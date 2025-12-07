Częste bóle głowy i zmęczenie? Ten jeden składnik w popularnych świecach działa jak spaliny diesla

Są w niemal każdym domu. Tworzą niepowtarzalny nastrój, a ich zapach pozwala się zrelaksować po ciężkim dniu. Niestety, pod tą otoczką przyjemności mogą kryć się szkodliwe substancje. Co tak naprawdę wdychamy, paląc ulubioną świecę i na co zwrócić uwagę przy zakupie, by sobie nie szkodzić?

Dlaczego nie powinniśmy kupować świeczek z parafiną?

Większość świec dostępnych na rynku, zwłaszcza tych tańszych, jest produkowana z parafiny. Parafina to produkt uboczny destylacji ropy naftowej. Już samo jej pochodzenie budzi wątpliwości co do wpływu na zdrowie. Podczas spalania, płomień świecy parafinowej nie osiąga wystarczająco wysokiej temperatury, aby w pełni spalić cząsteczki wosku. W rezultacie do atmosfery w naszym domu uwalniane są toksyczne substancje, takie jak benzen i toluen. Związki te są uznawane za rakotwórcze i mogą znajdować się również w oparach oleju napędowego.

Wpływ szkodliwych substancji na organizm

Regularne wdychanie substancji emitowanych przez świece parafinowe w zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach może nieść za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne. Benzen i toluen to lotne związki organiczne (LZO), które mogą powodować bóle głowy, problemy z oddychaniem, a przy długotrwałej ekspozycji zwiększać ryzyko rozwoju astmy czy nawet nowotworów. Szczególnie narażone są osoby z alergiami, problemami z układem oddechowym, a także dzieci i kobiety w ciąży. Oprócz benzenu i toluenu, podczas spalania parafiny mogą uwalniać się również inne szkodliwe substancje, takie jak formaldehyd czy ftalany, które negatywnie wpływają na układ nerwowy i hormonalny.

Czy świece sojowe to lepsza alternatywa?

Zdecydowanie tak. Świece sojowe, wykonane z naturalnego wosku sojowego, są uznawane za znacznie bezpieczniejszą i bardziej ekologiczną alternatywę. Wosk sojowy jest biodegradowalny i pochodzi z odnawialnych źródeł. Co najważniejsze, podczas jego spalania nie są emitowane toksyczne substancje w takich ilościach jak w przypadku świec parafinowych. Świece sojowe palą się również w niższej temperaturze i wolniej, dzięki czemu możemy dłużej cieszyć się ich zapachem. Dobrej jakości świece sojowe często pachną dzięki naturalnym olejkom eterycznym, co dodatkowo podnosi ich walory i sprawia, że są bezpieczniejsze dla zdrowia. Inną świetną, naturalną opcją są świece z wosku pszczelego, które palą się czysto i uważa się, że jonizują powietrze, neutralizując zanieczyszczenia.

    Na co zwrócić uwagę przy wyborze świecy?

    Aby świadomie wybrać bezpieczną świecę, warto kierować się kilkoma zasadami:

    • Czytaj skład: zawsze sprawdzaj etykietę w poszukiwaniu informacji o rodzaju wosku. Wybieraj te z wosku sojowego, pszczelego lub ewentualnie rzepakowego.

    • Wybieraj naturalne zapachy: upewnij się, że do aromatyzowania świecy użyto naturalnych olejków eterycznych, a nie syntetycznych kompozycji zapachowych, które mogą zawierać ftalany.

    • Sprawdź knot: knot powinien być wykonany z naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub drewno. Należy unikać knotów z metalowym rdzeniem, które mogą uwalniać szkodliwe substancje.

    • Zwróć uwagę na intensywność zapachu: zbyt intensywny, chemiczny zapach może świadczyć o użyciu sztucznych aromatów.

