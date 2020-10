Cztery proste triki, które pozwolą ci przespać całą noc

Badania wykazały, że przewlekła bezsenność występuje już u ok. 10 proc. pacjentów, a 20-30 proc. doświadcza kilkudniowych problemów ze snem. Dolegliwość ta stała się już tak powszechna, że coraz częściej nazywana jest chorobą cywilizacyjną, którą leczy się długo, a na pierwsze efekty trzeba poczekać...

Epidemia bezsenności dotyka dziś pacjentów w każdym wieku. Kiedyś cierpieli na nią głównie seniorzy - dziś nie śpią zarówno dzieci jak i młodzi dorośli, dla których dobrze przespana, spokojna noc jest przecież na wagę złota. Sen pozwala na pełną regenerację organizmu, pomaga porządkować i zapamiętywać nowe informacje, daje siłę i odświeża.

Chroniczna bezsenność wymaga konsultacji lekarskiej, a w efekcie właściwie dobranej terapii, ale warto spróbować również prostych, naturalnych sposobów, które mogą pomóc spokojnie przespać całą noc.

Zapach ma znaczenie

Aromaterapia zapoczątkowana została już w starożytnym Egipcie - wierzono, że właściwy dobór zapachów może mieć zbawienny wpływ na zdrowie i samopoczucie, a nawet zwalczać konkretne choroby. Po dziś dzień wykorzystuje się ją również do walki z bezsennością. Właściwie dobrane olejki eteryczne działają uspokajająco i wyciszająco, mają działanie antystresowe i relaksujące.

Na rynku dostępne są już materace nasączane naturalnymi olejkami, ale świetnym sposobem na wieczorne wyciszenie będzie ciepła kąpiel z dodatkiem ulubionego zapachu. Po kąpieli należy skierować się do ciemnej sypialni, wyciszyć myśli i odpłynąć w objęciach Morfeusza. Oto cztery popularne olejki znane ze swoich usypiających właściwości:

Lawenda - posiada silne właściwości uspokajające, a nawet usypiające. Udowodniono, że potrafi wydłużyć czas trwania fazy NREM, w której sen jest głęboki i mocny. Dodatkowo uśmierza ból i zwalcza stany depresyjne.

Eukaliptus - relaksuje, uspokaja i koi, walczy również z objawami migreny. Ma działanie rozluźniające i uspokaja system nerwowy.

Melisa - znana jest ze swoich właściwości uspokajających i relaksujących, łagodzi również objawy stresu.

Drzewo sandałowe - od dawna wykorzystywane jest do walki z bezsennością, jest składnikiem wielu środków nasennych i uspokajających. Działa relaksująco i zmniejsza stany lękowe.

Śpij na gryce

Od kilku lat dużą popularnością cieszą się, uszyte z naturalnych materiałów, poduszki wypełnione gryką. Taka poduszka dopasowuje się do kształtu głowy oraz szyi, zapewniając spokojny sen i wypoczynek. Zapobiega również chrapaniu, łagodzi ból karku oraz barków, pomaga zwalczać migreny.



Gryka luźno przemieszcza się w poduszce, zapewniając delikatny masaż głowy oraz wspiera kręgosłup we właściwym położeniu. To wszystko sprawia, że już po kilku dniach użytkowania poduszki, cierpiący na bezsenność pacjenci zauważają pierwsze pozytywne zmiany!



To nie wszystkie zalety gryki! Ma ona silne właściwości antyalergiczne i termodynamiczne - nie przyciąga kurzu i zapobiega poceniu się głowy.



Odłóż telefon



Eksperci alarmują od lat: Korzystanie ze smartfonów powoduje zaburzenia snu, a w efekcie może mieć fatalny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Amerykańskie Towarzystwo Naukowe udowodniło, że niebieskie światło negatywnie wpływa na poziom melatoniny, wywołującej senność, co w dłuższym okresie czasu prowadzi do zaburzenia nie tylko cyklu snu, ale również cyklu dobowego.



Niebieskie światło emitują również inne urządzenia, takie ja tablety czy telewizory, jednak najnowsze badania wykazały, że to właśnie smartfony mają największy wpływ na przekazywanie mylnych informacji do mózgu. Jak to się dzieje? Podczas korzystania ze smartfonu, komórki siatkówki przesyłają do mózgu jasny komunikat - to nie jest pora na sen, obudź się! W efekcie, nawet po odłożeniu telefonu, wciąż czujemy pobudzenie i niepokój, które nie pozwalają na wyciszenie i spokojny, pełnowartościowy sen.

Lekarze zalecają odstawienie telefonu już godzinę przed snem, warto również wyrzucić z sypialni wszystkie urządzenia emitujące niebieskie światło.



Zadbaj o pościel i poszewki



Ta na pozór mało znacząca rzecz może mieć duży wpływ na jakość snu! Materiał, z którego wykonana jest pościel i poszewki powinien być przewiewny, antyalergiczny i zdatny do prania w temperaturze 60 stopni. Za najlepsze materiały uważa się więc bawełnę, len i satynę.

Bawełnę można prać w wysokich temperaturach, jest więc idealna dla alergików. To wytrzymały i przyjemny w dotyku materiał, odznaczający się w dodatku wysokim odprowadzaniem wilgoci.



Len to lekki, przyjemny i całkowicie naturalny materiał, który doskonale przepuszcza powietrze, jest bardzo wytrzymały, a im częściej go pierzemy tym bardziej jest miękki i gładki. Len reguluje również temperaturę ciała - latem schładza nawet o 5 stopni, a zimą ogrzewa.



Niezłym wyborem do sypialni będzie również pościel z satyny. Materiał ten jest bardzo przyjemny i świetnie izoluje ciepło, ale warto pamiętać, że w przeciwieństwie do bawełny i lnu, słabo odprowadza wilgoć i nie oddycha.