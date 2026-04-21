Czy czternasta emerytura pójdzie w górę?

Z ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli "czternastce" wynika, że jej wysokość nie jest "zamrożona". Jak mówi art. 3 ust. 6:

"Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych".

To oznacza, że czternasta emerytura nie musi być wcale równa tej minimalnej (i trzynastej, która wynosi tyle samo) i rząd zawsze może ją podnieść. Mimo to, polscy politycy nie skorzystali jeszcze nigdy z tej możliwości i utrzymali poziom minimalny oraz mechanizm "złotówka za złotówkę".

Na ten moment trzynasta i czternasta emerytura są więc równe dla osób, których świadczenie nie przekracza 2900 zł. Jeśli rząd postanowi ją podnieść, może wprowadzić:

scenariusz ostrożny, czyli niewielką podwyżkę,

scenariusz polityczny, czyli wyższą podwyżkę, powyżej 13. emerytury,

Oczywiście rząd może też nie wprowadzić żadnych zmian. Na podjęcie decyzji ma czas do 31 października danego roku. Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi podwyżki i wiele wskazuje na to, że może jej nie być. Wypłata czternastej emerytury jest już wystarczająco dużym obciążeniem dla budżetu, warto też przypomnieć, że rządzący nie zdecydowali się na podwyżkę nawet kilka lat temu, w okresie szalejącej inflacji.

Czternasta emerytura: Co warto wiedzieć?

Czternasta emerytura wypłacana jest zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że po przekroczeniu ustalonego progu, każda dodatkowa złotówka otrzymywanej emerytury redukuje wysokość "czternastki".

Ustalony obecnie próg to 2900 zł brutto - emeryci, których emerytura jest wyższa, muszą liczyć się z tym, że "czternastka" będzie kurczyć się z każdą złotówką, a ci, którzy przekroczyli 4052 zł netto, całkowicie tracą prawo do czternastej emerytury.

Eksperci zwracają uwagę, że w obliczu rosnących emerytur i rent, konieczna może okazać się waloryzacja ustalonych progów. Byłoby to sprawiedliwe w stosunku do seniorów, którzy otrzymują wyższe świadczenia, ale w obliczu wciąż rosnących kosztów życia, często niewystarczające.

Kwota trzynastej i czternastej emerytury, zgodnie z ustawą, odpowiada wysokości minimalnej emerytury. W tym roku wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto.

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

