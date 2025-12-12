Czy czerwona plamka w jajku jest jadalna? Wiele osób wciąż tego nie wie

Czasem zdarza się, że podczas rozbijania jajek zauważymy w jego wnętrzu małą, czerwoną plamkę przypominającą kroplę krwi lub skrzep. Niektórzy pozbywają się jej natychmiast, inni wyrzucają całe jajko, a pozostali zupełnie nie zwracają na to uwagi. Czym właściwie jest czerwona plamka w jajku i czy można ją zjeść bez obaw o zdrowie?

Ręce rozbijające jajko nad przezroczystą miską, do której spływa żółtko i białko. W tle widać tackę z jajkami i kuchenny trzepaczka leżący obok.
Czerwone plamki w jajkach zdarzają się sporadycznie. Czy mogą one świadczyć o chorobie kury? 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy czerwona plamka w jajku to zarodek?
  2. Czym jest czerwona plamka w jajku?
  3. Czy jajko z czerwoną plamką jest bezpieczne do spożycia?
  4. Czy warto jeść jajka?

Czy czerwona plamka w jajku to zarodek?

Czerwona plamka obecna w surowym w jajku pojawia się niekiedy na żółtku lub w białku. Niektórzy sądzą, że jest to zarodek, jednak nie mają racji. Czy jajko z taką "skazą" nadaje się do spożycia? Odpowiedź jest oczywista.

Czym jest czerwona plamka w jajku?

Mała, czerwona plamka w jajku to nic innego jak to niewielki skrzep krwi, który powstaje w wyniku mikrokrwawień w drogach rodnych kury w czasie formowania się jajka. Zdarza się to sporadycznie i występuje najczęściej u młodych kur, które dopiero co zaczynają znosić jajka. Częściej obserwuje się to zjawisko również u niektórych ras przez wzgląd na krzyżówki wynikające z doboru hodowlanego.

Czy jajko z czerwoną plamką jest bezpieczne do spożycia?

Eksperci są zgodni i wyjaśniają jednogłośnie, że znoszenie przez kury jajek z czerwonymi plamkami nie świadczy ani o ich chorobie, ani o złej kondycji. Skrzep krwi w białku lub żółtku jest absolutnie normalnym zjawiskiem i nie należy się obawiać, że może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Tego typu jajka są więc jadalne, a czerwonej plamki nie trzeba wyciągać przed ugotowaniem czy usmażeniem. Co więcej, skaza ta zupełnie nie ma wpływu ani na smak, ani na właściwości jaja.

Czerwona plamka w jajku nie powinna budzić żadnych obaw. To zupełnie normalne zjawisko
Czerwona plamka w jajku nie powinna budzić żadnych obaw. To zupełnie normalne zjawisko 123RF/PICSEL

Czy warto jeść jajka?

Zdaniem ekspertów ds. żywienia, jajka to jedne z najzdrowszych produktów odzwierzęcych. Są źródłem wielu cennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników. Dostarczają łatwo przyswajalnego białka, a także witamin (A, D, E, K, z grupy B), minerałów (fosforu, potasu, wapnia, żelaza, cynku, magnezu, selenu, jodu), kwasów tłuszczowych omega-3, lecytyny, luteiny i choliny. Jajka można, a nawet zaleca się jeść każdego dnia, gdyż są bardzo wartościowych pożywieniem. Warto jednak zwrócić uwagę na ich jakość oraz pochodzenie i wybierać wyłącznie jajka wiejskie czy też z chowu ekologicznego, a nie klatkowego.

