Cztery najlepsze ćwiczenia mobility na biodra. Potrafią zdziałać cuda
Regularny trening mobility na biodra powinien stać się częścią naszej zdrowotnej rutyny. Ćwiczenia te nie tylko "otwierają" biodra, zwiększają zakresy i poprawiają postawę, ale zapobiegają bólom i poważniejszym schorzeniom. Oto cztery ćwiczenia, które warto robić nawet codziennie!
Spis treści:
- Zalety treningu mobility na biodra
- Cztery najlepsze ćwiczenia mobility na biodra
Biodra, choć często niedoceniane, odgrywają ogromną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu. Są odpowiedzialne za stabilizację, kontrolę ruchu i płynność podczas chodzenia, biegania oraz siadania. Dlatego tak ważna jest regularna aktywność i ćwiczenia skupiające się na tej części ciała.
Biodra przez większość z nas traktowane są jednak po macoszemu - siedzący tryb życia, brak ruchu, "zastanie", a także nadwaga i w skrajnych wypadkach otyłość sprawiają, że stają się one sztywne i spięte. To ogranicza mobilność stawów w pełnym zakresie ruchu i prowadzi do bólu, a finalnie - urazów i kontuzji. Na szczęście, można temu zaradzić!
Zalety treningu mobility na biodra
Jednym z najprostszych sposobów na poprawę mobilności i elastyczności bioder jest regularny trening, skupiający się na ich "otwarciu". Zwiększa on zakres naszego ruchu, ogranicza ryzyko kontuzji, wpływa na poprawę postawy ciała, zwłaszcza jeśli spędzamy dużo czasu w pozycji siedzącej i borykamy się już z krzywiznami i bólem kręgosłupa.
Trening mobility na biodra zwiększa efektywność ogólnego treningu, poprawia kontrolę nad ruchem i zmniejsza ryzyko przeciążeń.
Cztery najlepsze ćwiczenia mobility na biodra
Trening mobility bioder składa się z wielu konkretnych ćwiczeń na tę część ciała. Wybrałyśmy dla was cztery, które są nie tylko łatwe do wykonania, ale także bardzo skuteczne!
Pierwszym ćwiczeniem mobility na biodra jest rozciąganie bioder w pozycji motyla. Aby je wykonać, należy usiąść na podłodze i złączyć stopy tak, by zetknęły się podeszwami. Następnie należy przyciągnąć stopy jak najbliżej siebie i powoli opuszczać kolana w stronę podłogi. Aby zwiększyć zakresy, można też delikatnie pulsować nogami.
Kolejnym ćwiczeniem otwierającym biodra jest przysiad sumo. Aby go wykonać, należy stanąć szeroko, a palce stóp skierować na zewnątrz. Następnie należy wykonać przysiad tak niski, jak tylko jesteśmy w stanie. Ważne, by kolana kierować na zewnętrz!
Również skutecznym ćwiczeniem mobility na biodra jest wykrok z rotacją. Aby go wykonać, należy zrobić wykrok do przodu, opadając w dół na jedno kolano. Dłonie należy trzymać złączone przed sobą. Następnie należy wykonać rotację tułowia w bok, wrócić do pozycji i zrotować ciało w drugą stronę.
Kolejnym ćwiczeniem na biodra jest pozycja jaszczurki. Aby ją wykonać, należy ustawić ciało w pozycji deski, a następnie wykonać krok jedną nogą w stronę dłoni. Stopa powinna znaleźć się tuż przy nadgarstku. Następnie należy opuścić biodra jak najniżej w stronę podłogi, można też położyć łokcie na podłodze. Należy wytrzymać w tej pozycji kilka sekund i zmienić stronę. "Jaszczurka" jest najtrudniejszym ćwiczeniem z tej listy, więc wartko wykonywać ją na sam koniec treningu mobility.
