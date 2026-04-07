Czujesz się fatalnie po świętach? Włącz do diety te produkty, a twoje jelita ci podziękują
W święta nie warto odmawiać sobie przyjemności z jedzenia. Zajadanie się kalorycznymi smakowitościami trwa bowiem krótko i ważne, aby wrócić potem do zdrowych nawyków. Osoby z wyjątkowo wrażliwym układem pokarmowym, nawet po dwóch dniach kosztowania ciast i tłustych potraw mogą czuć się fatalnie. Na szczęście istnieją produkty, które szybciej pomogą uporać się w poświąteczną niestrawnością i ukoić obciążone jelita.
Spis treści:
- Dlaczego po świętach czujemy się gorzej?
- Jak pokonać dolegliwości trawienne po świątecznym obżarstwie?
Dlaczego po świętach czujemy się gorzej?
Święta, rodzinne imprezy, imieniny czy urodziny to zawsze okazje do tego, aby dobrze sobie pojeść. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby obok sernika czy żurku w jadłospisie dominowały także produkty bogate w błonnik, a także woda i zioła. Zazwyczaj jednak nie zwracamy uwagi na tego typu dodatki - popijamy za to kawę - często z mlekiem, między głównymi daniami sięgamy po słodkie i słone przekąski, a także gazowane, kolorowe napoje. W efekcie okazuje się, że nawet jeden czy dwa dni rozpusty kończą się niestrawnością, bólami brzucha, spadkiem energii, koncentracji i ogólnym, kiepskim samopoczuciem. Na takie dolegliwości narzekają najczęściej osoby z wrażliwym układem pokarmowym, ale nie tylko. Obciążone nadmiarem kalorii i ciężkostrawnymi potrawami jelita pracują bowiem na pełnych obrotach, a cukier i tłuszcze nasycone dodatkowo osłabiają im mikrobiom. Warto więc zaraz po zakończonym celebrowaniu zadbać o odżywczy jadłospis i włączyć do niego produkty, które pomogą w detoksykacji i trawieniu. Co zatem jeść po świętach?
Jak pokonać dolegliwości trawienne po świątecznym obżarstwie?
Aby zapobiec bólom brzucha i niestrawnością po świętach czy innych imprezach, dobrze przede wszystkim już w czasie biesiadowania wspomagać układ trawienny ziołowymi naparami - może być to np. mięta, czystek czy rumianek. Warto również pić wodę między posiłkami i nie przesadzać z porcjami. Jeśli mimo to dolegliwości od strony żołądka czy jelit się pojawiły, działaj natychmiast. Dzień zacznij od wypicia szklanki wody z dodatkiem soku z cytryny lub octu jabłkowego. Świetnym patentem przy niestrawności oraz zaparciach będzie także spożywanie siemienia lnianego. 2-3 łyżeczki ziarenek należy zmielić, zalać ciepłą wodą i odczekać około 15 min, aż powstanie "kisiel".
Poza tym do diety warto włączyć produkty, które wspomogą oczyszczanie organizmu, np.:
- Imbir - można dodawać go do wody, najlepiej świeży, starty na tarce - wspomaga naturalne mechanizmy oczyszczania organizmu, przyspiesza metabolizm i działa przeciwzapalnie
- Pieprz cayenne - dodawaj odrobinę do napojów, koktajli czy dań na ciepło - zawiera związek o nazwie kapsaicyna, który aktywnie wspomaga trawienie, metabolizm oraz procesy oczyszczania
- Owoce bogate w witaminę C oraz błonnik - np. jabłka, grejpfruty, ananasy, owoce jagodowe
- Warzywa wspierające wątrobę oraz jelita - buraki, seler naciowy i korzeniowy, jarmuż, szpinak, brokuł, kalafior i kiszonki
Ponadto po świętach warto pamiętać o piciu 1,5 - 2 litrów wody dziennie, co może okazać się kluczowe w dochodzeniu do dobrego samopoczucia. Bezwzględnie zrezygnuj natomiast z alkoholu i słodzonych napojów, ogranicz spożycie soków kawy i mocnej herbaty. Oprócz wody pij natomiast zieloną herbatę i ziołowe napary wspomagające metabolizm.