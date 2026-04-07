Święta, rodzinne imprezy, imieniny czy urodziny to zawsze okazje do tego, aby dobrze sobie pojeść. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby obok sernika czy żurku w jadłospisie dominowały także produkty bogate w błonnik, a także woda i zioła. Zazwyczaj jednak nie zwracamy uwagi na tego typu dodatki - popijamy za to kawę - często z mlekiem, między głównymi daniami sięgamy po słodkie i słone przekąski, a także gazowane, kolorowe napoje. W efekcie okazuje się, że nawet jeden czy dwa dni rozpusty kończą się niestrawnością, bólami brzucha, spadkiem energii, koncentracji i ogólnym, kiepskim samopoczuciem. Na takie dolegliwości narzekają najczęściej osoby z wrażliwym układem pokarmowym, ale nie tylko. Obciążone nadmiarem kalorii i ciężkostrawnymi potrawami jelita pracują bowiem na pełnych obrotach, a cukier i tłuszcze nasycone dodatkowo osłabiają im mikrobiom. Warto więc zaraz po zakończonym celebrowaniu zadbać o odżywczy jadłospis i włączyć do niego produkty, które pomogą w detoksykacji i trawieniu. Co zatem jeść po świętach?