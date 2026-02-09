Spis treści: Czy picie kawy zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego? Jak kawa wpływa na ciśnienie krwi? Czy warto pić kawę przy nadciśnieniu tętniczym? Ile kawy można pić przy nadciśnieniu tętniczym?

Czy picie kawy zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego?

Kawa może nieznacznie podnosić ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza u osób, które piją ją rzadko lub zmagają się z nadciśnieniem (mówimy o nim, kiedy wartości przekraczają 140/90 mmHg ). Takie osoby powinny być pod stałą opieką lekarza i zwykle muszą przyjmować leki. W przeciwnym wypadku schorzenie może doprowadzić do poważnych powikłań - uszkodzenia naczyń krwionośnych, a nawet zawału serca czy udaru mózgu.

Naukowcy przeanalizowali 13 różnych badań, które miały sprawdzić, czy regularne picie kawy może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego. Wzięło w nich udział łącznie 315 tys. osób. W czasie obserwacji schorzenie to rozwinęło się u ponad 64 tys. osób, ale naukowcy doszli do wniosków, że picie kawy w żaden sposób się do tego nie przyczyniło.

Jak kawa wpływa na ciśnienie krwi?

Kawa, a właściwie znajdująca się w niej kofeina, powoduje krótkotrwały wzrost ciśnienia tętniczego. Wszystko dlatego, że stymuluje układ nerwowy i zwiększa wydzielanie adrenaliny, a to przyspiesza bicie serca, zwęża naczynia krwionośne i podwyższa ciśnienie. Stężenie kofeiny osiąga szczyt po ok. 30-120 minutach od wypicia małej czarnej. Według badań ciśnienie skurczowe może się wtedy zwiększyć o 3-5 jednostek, a rozkurczowe o 4-13 jednostek. U osób spożywających kawę wzrost jest minimalny, dlatego w przypadku zdiagnozowanego nadciśnienia nie jest konieczne eliminowanie tego napoju, kluczowe jest jednak zachowanie umiaru.

Czy warto pić kawę przy nadciśnieniu tętniczym?

Mimo że kawa zawiera kofeinę zwiększającą ciśnienie tętnicze, to znajdują się w niej także substancje o korzystnym wpływie na układ krążenia. Mała czarna jest bogatym źródłem polifenoli, które wzmacniają naczynia krwionośne. Znajdują się w niej także fitozwiązki, które pomagają regulować poziom ciśnienia tętniczego.

Ile kawy można pić przy nadciśnieniu tętniczym?

Eksperci podkreślają, że przy nadciśnieniu tętniczym można pić 3-4 filiżanki kawy dziennie. Ważne, by unikać niezdrowych dodatków, takich jak śmietanka czy cukier, ponieważ przyczyniają się one do nadwagi, a to z kolei zwiększa ryzyko chorób serca. Jeśli zmagasz się z nadciśnieniem, ogranicz przede wszystkim sól, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i żywność wysokoprzetworzoną. Unikaj kawy (i innych produktów z kofeiną) w godzinach popołudniowych, bo może to utrudniać zasypianie. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem.

