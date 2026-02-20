Papier toaletowy to produkt mający codzienny, częsty kontakt z naszymi strefami intymnymi. Wszystkie substancje, które zawiera, przenikają więc do naszego organizmu, w dodatku szybciej i łatwiej niż w przypadku kontaktu ze skórą. To dlatego, wybór papieru toaletowego nie może być przypadkowy, ale dobrze przemyślany - produkt średniej jakości może odpowiadać za podrażnienia, infekcje, swędzenie i dyskomfort. To jednak nie wszystko!

Badania wykazały bowiem, że papier toaletowy może zawierać wiele substancji, które zaburzają pracę układu hormonalnego, wpływają na uszkodzenia płodu w łonie matki, a nawet powodują nowotwory.

Papier toaletowy: Jak wybrać najzdrowszy?

Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań wynika, że każdy papier toaletowy może zawierać szkodliwe dla organizmu substancje, ale niektóre jego rodzaje mają ich zdecydowanie mniej. Większość z nas sięga po zwykły, biały papier i nie jest to najgorszy wybór, ale pamiętajmy, że taki produkt został wcześniej poddany procesowi wybielenia. Najpopularniejszą metodą wybielania papieru jest stosowanie związków chloru, w wyniku czego w papierze zostają pozostałości 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyny (TCDD).

TCDD to działająca rakotwórczo toksyna, kumulująca się w tkance tłuszczowej przez lata. Długotrwałe narażenie na jej działanie prowadzi do ciężkich zaburzeń hormonalnych (głównie tarczycy), obniżenia odporności, niepłodności, trądziku chlorowego, uszkodzeń wątroby oraz wad rozwojowych u płodów.

Bardzo niebezpieczny jest także, obecny w papierze toaletowym, formaldehyd, kancerogenny związek, który zaburza prawidłową pracę układu nerwowego, podrażnia skórę i spojówki, obniża odporność organizmu, a także sprzyja rozwojowi astmy i negatywnie wpływa na płodność.

Jak wynika z informacji zgromadzonych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), w papierze toaletowym znajdują się też inne szkodliwe substancje, wpływające na rozwój komórek nowotworowych - bardzo często spotyka się je w nawilżanych papierach toaletowych.

Według ekspertów, najlepszym rozwiązaniem będzie stosowanie papieru toaletowego z recyklingu. Popularny szary papier nie jest poddawany procesowi bielenia chlorem, więc nie zawiera toksycznych dioksyn i sztucznych barwników zapachowych. Wyprodukowany jest za to z makulatury, więc jest to produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Nie jest on jednak pozbawiony wad!

Papier toaletowy pochodzący z recyklingu może zawierać śladowe ilości bisfenolu A (BPA), który jest substancją zaburzającą gospodarkę hormonalną. Jest też zazwyczaj szorstki i może powodować podrażnienia. Mimo wszystko, jest to wciąż najlepsza i najzdrowsza opcja!

Czy aromatyzowany papier toaletowy jest szkodliwy?

Według ekspertów, najgorszym możliwym wyborem są aromatyzowane i barwione papiery toaletowe. Zasada jest prosta - jeśli papier jest kolorowy, ma wzory, rysunki, napisy, a w dodatku jest pachnący, powinniśmy go unikać. Na opakowaniach nie ma informacji jakie barwniki i aromaty zostały użyte, ale nie możemy być pewni, że nie mają one szkodliwego wpływu na zdrowie. Aromatyzowany papier może negatywnie działać na nasz układ oddechowy, powodować bóle głowy i ogólnie pojęty dyskomfort.

