Koszenie trawy latem - co warto wiedzieć?

W upalne miesiące trawa rośnie wolniej, ale to nie znaczy, że możemy odłożyć kosiarkę w kąt. Regularne przycinanie jest kluczowe - zapobiega przesychaniu gleby, stymuluje trawę do zagęszczania się i pozwala utrzymać jej równą powierzchnię.

Zaleca się, aby źdźbła po skoszeniu miały wysokość około 4-6 centymetrów. Oznacza to, że jednorazowo nie powinno się skracać ich o więcej niż jedną trzecią długości.

W praktyce w sezonie letnim najczęściej wystarcza koszenie co dwa tygodnie. Takie tempo pozwala zachować świeży wygląd trawnika i jednocześnie chroni go przed nadmiernym wysychaniem. Warto pamiętać, że zbyt rzadkie koszenie sprzyja pojawianiu się nieestetycznych "łysych plam" i utrudnia utrzymanie jednolitej powierzchni.

Czy można kosić mokrą trawę?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest koszenie trawy tuż po deszczu lub wczesnym rankiem, kiedy trawnik pokrywa rosa.

Wilgotne źdźbła trudniej się ścina, a efekt pracy zazwyczaj jest nierówny i nieestetyczny. Trawa staje się postrzępiona, co negatywnie wpływa na jej kondycję.

Kolejnym problemem jest ryzyko rozwoju chorób. Wilgoć sprzyja namnażaniu się grzybów i bakterii, które mogą prowadzić do powstawania plam i osłabienia darni.

Warto też pamiętać o względach technicznych - w kosiarce elektrycznej kontakt z mokrą trawą może być niebezpieczny, a w urządzeniu spalinowym mokre źdźbła łatwo przyklejają się do noży i blokują ich działanie. Czyszczenie sprzętu po takim koszeniu staje się wyjątkowo uciążliwe.

Najlepsza pora dnia na koszenie trawnika

Dla kondycji trawnika ogromne znaczenie ma również pora koszenia.

Wysokie temperatury i silne nasłonecznienie osłabiają trawę, a świeżo ścięte źdźbła są szczególnie podatne na uszkodzenia. Dlatego pamiętajmy, aby unikać pracy w ogrodzie w godzinach największego upału, czyli między 11:00 a 16:00.

Optymalnym czasem na koszenie są poranki - pod warunkiem że trawa nie jest już pokryta rosą - oraz godziny popołudniowe. Dobrym momentem może być okres między godziną 16:00 a 18:30. Wówczas słońce nie świeci tak intensywnie, a trawa szybciej się regeneruje.

