Czy makaron jest tuczący? Jest jeden haczyk. Pamiętaj, jeśli chcesz schudnąć

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Makaron w diecie od dawna budzi różnorodne emocje. Dla jednych to szybki, sycący i ukochany element codziennego gotowania, drudzy postrzegają go jako wroga szczupłej sylwetki i synonim zakazanych węglowodanów. Wokół tego produktu narosło wiele mitów, które często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Czy makaron jest tuczący i niezdrowy? Pora rozwiać żywieniowe wątpliwości.

Kolorowy makaron z różnymi rodzajami warzyw, mięsem mielonym oraz rukolą, podany w czarnej patelni. Całość wygląda apetycznie, składniki są rozmieszczone równomiernie, dominują zielone warzywa i makarony różnego kształtu.
Czy makaron można jeść na diecie? Rozwiewamy wątpliwościtimolina123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy makaron jest tuczący?
  2. Jaki makaron jest najzdrowszy?
  3. Makaron przygotowuj tylko w ten sposób

Czy makaron jest tuczący?

Rezygnacja z makaronu często towarzyszy osobom, które za punkt honoru stawiają sobie zmniejszenie masy ciała. Odchudzanie to jeden z głównych punktów twoich noworocznych postanowień? A może po prostu chcesz wskoczyć w mniejszy rozmiar, więc decydujesz się na duże cięcia w swoim repertuarze żywieniowym? Jak w takiej sytuacji podejść do makaronu?

Sam makaron nie jest tuczący. O tym, czy pojawiają się nadprogramowe kilogramy, decyduje ilość spożywanych kalorii oraz jakość diety, a nie jeden konkretny produkt. Makaron dostarcza organizmowi energię w postaci węglowodanów, które są podstawowym paliwem dla ciała, zwłaszcza w kontekście pracy mózgu i mięśni.

Świeżo ugotowany makaron spaghetti odsączony w zielonym durszlaku, widoczne sprężyste nitki makaronu gotowe do podania
Makaron to wartościowy składnik jadłospisu, o ile postępujemy z nim właściwie123RF/PICSEL

Problem zaczyna się wtedy, gdy jemy go w bardzo dużych porcjach i w połączeniu z ciężkimi, tłustymi sosami na bazie śmietany i żółtego sera. W praktyce sam makaron nie tuczy - robi to sposób jego podawania oraz nadmiar kalorii. Jedzony w rozsądniej ilości i formie staje się elementem dobrze zbilansowanej diety.

    Jaki makaron jest najzdrowszy?

    Choć ze specjałami makaronowymi w pierwszej kolejności kojarzą się kulinaria włoskie, w polskiej kuchni też nie brakuje smacznych dań z tym produktem w roli głównej. Czy może być lepszy dodatek do tradycyjnego rosołu? Niejednemu smakoszowi ślinka pocieknie na samą myśl o swojskich łazankach.

    Gdy mowa przede wszystkim o właściwościach odżywczych, a nie tylko walorach smakowych, wiele osób zaczyna zastanawiać się, jaki makaron jest najlepszy. Dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz w rozmowie z serwisem zdrowie.interia.pl wyjaśnia: "Najzdrowszym wyborem będą produkty pełnoziarniste, produkowane z mąki o wysokim typie, z pełnego ziarna. Zawierają więcej błonnika, witamin z grupy B i składników mineralnych oraz mają niższy indeks glikemiczny".

    Ciekawą alternatywą są również makarony z roślin strączkowych, np. soczewicy albo ciecierzycy. Stanowią solidne źródło białka roślinnego i pozwalają przez długi czas utrzymać uczucie sytości. Zarówno one, jak i produkty pełnoziarniste bardzo dobrze sprawdzą się w diecie odchudzającej, kiedy zależy nam na zapobieganiu napadom głodu.

      Makaron przygotowuj tylko w ten sposób

      Sama obróbka ma ogromne znaczenie w kontekście jego właściwości i wpływu na zdrowie. Makaron gotowany al dente ma niższy indeks glikemiczny i nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Dzięki temu chwilę po posiłku nie doświadczymy ospałości i będziemy mieć więcej energii.

      Równie ważne są dodatki. Lekki sos na bazie warzyw, oliwy z oliwek czy jogurtu naturalnego będzie znacznie lepszym wyborem niż śmietana i pierzynka z żółtego sera. Połączenie makaronu z warzywami oraz źródłem wartościowego białka sprawia, że posiłek staje się bardziej zbilansowany i korzystny dla zdrowia.

      Kobieta z długimi, brązowymi włosami trzymająca bukiet świeżych kwiatów, patrząca plecami do obiektywu, po prawej stronie napis 'porady'.
      Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
