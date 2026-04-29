Już we wrześniu na konta emerytów trafi dodatkowe świadczenie, czyli czternasta emerytura. Nie wszyscy seniorzy będą jednak mogli liczyć na taki zastrzyk gotówki.

Nie wszyscy seniorzy otrzymają "czternastkę". Oto powody

Zacznijmy od tego, że czternasta emerytura nie przysługuje seniorom w tej samej wysokości. Pełną kwotę, czyli w tym roku 1978,49 zł brutto otrzymają ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby pobierające wyższe świadczenia otrzymają "czternastkę" pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Ponieważ limit uprawniający do wypłaty "czternastki" w maksymalnej kwocie od lat nie uległ zmianie, a emerytury Polaków wzrosły po marcowej waloryzacji, to wiele osób otrzyma niższą czternastą emeryturę lub nawet nie otrzyma jej wcale z powodu przekroczenia kryteriów finansowych! Pamiętajmy, że czternasta emerytura może wynieść minimalnie 50 zł brutto, więc jeśli będzie niższa, ZUS nie wypłaci żadnego świadczenia.

Jak wyliczył "Fakt". w 2026 roku "czternastka" nie zostanie wypłacona tym seniorom, których świadczenie podstawowe przekracza dziś 4 828,49 zł brutto.

Czternastej emerytury nie otrzymają także osoby, które na dzień 31 sierpnia 2026 roku będą miały zawieszoną wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty z powodu przekroczenia limitu dorabiania, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz osoby pobierające tzw. emeryturę olimpijską.

Czternasta emerytura: Co warto wiedzieć?

Czternasta emerytura to świadczenie wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku, a rok później wprowadził to świadczenie na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom,

inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Od czternastej emerytury pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota "na rękę" jest więc niższa. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że po przekroczeniu ustalonego progu, każda dodatkowa złotówka otrzymywanej emerytury redukuje wysokość "czternastki".

Czternasta emerytura w 2026 roku, podobnie jak "trzynastka" wyniesie 1978,49 zł brutto.

