Spis treści: Czy jajka są zdrowe? Kontrowersje wokół jajek. Czy można jeść je codziennie? Ile jajek dziennie można jeść?

Czy jajka są zdrowe?

Zdaniem wielu ekspertów z dziedziny żywienia jajka to jeden z najzdrowszych pokarmów na świecie i najlepszy, jeśli chodzi o pochodzenie odzwierzęce. Dostarczają bowiem wielu cennych składników pokarmowych, które zapewniają zdrowie, witalność i dobre samopoczucie. Są doskonałym źródłem:

Pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka stanowiącego podstawowy budulec dla organizmu.

Wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych.

Nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także omega-3.

Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A, D, E, K.

Witamin odpowiadających za prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego - zwłaszcza B3 i B12, a także choliny (B4).

Witaminy D, mającej ważne znaczenie w budowaniu odporności.

Minerałów - cynku, selenu, jodu, fosforu, żelaza.

Silnych antyoksydantów - luteiny oraz zeaksantyny, chroniących oczy.

Z uwagi na to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje jajka kurze za wzorzec żywieniowy - pokarm, który pod względem gęstości odżywczej znacząco wyróżnia się na tle innych.

Jajecznica to doskonały pomysł na sycące śniadanie

Kontrowersje wokół jajek. Czy można jeść je codziennie?

W latach 70. I 80. XX wieku wokół jajek narosło sporo kontrowersji, które w pewnych kręgach utrzymują się do dziś. Zyskały wówczas złą sławę, bo sądzono, że sprzyjają podnoszeniu cholesterolu LDL we krwi i mogą znacząco przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia.

Na szczęście od tego czasu wiele zmieniło się w kwestii świadomości żywieniowej i zostało przeprowadzonych sporo badań nad wpływem jajek na zdrowie. Współcześni naukowcy przekonują, że jajka kurze mają niewielki wpływ na poziom cholesterolu, a ich regularne spożywanie przynosi nieocenione korzyści zdrowotne.

Co więcej, oficjalne instytucje medyczne wskazują, że jajka mogą, a nawet powinny być elementem zdrowej, zbilansowanej diety - zwłaszcza, gdy są gotowane lub lekko smażone, bez dodatku niezdrowych tłuszczów nasyconych. Warto jednak zwracać uwagę na ich jakość - wybierać jaja wiejskie, z chowu ekologicznego, oznaczane symbolem "0" lub "1".

Ile jajek dziennie można jeść?

Zdania na temat tego, ile dorosły człowiek może spożywać jajek w ciągu doby, są podzielone. Według oficjalnych zaleceń WHO bezpieczne jest spożywanie 1-2 sztuk dziennie. Wielu dietetyków jest jednak zdania, że osoby aktywnych fizycznie, mających zwiększone zapotrzebowanie na białko mogą jeść ich nawet dwa razy więcej. W przypadku chorujących na cukrzycę typu II czy mających problemy z wysokim cholesterolem, wątpliwości w tym temacie powinien rozwiać specjalista.

Pewne jest jednak, że jajka jedzone w rozsądnych ilościach absolutnie nie powodują tycia - jedno ugotowane zawiera zaledwie około 155 kcal, a jednocześnie daje uczucie sytości na długo i dostarcza organizmowi białka, którego prawidłowa podaż podczas odchudzania jest niezwykle ważna. Jajka mogą być więc wsparciem w walce o zdrowie i szczuplejszą sylwetkę.





