszych osób maleje ilość melatoniny wydzielanej w nocy, stąd łatwiejsze wybudzanie się i wcześniejsze pobudki.

Mniejsza aktywność w ciągu dnia

Brak intensywnych aktywności w ciągu dnia sprawia, że organizm nie potrzebuje tak dużej regeneracji jak wcześniej. Im mniej ruchu na świeżym powietrzu, treningów czy zwykłych spacerów, tym słabszy i krótszy sen. Zauważalne jest to zwłaszcza u osób na emeryturze, które nie muszą już wykonywać regularnych obowiązków, nie tylko fizycznych, ale i umysłowych.

Przewlekłe problemy zdrowotne

Przewlekłe schorzenia mogą mieć silny wpływ na jakość i długość snu. Nawracające bóle kręgosłupa czy stawów, bezdech senny (szczególnie zagrożone są kobiety po menopauzie), astma czy nadciśnienie tętnicze mogą powodować częstsze wybudzenia i uniemożliwiać ponowne zasypianie. Także niektóre leki przyjmowane na stałe przez osoby w starszym wieku mogą wykazywać tego typu skutki uboczne.

Mniejsza kontrola pęcherza

Ucisk pęcherza i konieczność oddawania moczu w nocy to kolejny czynnik, który mocno zaburza nocny odpoczynek. Narażeni są niego zwłaszcza mężczyźni po 60. roku życia, a pomocny może być np. zabieg zmniejszenia prostaty.

Jak walczyć z bezsennością w starszym wieku?

Wszelkie przewlekłe zaburzenia snu warto skonsultować z lekarzem. Przyczyną mogą być niektóre leki lub nieleczone przewlekłe schorzenia. Warto również zadbać o zdrowy styl życia - regularna aktywność na świeżym powietrzu potrafi zdziałać cuda w tej kwestii. Zadbaj też o odpowiednie warunki w sypialni - niską temperaturę (ok. 18-20 stopni), zaciemnienie i ciszę. Unikaj oglądania telewizji przed snem, a kolację jedz co najmniej 2 godziny przed położeniem się do łóżka.

