Spis treści: Czy wysokość emerytury ma wpływ na rozliczenie? Przykładowe wyliczenie korzyści podatkowej Najczęstsze błędy uniemożliwiające wspólne rozliczenie Do kiedy trzeba złożyć PIT?

Czy wysokość emerytury ma wpływ na rozliczenie?

Wysokość emerytury to jeden z istotniejszych czynników, który decyduje o tym, czy przy wspólnym rozliczeniu wystąpi jakakolwiek korzyść podatkowa.

Wspólne rozliczenie podatku jest korzystne przede wszystkim wtedy, gdy występuje dysproporcja dochodów. Jeśli jeden z małżonków osiąga dochód większy niż 120 000 zł (i tym samym wpada w drugi próg podatkowy), a drugi otrzymuje niższą emeryturę, lub wcale nie zarabia, to wtedy, jeżeli średnia na osobę nie przekroczy progu, całość może zostać opodatkowana stawką 12 proc.

Przykładowe wyliczenie korzyści podatkowej

Korzyść podatkową wynikającą ze wspólnego rozliczenia najlepiej zilustruje uproszczony przykład:

Przyjmijmy, że żona osiąga dochody w wysokości 130 000 zł rocznie , a mąż 70 000 zł rocznie . Średnia na osobę wynosi wówczas 100 000 zł , i oznacza to, że całość może zostać opodatkowana zgodnie z pierwszym progiem, czyli stawką 12 proc .

100 000*12 proc. to 12 000 zł. Od tego należy odjąć 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek), czego wynikiem jest 8 400 zł. Następnie mnożymy kwotę razy 2 i w ten sposób otrzymujemy wspólny podatek dla małżónków, czyli 16 800 zł.

W sytuacji, gdyby małżonkowie chcieli rozliczać się osobno, zapłaciliby inne daniny:

Żona - 12 proc. od 120 000 zł oraz 32 proc. od 10 000 zł (nadwyżki). To kolejno 14 400 zł oraz 3 200 zł , czyli razem 17 600 zł . Po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek wychodzi nam 14 000 zł podatku .

Przyjrzyjmy się teraz sytuacji męża . Przy dochodach wynoszących 70 000 zł rocznie , naliczony podatek wyniósłby 4 800 zł ( 12 proc. z 70 000 zł , czyli 8 400 zł minus kwota zmniejszająca podatek).

Oznacza to, że obydwoje zapłaciliby łączną daninę w wysokości 18 800 zł. Wobec tego wspólne rozliczenie przyniesie im korzyść podatkową w wysokości 2 000 zł.

Taki zwrot podatku można przeznaczyć na nowy sprzęt do domu bądź romantyczny city-break za granicą. Pieniądze możemy również odłożyć na konto oszczędnościowe lub zainwestować.

Najczęstsze błędy uniemożliwiające wspólne rozliczenie

Nierzadko zdarza się, że osoby chcące wysłać razem deklarację PIT, popełniają pewne błędy uniemożliwiające wspólne rozliczenie podatku. Warto w tym miejscu przypomnieć o obowiązujących zasadach.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, jeśli przez cały rok podatkowy (za który jest składane zeznanie) pozostawało się z nim w związku małżeńskim i istniała wówczas wspólność majątkowa. Dotyczy to także sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i od momentu zawarcia związku małżeńskiego do końca roku trwała wspólność majątkowa.

Co istotne - ze wspólnego rozliczenia PIT mogą skorzystać także wdowy lub wdowcy. Taka możliwość następuje w przypadku, gdy mąż lub żona zmarł w trakcie roku podatkowego, za które jest składane zeznanie.

Warto pamiętać, że separacja orzeczona przez sąd wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia deklaracji podatkowej. Dodatkowo, taka forma zeznania nie jest możliwa, jeśli jeden z małżonków korzysta z podatku liniowego (19 proc.) lub ryczałtu (za wyjątkiem najmu prywatnego).

Do kiedy trzeba złożyć PIT?

Deklaracja podatkowa za rok 2025 powinna zostać złożona do 30 kwietnia 2026 roku. PIT możemy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Przeoczenie tego terminu może poskutkować pewnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. By ich uniknąć, konieczne okazuje się złożenie tak zwanego "czynnego żalu" oraz bezzwłoczne uregulowanie zaległości podatkowych.

W pewnych przypadkach deklaracja może zostać wysłana automatycznie. Dotyczy to jednak deklaracji PIT-37 lub PIT-38. Warto jednak sprawdzić wcześniej poprawność zawartych w nich informacji i zweryfikować ewentualne ulgi, z których chcemy skorzystać. Co istotne - PIT nie wyśle się sam, jeśli wcześniej dokonaliśmy w nim zmian za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

