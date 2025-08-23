Czy można kosić mokrą trawę? To powinien wiedzieć każdy ogrodnik
Piękny, gęsty trawnik to wizytówka każdego ogrodu. Aby jednak cieszył oczy przez całe lato, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacji, a najważniejszą z nich jest regularne koszenie. Tegoroczna pogoda obfituje w deszcze, dlatego wiele osób zastanawia się: czy można kosić trawę, gdy jest mokra?
Spis treści:
Koszenie trawy latem - co warto wiedzieć?
W upalne miesiące trawa rośnie wolniej, ale to nie znaczy, że możemy odłożyć kosiarkę w kąt. Regularne przycinanie jest kluczowe - zapobiega przesychaniu gleby, stymuluje trawę do zagęszczania się i pozwala utrzymać jej równą powierzchnię.
Zaleca się, aby źdźbła po skoszeniu miały wysokość około 4-6 centymetrów. Oznacza to, że jednorazowo nie powinno się skracać ich o więcej niż jedną trzecią długości.
W praktyce w sezonie letnim najczęściej wystarcza koszenie co dwa tygodnie. Takie tempo pozwala zachować świeży wygląd trawnika i jednocześnie chroni go przed nadmiernym wysychaniem. Warto pamiętać, że zbyt rzadkie koszenie sprzyja pojawianiu się nieestetycznych "łysych plam" i utrudnia utrzymanie jednolitej powierzchni.
Zobacz również: Prędko nie zatęsknisz za tujami. Ten żywopłot rośnie szybko i jest odporny na choroby
Czy można kosić mokrą trawę?
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest koszenie trawy tuż po deszczu lub wczesnym rankiem, kiedy trawnik pokrywa rosa.
Wilgotne źdźbła trudniej się ścina, a efekt pracy zazwyczaj jest nierówny i nieestetyczny. Trawa staje się postrzępiona, co negatywnie wpływa na jej kondycję.
Kolejnym problemem jest ryzyko rozwoju chorób. Wilgoć sprzyja namnażaniu się grzybów i bakterii, które mogą prowadzić do powstawania plam i osłabienia darni.
Warto też pamiętać o względach technicznych - w kosiarce elektrycznej kontakt z mokrą trawą może być niebezpieczny, a w urządzeniu spalinowym mokre źdźbła łatwo przyklejają się do noży i blokują ich działanie. Czyszczenie sprzętu po takim koszeniu staje się wyjątkowo uciążliwe.
Zobacz również: Zachwycały się nim już nasze babcie. "Złoty kwiat prerii" rozświetli ogród do późnej jesieni
Najlepsza pora dnia na koszenie trawnika
Dla kondycji trawnika ogromne znaczenie ma również pora koszenia.
Wysokie temperatury i silne nasłonecznienie osłabiają trawę, a świeżo ścięte źdźbła są szczególnie podatne na uszkodzenia. Dlatego pamiętajmy, aby unikać pracy w ogrodzie w godzinach największego upału, czyli między 11:00 a 16:00.
Optymalnym czasem na koszenie są poranki - pod warunkiem że trawa nie jest już pokryta rosą - oraz godziny popołudniowe. Dobrym momentem może być okres między godziną 16:00 a 18:30. Wówczas słońce nie świeci tak intensywnie, a trawa szybciej się regeneruje.