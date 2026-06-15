Spis treści: Wiek emerytalny daje prawo, ale nie nakazuje kończyć pracy Dlaczego emerytura po roku pracy może być wyższa? Jeden rok później może oznaczać kilkaset złotych więcej Wyższa miesięczna kwota to nie cały rachunek Przed decyzją warto sprawdzić indywidualne wyliczenie

Wiek emerytalny daje prawo, ale nie nakazuje kończyć pracy

W Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. To moment nabycia prawa do świadczenia, lecz nie obowiązek zakończenia aktywności zawodowej. Osoba, która nadal ma zatrudnienie i nie potrzebuje natychmiast comiesięcznej wypłaty z ZUS, może rozważyć przesunięcie decyzji o kilka lub kilkanaście miesięcy.

Dla domowego budżetu jest to wybór bardzo konkretny. Z jednej strony oznacza rezygnację z emerytury, którą można byłoby pobierać już teraz. Z drugiej - każdy kolejny miesiąc pracy może przełożyć się na wyższe świadczenie wypłacane później do końca życia. Dlatego rok zwłoki warto potraktować jako decyzję finansową i dokładnie policzyć przed złożeniem wniosku.

Dlaczego emerytura po roku pracy może być wyższa?

W nowym systemie emerytalnym wysokość świadczenia nie wynika z ostatniej pensji ani z samego stażu pracy. ZUS uwzględnia zgromadzony i zwaloryzowany kapitał:

składki zapisane na koncie

kapitał początkowy

środki na subkoncie

Następnie dzieli całość przez liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia właściwą dla wieku przejścia na emeryturę.

Dodatkowa praca uruchamia więc trzy mechanizmy jednocześnie. Po pierwsze, osoba zatrudniona nadal odprowadza składki, a więc na jej koncie emerytalnym przybywa pieniędzy. Po drugie, zgromadzone środki mogą zostać objęte kolejną waloryzacją, która zwiększa podstawę wyliczenia świadczenia. Po trzecie, osoba przechodząca na emeryturę rok później jest statystycznie starsza, dlatego jej kapitał zostaje podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy.

Ten ostatni element działa nawet bez nowych składek. Samo odroczenie wypłaty skraca bowiem okres, na który rozkładany jest kapitał. Według wyliczeń prezentowanych przez ZUS dla 60-latki rok przesunięcia decyzji może podnieść świadczenie o około 3,7 proc. wyłącznie z powodu krótszego przewidywanego okresu wypłaty. Dla 65-latka efekt ten wynosi około 4,1 proc. Dopiero po dodaniu składek i waloryzacji wzrost może być znacznie większy.

Jeden rok później może oznaczać kilkaset złotych więcej

W praktyce ZUS wskazuje, że odroczenie emerytury o rok w ostatnich latach przynosiło często wzrost świadczenia rzędu 10-15 proc. Nie jest to jednak stała premia należna każdemu. Inny wynik uzyska osoba zarabiająca niewiele, inny pracownik z wysokim wynagrodzeniem i pokaźnym kapitałem zgromadzonym przez lata.

Przy potencjalnej emeryturze w wysokości 3000 zł brutto wzrost o 10 proc. oznacza dodatkowe 300 zł miesięcznie, a wzrost o 15 proc. - 450 zł. Przy świadczeniu wynoszącym 4250 zł różnica może sięgać od 425 do ponad 630 zł miesięcznie. To podwyżka, która działa w kolejnych wypłatach i wpływa także na późniejsze waloryzacje już przyznanej emerytury.

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Są przypadki, w których efekt roku pracy jest jeszcze wyraźniejszy. W jednym z przykładów ZUS mężczyzna, który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 roku, ale pracował kolejne 12 miesięcy, zwiększył wyliczone świadczenie z 3882 zł do 4623 zł. Oznaczało to 741 zł więcej miesięcznie, czyli wzrost o 19,1 proc. Trzeba jednak pamiętać, że przez rok nie pobierał emerytury.

Wyższa miesięczna kwota to nie cały rachunek

Odraczanie emerytury nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Osoba, która rezygnuje ze świadczenia przez rok, traci dwanaście wypłat. Nawet jeśli później otrzyma wyższą emeryturę, musi minąć określony czas, zanim dodatkowe pieniądze zrekompensują brak wcześniejszych przelewów. W przykładzie z emeryturą wyższą o 741 zł taki okres wynosił około sześciu i pół roku.

Znaczenie ma więc nie tylko przyszła kwota, ale także zdrowie, możliwość dalszej pracy, sytuacja rodzinna i bieżące potrzeby. Dla osoby ze stabilnym zatrudnieniem przesunięcie wniosku może być racjonalne. Dla kogoś, kto potrzebuje pieniędzy od razu albo nie może już pracować, ważniejsza może być natychmiastowa wypłata, nawet jeśli będzie niższa.

Przed decyzją warto sprawdzić indywidualne wyliczenie

Przed złożeniem wniosku warto porównać prognozowaną wysokość świadczenia w kilku wariantach: przy przejściu na emeryturę od razu, po pół roku oraz po dodatkowym roku pracy. Doradca emerytalny ZUS może przedstawić symulację uwzględniającą zgromadzony kapitał i planowany termin zakończenia aktywności zawodowej. Takie wyliczenie nie przewidzi wszystkich przyszłych zmian, ale pozwoli ocenić, czy różnica jest istotna dla domowego budżetu.

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może więc realnie budować wyższą emeryturę na kolejne lata. Rok oznacza czasem kilkaset złotych miesięcznie więcej, ale decyzja powinna zależeć od indywidualnego bilansu: przyszłego zysku, utraconych wypłat i własnej sytuacji życiowej.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL