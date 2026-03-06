Spis treści: Czy można jeść jajka wieczorem? Jaki wpływ mają jajka na sen? Jajka wieczorem sprzyjają lepszej regeneracji Jajka na kolację wspomagają odchudzanie Kiedy jeść kolację z jajkami i czego w niej unikać?

Czy można jeść jajka wieczorem?

Jajka zjadamy zazwyczaj rano w formie tradycyjnej jajecznicy omletu czy dodatku do kanapki. To bardzo odżywczy produkt dostarczający pełnowartościowego i łatwostrawnego białka. W jajku kryje się moc cennych składników pokarmowych w tym witamin: A, B, D, E, K, a także składników mineralnych: potasu, miedzi, cynku, jodu, manganu, wapnia i świetnie przyswajalnego przez organizm żelaza. W żółtku znajdują się także cenne tłuszcze np. lecytyna, która działa zbawiennie na układ nerwowy i mózg.

Skoro jajka mają tak wiele cennych substancji, dlaczego nie sięgamy po nie wieczorem? Zdaniem dietetyków to spory błąd, ponieważ jajka zjadane wieczorem przyniosą nieco inne korzyści dla zdrowia niż te spożyte na śniadanie. A jest ich niemało.

Jajka są m.in. dobrym źródłem białka w diecie. Dostarczą też witaminy D 123RF/PICSEL

Jaki wpływ mają jajka na sen?

Jajka zjadane przed snem mogą pomóc w zasypianiu. Wszystko z powodu obecnego w żółtku tryptofanu. Jest to jeden z niezbędnych, egzogennych aminokwasów, który jest prekursorem neurotransmiterów - serotoniny i melatoniny odpowiedzialnej za regulację rytmu dobowego organizmu. Melatonina jest nazywana hormonem snu, ponieważ ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu.

Tryptofan obecny w jajkach ma również działanie relaksacyjne, które może pomóc w zasypianiu. Wykorzystywany jest w leczeniu bezsenności i zaburzeń lękowych. Jako prekursor serotoniny ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie.

Jajka wieczorem sprzyjają lepszej regeneracji

Białko w jajkach jest pełnowartościowe, ale także łatwo i szybko przyswajalne przez organizm. A jak wiadomo, białko jest budulcem mięśni, które przede wszystkim regenerują się w nocy, podczas snu. Zatem jajka zjadane na kolację wpływają na szybszą i skuteczniejszą regenerację mięśni, co udowodniły badania holenderskich naukowców opublikowane w czasopiśmie "Medicine and Science in Sports and Exercise".

Organizm szybko przyswaja aminokwasy zawarte w jajku, dzięki czemu mogą być wykorzystane przez organizm już w noc po ich spożyciu. Osoby aktywnie fizyczne, szczególnie powinny zadbać o obecność jajek w wieczornym posiłku w dniu ciężkiego treningu.

Jajka na kolację wspomagają odchudzanie

Dlaczego jeszcze jajka na kolację są dobrym pomysłem? Z takiego posiłku skorzystają także osoby na diecie redukcyjnej. Jajka są łatwostrawne i niezwykle sycące. Mają niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powodują nagłych skoków cukru we krwi. Jajka spożyte na kolację zapewnią długotrwałe uczucie sytości. Jest to szczególnie ważne u osób, które mają problem z nocnym podjadaniem. Dzięki temu ograniczą kalorie spożywane w ciągu doby, co przyczyni się do szybszej utraty wagi.

Jajka na kolację wspomagają odchudzanie Bartosz KRUPA 123RF/PICSEL

Kiedy jeść kolację z jajkami i czego w niej unikać?

Jajka na kolację wspomagają odchudzanie, regenerację mięśni i ułatwiają zasypianie. Aby jednak odczuć te korzyści, należy je zjadać w odpowiedniej formie. Zdrowy posiłek na noc nie powinien być bogaty w tłuszcze, które są ciężkostrawne czy przetworzone produkty mięsne. Z tego powodu należy unikać smażonych omletów czy jajecznicy z dodatkiem boczku.

Na kolacje najlepiej jeść gotowane jajka np. w formie lekkiej sałatki pełnej warzyw czy dodatku na kanapkę z pełnoziarnistym pieczywem. Dobrym pomysłem będą również pasty jajeczne, jednak w tym wypadku należy unikać majonezu i zastąpić go np. jogurtem. Taką kolację z jajkami najlepiej zjadać 2-3 godziny przed snem.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

