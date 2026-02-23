Spis treści: Jak klasyfikowane są jajka? Oto co oznaczają cyfry i litery Rozmiary jajek - co oznaczają symbole S, M, L i XL? Od czego zależy wielkość jajka? Mało to o tym wie Czy większe jajka są smaczniejsze? Niekoniecznie

Jak klasyfikowane są jajka? Oto co oznaczają cyfry i litery

Jajka kurze podlegają kilku systemom klasyfikacji, które pomagają konsumentom lepiej ocenić ich jakość. Najważniejsze kryteria to świeżość oraz sposób chowu kur.

Pod względem jakości wyróżniamy dwie klasy:

klasa A - oznacza jajka świeże, które trafiają bezpośrednio do sprzedaży detalicznej. Nie mogą one zostać umyte ani w żaden inny sposób przeczyszczone przed sprzedażą,

klasa B - obejmuje jaja drugiej jakości lub utrwalone, które nie posiadają lub przestały posiadać cechy jakościowe określone dla klasy A. Przeznaczone są do stosowania w przemyśle - spożywczym i niespożywczym.

Równie istotny jest sposób hodowli kur, który oznacza się numerami 0-3:

"0" - informuje o chowie ekologicznym - kury mają dostęp do wybiegu i są karmione naturalną paszą,

"1" - chów wolnowybiegowy, gdzie kury mają dostęp do wolnego wybiegu, ale mają już nieco mniej miejsca niż w fermach ekologicznych,

"2" - chów ściółkowy - nioski przebywają w zamkniętych pomieszczeniach,

"3" - chów klatkowy - budzi najwięcej kontrowersji ze względu na warunki życia zwierząt.

Rozmiary jajek - co oznaczają symbole S, M, L i XL?

Istnieje jednak trzeci sposób klasyfikacji jajek, który wśród konsumentów rodzi wiele pytań. Chodzi o ich wielkość, która określana jest na podstawie wagi jaj. To kryterium ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w kuchni. W Polsce wyróżnia się cztery podstawowe rozmiary:

S - poniżej 53 g,

M - od 53 do 63 g,

L - od 63 do 73 g,

XL - powyżej 73 g.

Ta klasyfikacja pomaga nie tylko podczas zakupów, ale także w gotowaniu i pieczeniu. W wielu przepisach proporcje składników są dopasowane do konkretnych rozmiarów jaj, dlatego ich niewłaściwy dobór może wpłynąć na efekt końcowy potrawy.

Jajka najlepiej wybierać z oznaczeniem "0" lub "1" realiia 123RF/PICSEL

Od czego zależy wielkość jajka? Mało to o tym wie

Rozmiar jajka nie jest przypadkowy - wpływa na niego kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest rasa kury. Niektóre, jak Leghorn czy Sussex, naturalnie znoszą większe jaja, dlatego często są wybierane w hodowlach nastawionych na produkcję. Z kolei rasy miniaturowe takie jak Serama czy Holenderska Biała Czubata znane są ze znacznie mniejszych jajek.

Wpływ na rozmiar jajka ma również wiek kury. Młode nioski na początku składają mniejsze jajka (zwane często "treningowymi"). Niektóre osoby chętnie wybierają takie jajka, przypisując im lepsze właściwości smakowe i bardziej zwartą strukturę. Z czasem kury składają coraz większe jajka.

Bardzo ważnymi czynnikami pozostają jednak dieta i środowisko. Odpowiednia ilość białka, witamin i minerałów - zwłaszcza wapnia - wpływa na jakość i wielkość jaj. Równie ważne są warunki hodowli, takie jak dostęp do światła, temperatura czy przestrzeń dla zwierząt.

Oznacza to, że kury, które mają niedobory żywieniowe lub żyją w stresujących warunkach, np. przepełnionym kurniku mogą znosić mniejsze jaja. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku rozmiar jajka mówi nam o warunkach hodowlanych.

Czy większe jajka są smaczniejsze? Niekoniecznie

Choć wiele osób intuicyjnie sięga po większe jajka, ich rozmiar nie daje nam gwarancji lepszego smaku. Różnice w walorach smakowych wynikają przede wszystkim z warunków hodowli i sposobu żywienia kur, z kolei rozmiar może zależeć od wieku lub rasy zwierzęcia.

Najlepsze jajka pochodzą zazwyczaj z gospodarstw, w których kury mają dostęp do naturalnego pożywienia - trawy, ziół czy owadów. To właśnie dieta i dobrostan zwierząt przekładają się w największym stopniu na smak oraz wartość odżywczą jaj, a nie ich wielkość.

Ostatecznie więc wybór między jajkami S a XL to raczej kwestia kulinarnych potrzeb niż jakości. Jeśli zależy nam na smaku i wartościach odżywczych, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na oznaczenie chowu, a dopiero potem na rozmiar.

