Sytuacje, kiedy to w czasie gotowania przez rurę od okapu czy wentylację, do mieszkań znajdujących się na niższej kondygnacji docierają zapachy, zdarzają się nierzadko. Problem ten pojawia się w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie mieszkańcy korzystają ze wspólnych szachtów wentylacyjnych. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, aby zapachy od sąsiadów nie przedostawały się do naszego mieszkania? Podpowiadamy, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Co zrobić, aby zapachy z innych mieszkań nie przedostawały się przez wentylacje?

W wielorodzinnych czy wielopiętrowych budynkach, intensywne zapachy przedostają się przez wspólne szachty wentylacyjne najczęściej w czasie gotowania. Ma na to wpływ wiele czynników, m.in.:

cofanie się ciągu wentylacyjnego w zimne dni

niedostateczne uszczelnione oraz zanieczyszczone kanały wentylacyjne

warunki atmosferyczne (wiatr, niskie ciśnienie)

niewłaściwa eksploatacja systemów wentylacyjnych przez sąsiadów

Można temu zapobiegać dzięki rozwiązaniom technicznych, jednak pierwszym krokiem jaki najlepiej podjąć jest spokojna, przyjazna rozmowa z sąsiadem. Wówczas można dojść do porozumienia i wspólnymi siłami rozwiązać problem. Warto oczywiście powiadomić zarządcę budynku, który powinien sprawdzić stan wentylacji i wyeliminować możliwe przyczyny przedostawania się zapachów między mieszkaniami. Jeśli mimo tego problem nie zniknie, warto wówczas rozważyć zamontowanie na kratach wentylacyjnych niewielkich urządzeń, które zapobiegną cofaniu się powietrza do mieszkania. Zależą do nich klapy grawitacyjne, sprężynowe i automatyczne, a także nawiewniki okienne czy wentylatory wyciągowe z czujnikami wilgotności. Popularnym rozwiązaniem przy tego typu problemach są również filtry antyzapachowe.

Regularne czyszczenie i konserwacja wentylacji to podstawa

Jak zapobiegać pojawianiu się nieprzyjemnych zapachów w mieszkaniach?

Aby zminimalizować pojawianie się nieprzyjemnych zapachów w mieszkaniu - w kuchni czy też łazience, warto natomiast przede wszystkim przeprowadzać regularną konserwację wentylacji - czyścić dokładnie kratki co najmniej raz na kwartał. Ponadto codzienne wietrzenie pomieszczeń (również jesienią i zimą) pomoże utrzymać świeże powietrze we wnętrzach. Należy mieć również pewność, że kratki nie są niczym przyblokowane ani zaklejone. Niezwykle istotną kwestią jest też edukowanie sąsiadów o właściwym użytkowaniu wentylacji.

