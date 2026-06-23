Czternasta emerytura zagrożona? Czy rząd zlikwiduje świadczenie?

Od 2023 roku czternasta emerytura ma charakter ustawowy, co oznacza, że jej wypłata jest stałym elementem systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce i rząd ma prawny obowiązek przelania tych środków co roku. Aby zlikwidować świadczenie, parlament musiałby przegłosować nową ustawę, uchylającą poprzednie przepisy, a prezydent musiałby ją podpisać. Póki co nic takiego nie ma miejsca.

Wypłata "czternastki" w tym roku nie jest więc zagrożona, a świadczenie ma stabilną podstawę prawną. Obawy o likwidację czternastej emerytury nie są jednak całkowicie bezpodstawne - eksperci od lat dyskutują o reformie systemu i nie jest pewne, że dodatkowe pieniądze dane są seniorom raz na zawsze.

Ile wyniesie w tym roku czternasta emerytura?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Miesiąc, w którym pieniądze trafiają do seniorów, nie jest sztywno zapisany w ustawie. Rada Ministrów ogłasza go w rozporządzeniu do 31 października danego roku. Najczęściej wybieranym terminem jest późne lato lub wczesna jesień (sierpień-wrzesień), ale dopóki oficjalny dokument nie zostanie podpisany, termin formalnie pozostaje niewiadomą. W tym roku nie ogłoszono jeszcze konkretnej daty, ale 14. emerytura 2026 zostanie wypłacona we wrześniu, tak jak w poprzednich latach. Tegoroczna "czternastka" wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji.

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