Czy czerwona plamka w jajku jest jadalna? Wiele osób wciąż tego nie wie
Czasem zdarza się, że podczas rozbijania jajek zauważymy w jego wnętrzu małą, czerwoną plamkę przypominającą kroplę krwi lub skrzep. Niektórzy pozbywają się jej natychmiast, inni wyrzucają całe jajko, a pozostali zupełnie nie zwracają na to uwagi. Czym właściwie jest czerwona plamka w jajku i czy można ją zjeść bez obaw o zdrowie?
Spis treści:
- Czy czerwona plamka w jajku to zarodek?
- Czym jest czerwona plamka w jajku?
- Czy jajko z czerwoną plamką jest bezpieczne do spożycia?
- Czy warto jeść jajka?
Czy czerwona plamka w jajku to zarodek?
Czerwona plamka obecna w surowym w jajku pojawia się niekiedy na żółtku lub w białku. Niektórzy sądzą, że jest to zarodek, jednak nie mają racji. Czy jajko z taką "skazą" nadaje się do spożycia? Odpowiedź jest oczywista.
Czym jest czerwona plamka w jajku?
Mała, czerwona plamka w jajku to nic innego jak to niewielki skrzep krwi, który powstaje w wyniku mikrokrwawień w drogach rodnych kury w czasie formowania się jajka. Zdarza się to sporadycznie i występuje najczęściej u młodych kur, które dopiero co zaczynają znosić jajka. Częściej obserwuje się to zjawisko również u niektórych ras przez wzgląd na krzyżówki wynikające z doboru hodowlanego.
Czy jajko z czerwoną plamką jest bezpieczne do spożycia?
Eksperci są zgodni i wyjaśniają jednogłośnie, że znoszenie przez kury jajek z czerwonymi plamkami nie świadczy ani o ich chorobie, ani o złej kondycji. Skrzep krwi w białku lub żółtku jest absolutnie normalnym zjawiskiem i nie należy się obawiać, że może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Tego typu jajka są więc jadalne, a czerwonej plamki nie trzeba wyciągać przed ugotowaniem czy usmażeniem. Co więcej, skaza ta zupełnie nie ma wpływu ani na smak, ani na właściwości jaja.
Czy warto jeść jajka?
Zdaniem ekspertów ds. żywienia, jajka to jedne z najzdrowszych produktów odzwierzęcych. Są źródłem wielu cennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników. Dostarczają łatwo przyswajalnego białka, a także witamin (A, D, E, K, z grupy B), minerałów (fosforu, potasu, wapnia, żelaza, cynku, magnezu, selenu, jodu), kwasów tłuszczowych omega-3, lecytyny, luteiny i choliny. Jajka można, a nawet zaleca się jeść każdego dnia, gdyż są bardzo wartościowych pożywieniem. Warto jednak zwrócić uwagę na ich jakość oraz pochodzenie i wybierać wyłącznie jajka wiejskie czy też z chowu ekologicznego, a nie klatkowego.
